Канадский провокатор оскорбил Россию и выбесил Панарина. Русский форвард ответил и пострадал за патриотизм

Скандальная, но вместе с тем комичная история из НХЛ.

Артемий Панарин пострадал за Россию-матушку, обеднев на пять тысяч долларов, но проявил себя настоящим патриотом. В ответ на грязную реплику со стороны канадского нападающего Брэда Маршана швырнул в его сторону своей перчаткой. Жаль, что как следует не попал. Именно таким образом с долей иронии можно интерпретировать эпизод, который произошел в концовке матча «Бостон» — «Рейнджерс». Участники словесной битвы «общались по понятиям», находясь на своих скамейках, а не столкнувшись лицом к лицу на льду, и получили по дисциплинарной «десятке».

From the bench, Artemiy Panarin throws his glove at Brad Marchand #NYR pic.twitter.com/bQCkC7iI0F — Shayna (@hayyyshayyy) November 26, 2021

Объяснительная от Хлебушка была понятна, хоть деталей он и не раскрыл. Канадец использовал название страны Russia в сочетании с самый популярным ругательством на английском языке из четырех букв. Тут точность цитаты не имеет значения. Важен контекст. Какой бы обидной ни была фраза наглого Маршана, надо не поддаваться на любую провокацию. Это неписаный закон лиги. Форвард «Брюинз» не только заноза в заднице. Он — большой мастер, поэтому его проделки почти всегда остаются безнаказанными. Ничего с этим не поделаешь.

В реальности эпизод выглядел скорее комично, поэтому удивительно, что «святая инквизиция» в лице НХЛ наказала россиянина максимально строго, не прибегая к дисквалификации, в соответствии с действующим Коллективному соглашению. Обычно штрафы постфактум выписывают тем, кто прошелся по тонкой грани между вопиющей грубостью и судейской близорукостью.

На днях защитник «Оттавы» Никита Зайцев в пылу борьбы зарядил клюшкой нападающему «Сан-Хосе» Тимо Майеру. Арбитры матча этот момент проглядели. Сложно понять, чем всерьез провинился Панарин. Не самым сильным броском перчатки можно разве что муху прибить.

Маршан — один из самых классных провокаторов лиги последнего десятилетия, классно сочетающий высокое мастерство, болтливый язык и умение залезать под кожу, выводя из себя, любого оппонента. Российский форвард не зеленый пацан, ему уже 30. До конца третьего периода оставалось всего 12 секунд, ньюйоркцы уверенно доводила игры до победы. Сам Панарин набрал два очка и стал автором победной шайбы. Удивительно, что в такой ситуации он не сумел удержать себя в руках.

?'s at work pic.twitter.com/Otf58LJfGe — New York Rangers (@NYRangers) November 27, 2021

Из этой истории вывод сделать легко. Даже суперзвезде надо быть готовым ко всему и сохранить хладнокровие в самой напряженной обстановке. Матч регулярного чемпионата и смехотворный штраф для хоккеиста с зарплатой в год «11 миллионов плюс» — вещи, которые быстро забудутся.

Когда придет время более серьезных игр, то надо помнить о повышенной ответственности. Например, во время Олимпиады. Пусть там Маршан надрывается сколько угодно, если в концовке медального матча счет будет 5:2 в пользу команды Панарина.