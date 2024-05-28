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Сегодня, 14:00

«Капитан» сменил свой логотип перед началом нового сезона МХЛ

Владислав Корегин
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Хоккеисты команды МХЛ «Капитан».
Фото ХК «Капитан»

Команда МХЛ «Капитан» представила свой новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона.

Логотип выполнен в традиционных цветах герба и флага подмосковного Ступино. В центре изображен сокол, а под ним два скрещенных пропеллера, вписанные в ромб, как символ авиации и причастности города к самолетостроению.

Новый логотип команды МХЛ «Капитан».
Фото ХК «Капитан»

В прошедшем сезоне «Капитан» занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции Золотого Дивизиона, набрав 35 очков в 52 матчах.

Источник: https://t.me/hckapitan/4153
Хоккей
ХК Капитан
МХЛ
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