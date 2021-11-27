Потерял сознание на скамейке и не пришел в себя. Не стало молодого игрока «Динамо» и юниорской сборной России

Ушел из жизни 16-летний защитник Валентин Родионов, за жизнь которого врачи боролись шесть дней.

Сегодня в реанимации скончался 16-летний защитник МХК «Динамо» Валентин Родионов. Шесть дней назад ближе к концу второго периода в матче Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения он после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту оказали первую помощь и доставили в Морозовскую детскую клинику, где ему сделали экстренную операцию. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь Родионова, но их усилия оказались тщетными.

Родионов, которому в марте исполнилось 16 лет, в нынешнем сезоне дебютировал в МХЛ, проведя десять матчей. «Он пришел в динамовскую школу из Воскресенска, это был улыбчивый, жизнерадостный парень, — рассказал «СЭ» известный телевизионный комментатор Дмитрий Федоров, стажировавший как начинающий тренер именно в «Динамо» — 2005.

— Потрясающий по человеческим качествам. Он очень правильно относился к хоккею и жизни. За день до того, как произошла трагедия, мы с ним общались, обсуждали ближайшие планы. Улыбка с его лица, кажется, никогда не сходила.

— Вы были на той злосчастной игре?

— Нет, не смог, поскольку вечером я работал на матче КХЛ ЦСКА — СКА. Всех подробностей трагедии не знаю. Игроки «Динамо» — 2005 и их родители очень дружны. Все последнюю неделю они переживали горе вместе и надеялись на то, что Валя очень сильный и сможет выкарабкаться.

Замечательный во всех смыслах парень. Пока даже не представляю, как команда будет играть без него дальше. В Новый год умерла мама Валентина — сами понимаете, в каком состоянии сейчас находится отец. Это ужасно.

— Говорили, что Родионова ждало хорошее будущее.

— В последнее время он бурно прогрессировал — в катании, в работе с шайбой — и заслуженно пробился в МХЛ уже в 16 лет. Валентин был не по годам развит физически и позапрошлым летом, когда ему только исполнилось 15, уверенно выжимал от груди штангу весом 120 килограммов. У него были все данные и правильный характер, чтобы вырасти в заметного игрока на взрослом уровне.