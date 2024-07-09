Хоккей
Olimpbet МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Сегодня, 10:06

Правоохранительные органы подключили к расследованию допинговых нарушений в «Толпаре»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении персонала уфимского клуба МХЛ «Толпар», семь игроков которого были дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил.

«В данный момент расследование в отношении персонала хоккейного клуба «Толпар» продолжается. Оно проводится как правоохранительными органами, так и отделом расследований РУСАДА», — приводит ТАСС слова Логиновой.

В апреле прошлого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний. Позже пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам спортсменов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.

В конце февраля РУСАДА дисквалифицировала семерых игроков клуба «Толпар» на один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» во французский «Брест»
Биография Макса Холлоуэя: жизнь и карьера бывшего чемпиона UFC
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Во дворце «Сокольники» сообщили о договоренности о домашних играх «Спартака» в МХЛ

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости