Страшная трагедия в детском хоккее. Предотвратить такое пока не в силах никто

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфликт

Мне кажется, что Артемий Панарин нанял какого-то пиарщика, чтобы существенно улучшить свой имидж в глазах общественности. Что прочитают люди, которые особо не вникают в тему? Хоккеист, услышав плохие слова о России, кинулся на североамериканского хоккеиста, бросил в него перчатку и был оштрафован. Ага, подумают люди, какой молодец, патриот. Но мы же с вами знаем, что ситуация выглядит совсем иначе. Брэд Маршан сегодня что-то сказал о России, завтра заденет какого-нибудь шведского хоккеиста и скажет ему совершенно другие вещи, чтобы выбесить соперника. Не думаю, что Маршан вообще думает о нашей стране или питает к ней любые чувства. Мы все его знаем как провокатора, готового пойти на все, чтобы вывести соперника из себя, поступить так, как это сделал Панарин. Пострадал-то лишь один Артемий.

Он заплатит пять тысяч долларов, что для него не является проблемой, команда выиграла важный матч у «Бостона», никаких дисквалификаций не предусмотрено. Может быть, даже и хорошо, что Артемий из своей несдержанности попытался извлечь пользу. Так бы вообще глупо выглядело. Взял, чего-то стал психовать, зацепился с соперником, толком не зная английского. Панарина вообще все это трогать не должно. За 10 миллионов долларов от него этого не ждут. Мог бы Ривзу пожаловаться, но не включаться в перепалку с опытным форвардом, которого все ненавидят.

Интересно, а случится ли продолжение? Маршан наверняка уже забыл про эпизод, он обидные вещи произносит раз по десять за матч и особо не переживает. Панарин же такого забыть не должен. Но он проиграет, если начнет мстить.

Трагедия

В матче юниорского чемпионата Москвы нападающий московского «Динамо» Валентин Родионов доехал до скамейки после своей смены, где упал без сознания. Доктора довольно быстро разобрались, что случилось что-то серьезное, хоккеиста госпитализировали, но из больницы он уже не вернулся. Шесть дней врачи боролись за его жизнь — тщетно. Молодой парень 2005 года рождения скончался. Это большая трагедия для семьи хоккеиста, для «Динамо», для всех хоккейных болельщиков. Страшная трагедия...

Мы пока не знаем, что именно случилось, какая причина, есть ли тут спортивный фактор или произошел несчастный случай, который мог произойти в любой момент. Только после этого можно делать какие-то выводы. Рассказывают, что в последней смене Валентин ни с кем не сталкивался, в него не попадали шайбой. Вроде бы медицинские службы среагировали оперативно, а в ФХР заявляют, что Родионов проходил все обследования, которые не выявили никаких аномалий со здоровьем. Горячие головы уже заговорили о реформе всего хоккея, чтобы исключить подобные ситуации, но это, на мой взгляд, бесполезно.

На трагедию с игроком «Динамо» Санкт-Петербург, которому попала шайба в голову, профессиональные лиги отреагировали правильно. Все хоккеисты, которым не исполнился 21 год, стали носить дополнительную защиту. Нормальное и логичное решение. Что можно сделать сейчас — ума не приложу. Усилить медицинский контроль? Да уже и сейчас школы перестраховываются на этот счет. Запретить хоккей? Молодые ребята будут умирать в других ситуациях. Надо дождаться официального заключения, чтобы понять, как действовать дальше. Пока же просто выразим соболезнование родным и близким пацана.

Поражение

«Барыс» никак не может зацепиться за свою игру, на этот раз команда потеряла два очка дома, уступив «Витязю». Команде, которая уже доигрывает сезон, так как у них если и есть шансы попасть в восьмерку, то лишь математические, а хоккеисты, кажется, уже сами не верят, что способны добиться результата. Но у команды из Казахстана все не так. Это сейчас до восьмого места три очка, если бы сыграли здорово с подмосковной командой, то смогли бы вплотную приблизиться к «Автомобилисту», однако упустили свой шанс. При этом главный тренер Юрий Михайлис на этот раз не выглядел подавленным, похвалил свою команду за два периода. При этом про хоккеистов он ничего не сказал, а следовало бы.

Мэттью Фрэттин, от которого ждут результата, проводит ужасный отрезок. У него уже «минус 14», и он довольно быстро догоняет своего партнера Даррена Дица в списке худших игроков КХЛ по показателю полезности. В последних семи матчах на его счету только одна заброшенная шайба. Разочаровывают иностранные защитники, которым дают столько времени, сколько они захотят. Беда в том, что Джо Морроу и Эрик Мартинссон совсем не успевают за соперниками, чаще всего они стоят как столбы во время опасных моментов. Да иногда и, получая шайбу, принимают нелепые решения. В прошлом сезоне Никита Клещенко точным ударом в челюсть Джесси Блэкеру внезапно оздоровил обстановку в раздевалке. Но Клещенко зачем-то убрали из команды, а остальные молчат, хотя и злятся. Надо напоминать легионерам, что им платят большие деньги за результат. Но никто этого не делает.