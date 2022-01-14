Насилие как стиль общения. Времена, когда спортсменов пинали тренеры, ушли

Мнение корреспондента «СЭ» о поступке главного тренера команды МХЛ «Сарматы» Владимира Громилина.

Когда кончились аргументы

Молодежная лига генерирует не так много взрывных инфоповодов. Большая их часть ограничивается локальным интересом к отдельным хоккеистам, клубам или матчам. Однако инцидент, который произошел 12 января в игре «Тюменского легиона» и «Сарматов», быстро разлетелся в СМИ. Обсуждать его будут еще не один день. У главного тренера команды из Оренбурга Владимира Громилина сдали нервы, и во время поучительной беседы он в ярости пнул своего игрока Егора Разумняка. Специалист пробудил нападающего, который в том матче успел забросить одну из шайб. «Сарматы» выиграли (3:2), но результат остался в тени поступка Громилина.

Тренер сорвался, когда Разумняк не дослушал наставления, кивнул и продолжил следить за происходящим на площадке. Можно ли списать срыв Владимира на игнор его слов от хоккеиста? Агрессия — проявление слабости. Исключение — когда человек оказывается в негативной среде, где подобное поведение — единственный способ для выживания. С хоккеем нет ничего общего. Когда тренер не понимает, как донести информацию в корректной форме (чаще всего — из-за некомпетентности), он повышает голос и включает эмоции. От безысходности в дело идут клюшки, бутылки, планшетки или ноги, как в случае с Громилиным. Что же тогда творится в раздевалке, если тренер способен на такое на лавке?

Недавно послушал интервью известного бойца ММА Олега Тактарова. Легенда смешанных единоборств рассказывал о тренировках его молодости и отмечал, что они несравнимы с тем, как готовятся бойцы нового поколения. Спортсмены старой школы работали на износ — гораздо больше и усерднее. «Это негуманно сейчас так тренироваться. Те, кто нас готовил, их учителя ­очень много тренировались. Сейчас так не делают. Это было на пределе возможностей, казалось, что еще немного — и все», — цитата из интервью Тактарова.

В подготовке и суровом подходе тренеры старой закалки видели залог побед. Заставить спортсмена работать и совершенствоваться не всегда возможно только просьбами. Некоторым требуется более жесткий подход. Задача тренера — направить атлета на правильный путь. Но оправдано ли добиваться этого через физическое насилие? Тем более по ходу матча. Не потеряет ли тренер в таком случае доверие среди игроков? Мало того, что получивший выговор хоккеист будет трястись в следующей смене, так и еще вернется на скамейку в страхе, размышляя, что еще вздумает сделать взбесившийся тренер.

Оправдать поступок наставника «Сарматов» не могут никакие обстоятельства. Даже если попавший под удар игрок завел шайбу в свои ворота. Мудрость тренера в том, что он обязан подобрать слова в критических ситуациях. Пнуть провинившегося игрока на скамейке — поступок, который не укладывается в рамки здравого смысла. Драконовскими методами легко загнать хоккеиста и сломать его психику. Примеров — достаточно, но, поймите меня правильно, для некоторых еще не пришло время, чтобы раскрыть их публично.

«Стиль общения»

Не призываю из хоккеистов делать мягкотелых неженок. Критика — разумная реакция на ошибки игрока, который не выполнил указание тренера. Но и тренер должен чувствовать грань. Отчитать хоккеиста, использовав весь размах великого русского языка, — пожалуйста. Вспомните, как проводили тайм-ауты бывший тренер женских волейбольных сборных СССР и России Николай Карполь или его коллега по гандбольной команде Евгений Трефилов. Кажется, даже болельщики у экранов телевизоров понимали, как ставить блок или проводить атаку. Но пытаться привлечь внимание игроков через рукоприкладство — непозволительно.

Позднее на официальном сайте «Сарматов» опубликовали извинения Громилина. «Находясь в напряжении от хоккейного матча, тренер на скамейке запасных игроков повел себя слишком эмоционально. Это является непозволительным и недопустимым в дальнейшем. Произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК «Сарматы» подобный стиль общения не поддерживается», — говорится в сообщении. Забавно, что пресс-служба относит пинок к «стилю общения». Больше поразило, что извинения вышли от лица клуба (без авторства и прямых цитат), а не от тренера лично.

Извинения от лица клуба на официальном сайте. ХК «Сарматы»

Однозначно оценивать методы Громилина по одному происшествию неправильно. Владимир Владимирович тренирует с 2001 года, но до высшего уровня поднялся лишь однажды и проработал там недолго. В сезоне-2015/16 его пригласили помощником в хабаровский «Амур». За годы в молодежной лиге его клубы не добились больших успехов. Инцидент в матче с «Тюменским легионом» — звоночек, что тренеру «Сарматов» стоит задуматься о самоконтроле. Тренер, проявляя агрессию в разной форме, теряет контроль над хоккеистами и происходящим на льду. Все это напрямую передается игрокам, которые чувствуют, что их наставник перестает контролировать себя. Профессиональный тренер — не только специалист в области хоккея, но и психолог. Который должен уметь сохранять спокойствие, выходить из критических ситуаций и не опускаться до хамства и рукоприкладства. Физическому насилию не место в хоккее.