Хоккей
МХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 14:30

Насилие как стиль общения. Времена, когда спортсменов пинали тренеры, ушли

Главный тренер «Сарматов» Владимир Громилин.
Фото ХК «Сарматы»
Извинения от лица клуба на официальном сайте.
Фото ХК «Сарматы»
1/2
Мнение корреспондента «СЭ» о поступке главного тренера команды МХЛ «Сарматы» Владимира Громилина.

Когда кончились аргументы

Молодежная лига генерирует не так много взрывных инфоповодов. Большая их часть ограничивается локальным интересом к отдельным хоккеистам, клубам или матчам. Однако инцидент, который произошел 12 января в игре «Тюменского легиона» и «Сарматов», быстро разлетелся в СМИ. Обсуждать его будут еще не один день. У главного тренера команды из Оренбурга Владимира Громилина сдали нервы, и во время поучительной беседы он в ярости пнул своего игрока Егора Разумняка. Специалист пробудил нападающего, который в том матче успел забросить одну из шайб. «Сарматы» выиграли (3:2), но результат остался в тени поступка Громилина.

Владимир Громилин. Тренер пнул игрока во время матча, за него сухо извинились на сайте. Что не так в этой ситуации

Тренер сорвался, когда Разумняк не дослушал наставления, кивнул и продолжил следить за происходящим на площадке. Можно ли списать срыв Владимира на игнор его слов от хоккеиста? Агрессия — проявление слабости. Исключение — когда человек оказывается в негативной среде, где подобное поведение — единственный способ для выживания. С хоккеем нет ничего общего. Когда тренер не понимает, как донести информацию в корректной форме (чаще всего — из-за некомпетентности), он повышает голос и включает эмоции. От безысходности в дело идут клюшки, бутылки, планшетки или ноги, как в случае с Громилиным. Что же тогда творится в раздевалке, если тренер способен на такое на лавке?

Недавно послушал интервью известного бойца ММА Олега Тактарова. Легенда смешанных единоборств рассказывал о тренировках его молодости и отмечал, что они несравнимы с тем, как готовятся бойцы нового поколения. Спортсмены старой школы работали на износ — гораздо больше и усерднее. «Это негуманно сейчас так тренироваться. Те, кто нас готовил, их учителя ­очень много тренировались. Сейчас так не делают. Это было на пределе возможностей, казалось, что еще немного — и все», — цитата из интервью Тактарова.

В подготовке и суровом подходе тренеры старой закалки видели залог побед. Заставить спортсмена работать и совершенствоваться не всегда возможно только просьбами. Некоторым требуется более жесткий подход. Задача тренера — направить атлета на правильный путь. Но оправдано ли добиваться этого через физическое насилие? Тем более по ходу матча. Не потеряет ли тренер в таком случае доверие среди игроков? Мало того, что получивший выговор хоккеист будет трястись в следующей смене, так и еще вернется на скамейку в страхе, размышляя, что еще вздумает сделать взбесившийся тренер.

Оправдать поступок наставника «Сарматов» не могут никакие обстоятельства. Даже если попавший под удар игрок завел шайбу в свои ворота. Мудрость тренера в том, что он обязан подобрать слова в критических ситуациях. Пнуть провинившегося игрока на скамейке — поступок, который не укладывается в рамки здравого смысла. Драконовскими методами легко загнать хоккеиста и сломать его психику. Примеров — достаточно, но, поймите меня правильно, для некоторых еще не пришло время, чтобы раскрыть их публично.

Главный тренер &laquo;Сахалинских Акул&raquo; Дмитрий Крамаренко. Тренер молодежной команды получил самую длительную дисквалификацию в истории лиги. Что он сделал?

«Стиль общения»

Не призываю из хоккеистов делать мягкотелых неженок. Критика — разумная реакция на ошибки игрока, который не выполнил указание тренера. Но и тренер должен чувствовать грань. Отчитать хоккеиста, использовав весь размах великого русского языка, — пожалуйста. Вспомните, как проводили тайм-ауты бывший тренер женских волейбольных сборных СССР и России Николай Карполь или его коллега по гандбольной команде Евгений Трефилов. Кажется, даже болельщики у экранов телевизоров понимали, как ставить блок или проводить атаку. Но пытаться привлечь внимание игроков через рукоприкладство — непозволительно.

Позднее на официальном сайте «Сарматов» опубликовали извинения Громилина. «Находясь в напряжении от хоккейного матча, тренер на скамейке запасных игроков повел себя слишком эмоционально. Это является непозволительным и недопустимым в дальнейшем. Произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК «Сарматы» подобный стиль общения не поддерживается», — говорится в сообщении. Забавно, что пресс-служба относит пинок к «стилю общения». Больше поразило, что извинения вышли от лица клуба (без авторства и прямых цитат), а не от тренера лично.

Извинения от лица клуба на официальном сайте. Фото ХК "Сарматы"
Извинения от лица клуба на официальном сайте.
ХК «Сарматы»

Однозначно оценивать методы Громилина по одному происшествию неправильно. Владимир Владимирович тренирует с 2001 года, но до высшего уровня поднялся лишь однажды и проработал там недолго. В сезоне-2015/16 его пригласили помощником в хабаровский «Амур». За годы в молодежной лиге его клубы не добились больших успехов. Инцидент в матче с «Тюменским легионом» — звоночек, что тренеру «Сарматов» стоит задуматься о самоконтроле. Тренер, проявляя агрессию в разной форме, теряет контроль над хоккеистами и происходящим на льду. Все это напрямую передается игрокам, которые чувствуют, что их наставник перестает контролировать себя. Профессиональный тренер — не только специалист в области хоккея, но и психолог. Который должен уметь сохранять спокойствие, выходить из критических ситуаций и не опускаться до хамства и рукоприкладства. Физическому насилию не место в хоккее.

Хоккей
МХЛ
2
0
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Страшная трагедия в детском хоккее. Предотвратить такое пока не в силах никто
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости