«Капитан» сменил свой логотип перед началом нового сезона МХЛ
Команда МХЛ «Капитан» представила свой новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона.
Логотип выполнен в традиционных цветах герба и флага подмосковного Ступино. В центре изображен сокол, а под ним два скрещенных пропеллера, вписанные в ромб, как символ авиации и причастности города к самолетостроению.
Новый логотип команды МХЛ «Капитан».
Фото ХК «Капитан»
В прошедшем сезоне «Капитан» занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции Золотого Дивизиона, набрав 35 очков в 52 матчах.
Источник: https://t.me/hckapitan/4153
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