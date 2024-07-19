Дмитрий Федоров рассказал о своей тренерской работе в команде МХЛ

Телеведущий и комментатор Дмитрий Федоров, решивший начать карьеру профессионального тренера, в эксклюзивном интервью «СЭ» пояснил, какие у него были обязанности в команде МХЛ «Чайка».

— Как коллеги реагировали на твое увлечение работой тренером?

— Чувствовал в основном одобрение. Мне говорили, что встречали отдельные негативные комментарии болельщиков, но я этого не замечал. Только хорошие слова со стороны тренеров, прессы. Поддержка меня вдохновляла. Я признателен всем и каждому за добрые слова.

— Как ближайшие коллеги-тренеры восприняли твое появление в штабе?

— Меня очень тепло встретили. У нас был потрясающий человеческий контакт и с главным тренером Алексеем Исаковым, и с помощником Дмитрием Космачевым, и с тренерами вратарей Аркадием Марьиным и Александром Пиманкиным. Хорошие отношения сложились сразу, с первых минут. Но они понимали, что в каких-то моментах я еще сырой и мне нужно подсказывать. По ходу сезона я вышел на проектную мощность и уже не допускал ошибок в тренировках. Коллеги увидели, что мне можно доверять.

Например, тот же Исаков — великолепный педагог. Он не всегда проводил тренировки сам, иногда объяснял и вел занятие Космачев. Во второй день микроцикла чаще всего это делал я. И уже тренировки перед играми проводил сам Исаков. Делегируя полномочия помощникам, он развивал нас. Наверное, после этого и ребята нас воспринимали по-другому.

Потом возникла необходимость готовить теорию по сопернику. Сначала это было все устно, потом я освоил видеомонтаж. Мне купили ноутбук, поставили программу Movavi Video Suite. Иногда Алексей Геннадьевич (Исаков. — Прим. «СЭ») проверял мою работу. А однажды дал обнадеживающую оценку, заявив, что сам он увидел те же самые нюансы при просмотре игры соперника, что и я. В основном теория была на мне, а уже перед матчами плей-офф мы готовили ее всем штабом.

Тренировочный процесс в «Чайке», подготовка к играм, послематчевый анализ были у нас по стандартам НХЛ. Я расспрашивал, как это происходит за океаном, обсуждал тему со многими игроками и тренерами, в частности с Ильей Воробьевым, который был на стажировке в «Ванкувере», а до этого работал с Полом Морисом и Майком Кинэном. В нашей команде были невероятно интенсивные тренировки. Перед ними мы вывешивали в раздевалке все упражнения, распечатанные на бумаге.

Непосредственно перед выходом на лед один из тренеров у макета еще раз все объяснял. Затем мы делали быстро четыре-пять упражнений подряд, после чего была пауза на водопой, а затем второй блок — теперь уже игровые упражнения. В чем главное отличие тренировочного процесса в НХЛ от принятого у нас: там тренировка продолжается 35-40 минут, но при этом она интенсивная и без пауз. У нас же берут объемом. Тренировка продолжается больше часа, но довольно много пауз, тренер у макета что-то объясняет. И интенсива не хватает.

Мы в «Чайке» проводили хорошие разборы игр. Пришли постепенно к такому алгоритму: главный тренер показывает атаку — игру с шайбой, без шайбы, форчеки; Дмитрий Космачев показывает игру в обороне, сильные и слабые стороны, а я в основном занимался индивидуальными ошибками. Иногда мы разбирали с отдельными хоккеистами все их смены за матч. Садились и вдвоем обсуждали. Исаков мог пригласить тройку на разбор. Это было достаточно эффективно.

За сезон я сделал нарезку из большого количества матчей НХЛ, взрослых и молодежных чемпионатов мира, где тот или иной технический прием хорошо виден. Всегда можно показать хоккеисту и сказать, что ты можешь сыграть так же. Это здорово мотивировало ребят. Они выполняли эти элементы в игре.

Некоторые игроки приходили на индивидуальный разбор с листочком бумаги, где все смены уже самостоятельно ими расписаны, и они сами говорили о том, какие ошибки сделали. Вот такие они продвинутые и ответственные.

Я многому научился благодаря своим коллегам. Благодарен им за то, что они на первых парах спокойно воспринимали то, что какие-то вещи я не знал или делал неправильно. Потом я уже втянулся в работу, и мы были на одной волне: шутки, юмор и прочее. Это важно в нашей работе. Когда в тренерском штабе все единомышленники, то юмор помогает пережить самые тяжелые, драматические моменты — это ж классно.