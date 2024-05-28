«Капитан» сменил свой логотип перед началом нового сезона МХЛ

Команда МХЛ «Капитан» представила свой новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона.

Логотип выполнен в традиционных цветах герба и флага подмосковного Ступино. В центре изображен сокол, а под ним два скрещенных пропеллера, вписанные в ромб, как символ авиации и причастности города к самолетостроению.

Новый логотип команды МХЛ «Капитан». Фото ХК «Капитан»