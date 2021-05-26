Международный турнир Кубок мира «Сириус» в 2021 году не состоится. Решение принято в связи с продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, сообщает сайт МХЛ.

Международный турнир Кубок мира среди молодежных клубных команд проводится ежегодно в августе перед стартом нового хоккейного сезона. В 2018 и 2019 годах турнир проходил при совместной организации МХЛ и Образовательного центра «Сириус» на льду сочинской арены «Шайба».