Турнир Кубок мира «Сириус» в 2021 году не состоится
17:55
Международный турнир Кубок мира «Сириус» в 2021 году не состоится. Решение принято в связи с продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, сообщает сайт МХЛ.
Международный турнир Кубок мира среди молодежных клубных команд проводится ежегодно в августе перед стартом нового хоккейного сезона. В 2018 и 2019 годах турнир проходил при совместной организации МХЛ и Образовательного центра «Сириус» на льду сочинской арены «Шайба».
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