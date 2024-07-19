Федоров — о том, может ли простой человек стать тренером: «Стереотипы «играл/не играл в хоккей» еще действуют»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Федоров, решивший начать карьеру профессионального тренера, в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение о том, может ли человек не из мира хоккея стать специалистом в этой области и тренировать команду.

— Чувствуешь ли ты себя революционером с точки зрения изменения представления о профессии? Что человек, не занимавшийся хоккеем профессионально, может стать профессиональным тренером в хоккейном клубе.

— Мой случай индивидуален. В России такое возможно, но добиться успеха, выиграть конкуренцию в разы сложнее, чем за границей. Все равно стереотипы «играл/не играл в хоккей, а если играл, то на каком уровне» еще действуют. Я не революционер, это совершенно точно. Чтобы стать революционером, надо привнести в хоккей что-то серьезное, концептуальное, изменяющее индустрию. У меня, кстати, есть одна тактическая задумка по игре в овертайме. В новом клубе попробую ее реализовать.