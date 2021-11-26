Форвард, которого Назаров уводил с интервью, зажигает в КХЛ. Весной за него будет борьба между топ-клубами, но он сам хочет в НХЛ

Никита Михайлис вырос в звезду «Барыса».

Славная регулярка сезона-2014/2015. «Барыс» в кондовом дворце спорта «Казахстан» принимает еще не разбогатевший «Автомобилист». Корреспондент местного телевещателя Александр Олейник после второго периода готовится к флеш-интервью с молодым нападающим хозяев Никитой Михайлисом. Но тут на авансцене появляется главный тренер «Барыса» Андрей Назаров и молча уводит из микст-зоны в раздевалку пацана, забросившего свою первую шайбу в КХЛ.

«Впереди у «Барыса» было собрание в раздевалке. На такое собрание никто не имеет права опоздать — ни тренер, ни ветеран, ни тем более совсем молодой игрок. И мы помогли талантливому юниору Михайлису не допустить эту ошибку», — объяснялся позже перед журналистами Назаров.

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И в России, и в Казахстане, понятное дело, возмутились очередной выходкой главного рок-н-ролльщика, а журналисты, разумеется, поддержали «обворованного» коллегу и на ходу придумывали наказания для Назарова. Но если на родине после этой истории логично продолжили следить за развитием «казахстанского Дацюка», разрывавшего МХЛ за «Снежных барсов», то в России о скромном парне из Караганды как-то забыли и по-настоящему запомнили его фамилию лишь через несколько лет.

Но сейчас Михайлис по-настоящему разрывает КХЛ, идет третьим в списке лучших бомбардиров лиги, тащит на себе «Барыс» и матч за матчем спасает от отставки своего отца, набирая в среднем по очку за матч.

Роль Скабелки

Несмотря на самое короткое интервью в истории, Михайлису точно есть за что благодарить Назарова — как минимум за то, что он в 2014-м первым потихоньку начал подтягивать лучшего молодого игрока страны к основе. Однако по-настоящему карьера праворукого игровичка поперла три года назад после переезда в Нур-Султан Андрея Скабелки.

Если из большинства казахстанских хоккеистов в «Барысе» белорус сделал практически эталонных работяг и здорово адаптировал их к своему энергичному хоккею с большим объемом катания, то Михайлиса он раскрыл как снайпера и одного из самых мастеровитых нападающих КХЛ.

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При Скабелке воспитанник сатпаевского «Казахмыса» начал стабильно выходить в большинстве, стал одним из немногих казахстанцев, который наряду с Романом Старченко регулярно залетал в сочетания к легионерам и превратился в форварда, выбивающего минимум по 30 очков за регулярку. А еще именно минчанин сотворил дико результативную связку Михайлис — Волк, которая даже спустя два сезона после его ухода продолжает нести золотые яйца «Барысу».

«Мы с ним одинаково видим игру. Есть моменты, когда расходимся в том, кто как решит игровой момент. Но в принципе видим одно и то же. Он понимает, где я хочу открыться, куда побежать, и я понимаю, где он окажется. Я играл и с Брэндоном Боченски, и с Дастином Бойдом, и с Найджелом Доусом. У каждого разное понимание игры. Но с Волком мы очень быстро нашли взаимопонимание. Даже не с первых тренировок, а с первой игры. Нас Андрей Владимирович как-то поставил в одно звено в Риге: сразу же и Кертис забил, и я забил. Сейчас уже понимаем друг друга без слов. Каждый день обсуждаем моменты. Он как центральный собирает тройку, показывает моменты. И плохие в том числе», — рассказывал в интервью легендарному казахстанскому порталу Шайба.KZ лучший бомбардир «Барыса».

Статистика Никиты Михайлиса в КХЛ.

Весной за него развернется борьба

Что представляет из себя казахстанская звезда? Михайлис — типичный технарь с правым хватом и очень быстрыми руками, который любит, а главное — умеет играть креативно. Учитывая ежегодный отток звезд КХЛ на ту сторону океана, таких игроков, как Никита, в лиге скоро можно будет пересчитать по пальцам одной руки. И каждый раз, когда он появляется на льду, от него ждешь маленьких чудес, которые он в последние два сезона стал штамповать все чаще и чаще. Чем не «мастерюга», как сказал бы Сергей Наильевич Гимаев?

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Как и полагается снайперу, у него есть и прокачанный бросок: может быть, не самый сильный и хлесткий, но очень точный. И чаще всего Михайлис пускает его на очень неудобной для вратарей высоте.

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А теперь самое главное — его контракт заканчивается уже следующей весной. Причем сейчас зарплата казахстанского мастера составляет всего 25 миллионов в год. Летом 2020-го многие были уверены, что Никита будет самым ценным лотом у топ-клубов на рынке ограниченно свободных агентов. Но в итоге никто из российских клубов не стал делать ему квалификационное предложение и пытаться забрать через оффершит, а сам нападающий за смешные деньги остался в Нур-Султане. И сейчас Михайлиса можно смело назвать лучшим форвардом лиги по соотношению «цена — качество». Поэтому будет странно, если в следующее межсезонье за него не будет бойни среди олигархов. Ее может не случиться лишь в случае, если фронтмен «Барыса» в свои 26 лет попытается уехать в НХЛ.

«С агентом постоянно говорим о том, как оказаться в НХЛ. Также стараюсь улучшить свою игру, не только в нападении, но и в обороне. Работаю над теми зонами, где у меня есть минусы. Потому что, если дадут шанс в НХЛ, нужно будет показать себя с лучшей стороны. Постоянно общаюсь с ребятами в нашей команде, которые играли в НХЛ. Узнаю, как лучше войти, как лучше себя там проявить. С Егором Коршковым разговариваю об этом. Поэтому представление небольшое есть», — рассказывал он не так давно.

Весной у Никиты будет, возможно, последний шанс в карьере уехать в Северную Америку и попытаться стать первым со времен Николая Антропова казахстанским хоккеистом в НХЛ. Он в хорошем возрасте, а главное — в статусе нездрафтованного хоккеиста сможет самостоятельно выбирать себе клуб с наилучшими стартовыми позициями. Почему бы не погнаться за американской мечтой и не напомнить всем, что в Казахстане тоже умеют делать качественных хоккеистов? Тем более что вернуться в КХЛ за крупным контрактом он всегда успеет.