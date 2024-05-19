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Глава МХЛ Гуськов: «Пересечение конференций — тенденция, на которую стоит смотреть в будущем»

Виктория Кравченко
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Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов в интервью «СЭ» прокомментировал введение в МХЛ перекрестного регулярного чемпионата между конференциями.

— Будут ли в регулярном чемпионате команды «Востока» и «Запада» пересекаться друг с другом? Это позволит сделать сезон еще ярче

— Вы задаете хорошие вопросы, немного опережая время. Скажу так: это еще одно правильное решение, которое способствует развитию МХЛ. Сейчас оно прорабатывается.

— Клубы готовы к возросшим расходам на логистику?

— Всем, конечно, угодить не получится. У лиги есть свое мнение. Никто не собирается ломать клубы о колено или не ставить в известность, принимая решения. Лига ведет переговоры, и у идеи перекрестного чемпионата есть свои противники. Но если мы добиваемся развития хоккеистов, то лига должна двигаться в правильном направлении. Пересечение конференций — тенденция, на которую стоит смотреть в будущем.

Полностью интервью Гуськова читайте на сайте «СЭ»

Александр Гуськов
МХЛ
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