"Локо" выиграл первый матч у "Авто" в финале Кубка Харламова

"Локо" одержал победу над "Авто" в первом матче финальной серии плей-офф МХЛ. Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2.

Нападающий железнодорожников Григорий Денисенко записал на свой счет хет-трик.

Второй матч серии состоится завтра, 13 апреля.

МХЛ

Финал

"Авто" (Екатеринбург) – "Локо" (Ярославль) – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Еркин – 5 (Севостьянов), 7:25 – 1:0. Захаров – 2 (Тютяев, Федоров), 28:37 – 2:0. Денисенко – 4 (Денежкин), 34:14 – 2:1. Денисенко – 5 (Коваленко), 37:08 – 2:2. Каюмов – 1 (Коваленко), 40:21 – 2:3. Денисенко – 6 (Аноховский, Малышев), 51:20 – 2:4.

Вратари: Галкин (58:08) – Окоряк.

Судьи: Кеслер, Потапов.

12 апреля. Екатеринбург. КРК "Уралец".