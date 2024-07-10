Хоккей
Olimpbet МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Сегодня, 15:50

Дмитрий Федоров ушел с поста помощника тренера «Чайки» из МХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Федоров объявил об уходе с поста помощника тренера нижегородской «Чайки» из МХЛ. Он был назначен перед началом сезона-2023/24.

«Прощаюсь с Нижним Новгородом. Это житейская история в ситуации, когда происходят изменения в клубe. Мне предлагали контракт с «Чайкой», когда руководство определилось с фигурой нового главного тренера. Ему назначили трех помощников, а не двух — как было раньше. Мы дважды общались с Дмитрием Гоголевым. Обсуждали тактику, тренировочный процесс, взаимоотношения с ребятами в прошлом сезоне. Я поднял вопрос о моем функционале в грядущем сезоне. И, услышав мнение Гоголева, понял, что для комфортного функционирования тренерского штаба, для самоуважения будет лучше, если я контракт не подпишу.

В МХЛ двух ассистентов вполне достаточно. В прошлом сезоне я многому научился. Алексей Геннадьевич Исаков и Дмитрий Евгеньевич Космачев мне доверяли, плюс у нас был отличный личностный контакт. Благодаря всему этому, я быстро развивался как специалист. Подготовка теории по сопернику, анализ собственной игры, понимание тактики, подготовка тренировки, объяснение упражнений, поддержание интенсивности тренировочного процесса, тренировка вбрасываний, наложение звеньев в игре и другие важные фишки — все это освоил на практике.

Жаль, что так получилось, но не стану унывать. Какой-нибудь вариант обязательно появится.
Благодарен «Торпедо» и лично Максиму Романовичу Гафурову за то, что дали шанс начать тренерскую карьеру. Буду скучать по нашим замечательным игрокам. Тяжело расставаться с нижегородскими болельщиками — они всегда меня поддерживали.

С тренерами, с которыми вместе работали в «Чайке», наверняка будем на связи, будем по-прежнему общаться. Буду за них переживать. На КХЛ ТВ не возвращаюсь, комментировать матчи не собираюсь», — написал Федоров в своем Telegram-канале.

В сезоне-2023/24 «Чайка» дошла до полуфинала плей-офф МХЛ, где со счетом 2-4 в серии проиграла «Локо».

Источник: https://t.me/fedorovhockey/626
ХК Чайка
0
Читайте также
Клубы РПЛ утвердили схему распределения доходов
Американских фигуристов обязывают получать разрешение на использование музыки
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Правоохранительные органы подключились к расследованию допинговых нарушений в «Толпаре»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости