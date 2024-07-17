В РУСАДА сообщили, что исследуют результаты допинг-проб игроков «Толпара»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) исследует результаты проб 10 игроков команды МХЛ «Толпар», в которых был обнаружен мельдоний.

«В настоящее время РУСАДА ведет процесс обработки результатов по пробам 10 хоккеистов, в которых обнаружена запрещенная субстанция (мельдоний) в концентрации ниже минимального требуемого уровня для отчетности о неблагоприятном результате анализа. Данные пробы были сданы позже проб тех хоккеистов, по чьим делам были вынесены решения в феврале 2024 года», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА в конце февраля признал семерых хоккеистов «Толпара» виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал спортсменов на год, начиная с 29 февраля 2024 года с учетом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, у второго — 28 марта 2023 года, у остальных — с 6 апреля 2023 года.