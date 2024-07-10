Дмитрий Федоров ушел с поста помощника тренера «Чайки» из МХЛ

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Федоров объявил об уходе с поста помощника тренера нижегородской «Чайки» из МХЛ. Он был назначен перед началом сезона-2023/24.

«Прощаюсь с Нижним Новгородом. Это житейская история в ситуации, когда происходят изменения в клубe. Мне предлагали контракт с «Чайкой», когда руководство определилось с фигурой нового главного тренера. Ему назначили трех помощников, а не двух — как было раньше. Мы дважды общались с Дмитрием Гоголевым. Обсуждали тактику, тренировочный процесс, взаимоотношения с ребятами в прошлом сезоне. Я поднял вопрос о моем функционале в грядущем сезоне. И, услышав мнение Гоголева, понял, что для комфортного функционирования тренерского штаба, для самоуважения будет лучше, если я контракт не подпишу.

В МХЛ двух ассистентов вполне достаточно. В прошлом сезоне я многому научился. Алексей Геннадьевич Исаков и Дмитрий Евгеньевич Космачев мне доверяли, плюс у нас был отличный личностный контакт. Благодаря всему этому, я быстро развивался как специалист. Подготовка теории по сопернику, анализ собственной игры, понимание тактики, подготовка тренировки, объяснение упражнений, поддержание интенсивности тренировочного процесса, тренировка вбрасываний, наложение звеньев в игре и другие важные фишки — все это освоил на практике.

Жаль, что так получилось, но не стану унывать. Какой-нибудь вариант обязательно появится.

Благодарен «Торпедо» и лично Максиму Романовичу Гафурову за то, что дали шанс начать тренерскую карьеру. Буду скучать по нашим замечательным игрокам. Тяжело расставаться с нижегородскими болельщиками — они всегда меня поддерживали.

С тренерами, с которыми вместе работали в «Чайке», наверняка будем на связи, будем по-прежнему общаться. Буду за них переживать. На КХЛ ТВ не возвращаюсь, комментировать матчи не собираюсь», — написал Федоров в своем Telegram-канале.

В сезоне-2023/24 «Чайка» дошла до полуфинала плей-офф МХЛ, где со счетом 2-4 в серии проиграла «Локо».