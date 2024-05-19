Вице-президент КХЛ Гуськов — о допинговом скандале в «Толпаре»: «Ждем итогов расследования, которое проводит СК»

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов в интервью «СЭ» прокомментировал допинговый скандал в уфимском «Толпаре» в сезоне-2022/23.

— По-прежнему волнует допинг-скандал с хоккеистами «Толпара». Есть факт инцидента, идет расследование, но кто виноват в произошедшем? Сейчас вы можете ответить на этот вопрос?

— Сейчас — нет. В Уфе идет следствие. Лига не может вмешаться в дело РУСАДА. Мы ждем итогов расследования, которое проводит Следственный комитет в Уфе. Как только лига получит данные о деле от уполномоченных органов государственной власти, мы прокомментируем ситуацию.

— В сезоне-2023/24 подобных историй не было?

— Лига ведет реализацию антидопинговой программы в тесном сотрудничестве с РУСАДА. В МХЛ за сезон взято 102 допинг-пробы. На данный момент об историях, подобных «Толпару», информации от РУСАДА не поступало.

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