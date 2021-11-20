Мичков вернулся из сборной и покарал «Динамо» в дерби Питера! Пять шайб и новый лакросс-гол

Очередные достижения 16-летнего вундеркинда.

Если вы в 2021 году не знаете, кто такой Матвей Мичков, значит, либо вы живете в вакууме, либо у вас нет интернета. В начале ноября главный юниор страны съездил на Кубок «Карьяла», стал самым молодым игроком в истории сборной России (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), побив рекорды Александра Овечкина и Владислава Третьяка, положил роскошный лакросс в ворота шведов, низложив еще один рекорд звезды «Кэпиталз», и, похоже, уже за полтора месяца до МЧМ забронировал для себя место в топ-6 молодежной сборной.

«Не надо форсировать события. Поэтому мы даем максимальную возможность Мичкову играть в КХЛ. При этом понимаем, что он не может получать по 20 минут в СКА. А ведь Матвей должен развиваться, играть как можно больше.

Его не нужно дергать. Пусть играет месяц в молодежке, месяц — в вышке, потом — в КХЛ. Не надо выхолащивать парня. А так здорово в Хельсинки он сыграл потому, что мы провели хорошую подготовительную работу. Мы здесь вывели его на пик формы. И это стало сюрпризом для многих тренеров. Когда они видят 16-летнего пацана, то говорят: «Мы не можем его ставить!», — рассказывал Роман Ротенберг, отвечая на вопрос о том, как он видит развитие своего вундеркинда.

После возвращения Мичкова с Евротура штаб армейцев, несмотря на просьбы журналистов кинуть нападающего толкаться с мужиками в «СКА-Неву», вполне ожидаемо отправил его вновь вариться в МХЛ и биться за первую строчку «Запада» с «Красной Армией».

При этом вместе с Матвеем в «СКА-1946» из сборной поехали его старшие товарищи Федор Свечков и Никита Чибриков, которые большую часть сезона провели в вышке. И, оказавшись в одном звене, потенциальные лидеры российской молодежки на МЧМ тут же уничтожили в двухматчевой мини-серии соседей из петербуржского «Динамо».

Если в первой игре убертроица помогла армейцам разгромить бело-голубых в дерби со счетом 7:1, то во второй она разнесла их 10:2 и насобирала 10 очков, а Мичков отгрузил принципиальному сопернику пятерку и оформил первый пента-трик в карьере.

Сначала старшие партнеры здорово нашли его на дальней штанге — Матвею оставалось только не промахнуться мимо створа с убойной позиции.

МАТВЕЙ МИЧКОВ! И как разыграли снова!



Свечков на Чибрикова, Чибриков на Мичкова — и Матвей не прощает!



2:0! pic.twitter.com/eRzaa3hRm6 — СКА-1946 (@ska1946) November 20, 2021



А через несколько минут он буднично «по-мичковски» положил свой очередной лакросс. Нет, ну если со шведами получилось, то почему здесь не должно было прокатить? Кажется, еще парочка таких голов, и мы не будем восхищаться ими, воспринимая их как само собой разумеющееся.



Не остановился уроженец Перми и во втором периоде, оформив хет-трик задолго до экватора матча. На этот раз он решил показать, в каком же у него порядке кисти, и хлестким броском с дальнего пятака вонзил шайбу в девятку.

МАТВЕЙ МИЧКОВ ОФОРМЛЯЕТ ХЕТ-ТРИК!!!



Идеальный выстрел в девятку, просто точнейший!



4:2! pic.twitter.com/l0UM4UefJJ — СКА-1946 (@ska1946) November 20, 2021



Удивительно, но четвертый гол Матвей будто бы выкатил на ксероксе — снова спустился ближе к «усам», снова зарядил без особых помех, снова поразил девятку и снова показал, что он может реализовывать такие моменты пачками.

Сколько раз вы ему дадите бросать без помех — столько раз он вас и накажет. Исключительность Мичкова в том, как бережно он относится к каждому своему шансу.



Ну а цифры одного из фаворитов драфта-2022 в МХЛ — это просто что-то за гранью: 11 матчей, 17 голов и третья строчка в списке лучших снайперов лиги. И это при том, что он сыграл как минимум на 10 игр меньше, чем любой из соседей по топу. По нашей информации, Мичков уже вызван в основу главной команды СКА и сыграет в ближайших матчах. Если не против ЦСКА, то в следующих.