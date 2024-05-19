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Гуськов — о плей-офф МХЛ: «Никто не мог заранее предсказать, кто сыграет в финале Кубка Харламова»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов в интервью «СЭ» прокомментировал финальную серию плей-офф Кубка Харламова в сезоне-2023/24.

— В плей-офф КХЛ мы увидели очень закрученный сюжет. Мало кто ставил на финал «Металлург» — «Локомотив» и тем более на победу «Магнитки». В МХЛ все иначе. Еще в январе можно было предсказать, что «Локо» и «СКА-1946» выйдут в финал. Вас это огорчает?

— В КХЛ влияет другой фактор — потолок зарплат. Команды выравниваются на глазах. Перекрестный плей-офф преподнес сюрпризы. В МХЛ благодаря новой схеме чемпионата тоже постепенно идет выравнивание. В сезоне-2023/24 за неделю до конца регулярного чемпионата на «Западе» шансы на плей-офф имели 13 команд, а на «Востоке» — 14. Раньше мы не могли такое представить. Это положительный фактор изменений в лиге.

Никто не мог заранее предсказать, кто сыграет в финале Кубка Харламова. А фаворитами в лиге являются клубы, у которых есть топ-школы, откуда выходят сильные юниоры, которые позднее расходятся по топ-клубам. У независимых команд такой привилегии нет. Они довольствуются своими воспитанниками. Определенные клубы заведомо сильнее, но не всегда это сказывается на чемпионате. Клубы с выстроенными вертикалями в случае вылета из плей-офф также могут помочь командам МХЛ.

Полностью интервью Гуськова читайте на сайте «СЭ»

Александр Гуськов
МХЛ
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