Во дворце «Сокольники» сообщили о договоренности о домашних играх «Спартака» в МХЛ

В администрации Ледового дворца спорта «Сокольники» сообщили о договоренности о проведении домашних матчей «Спартака» в сезоне МХЛ-2024/25.

«Пока все идет к тому, что игры «Спартака» в МХЛ будут проводиться в Ледовом дворце «Сокольники». Инспекция МХЛ была в прошлом году, в этом еще нет, но я думаю, она будет перед началом сезона», — приводит ТАСС слова представителя дворца спорта.

Красно-белые проводили домашние игры МХЛ на Малой спортивной арене «Лужники» с 2021 года после того, как основная команда в том же году стала выступать в КХЛ на арене «Мегаспорт».

В конце июля 2023 года было объявлено о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках. В рамках реконструкции были демонтированы наземные конструкции с сохранением фундамента, и на этом месте было возведено новое спортсооружение, общая площадь обновленного здания составляет более 18,5 тыс. кв. м.