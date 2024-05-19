Глава МХЛ Гуськов: «Больше 110 тысяч болельщиков пришли на матчи плей-офф, это лучший результат за семь лет»

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов в интервью «СЭ» оценил итоги сезона-2023/24 в МХЛ.

— Как оцените завершившийся сезон МХЛ? Что удалось реализовать в чемпионате

— Решение развести даты финала стало верным. Это подняло интерес к МХЛ. Зрители каждый день могли смотреть хоккей. Это действительно праздник, когда матчи финалов проходят каждый день. Оправдало себя решение сделать полуфинальные серии до четырех побед. Стало больше матчей, повысился накал. Мы увидели отличную серию «Локо» — «Чайка», которая закончилась в овертайме шестой игры. Больше 34 тысяч болельщиков посетили матчи полуфиналов.

Конечно, хотелось увидеть продолжение финальной серии. Команды показали очень интересный хоккей — больше не тактический с акцентом на оборону, а комбинационный и атакующий. Преобладало мастерство, молодежный хоккей был продемонстрирован во всей красе. Такая игра, когда хоккеисты не боялись идти в обводку, брали на себя инициативу, доставляла удовольствие.

Антураж финала соответствовал уровню КХЛ. Матчи показали по федеральным каналам.

Больше 110 тысяч болельщиков пришли суммарно на матчи плей-офф. Это лучший результат за семь лет. Планируем и дальше приближаться к КХЛ по формату. На следующий год мы планируем сделать финал без буллитов, чтобы минимизировать фарт и удачу. Все будет зависеть только от игры команды.

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