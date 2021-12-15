«Кучеров и Малкин будут готовы к Олимпиаде». Интервью скаута сборной Малахова

Поговорили со скаутом сборной России, бывшим защитником НХЛ, членом Тройного золотого клуба Владимиром Малаховым.

Сборная России продолжает подготовку к Олимпиаде. На домашнем этапе Евротура новый тренерский штаб проверит игроков из КХЛ, которые могут усилить энхаэловский состав, если Игры-2022 пройдут в формате всех сильнейших. В интервью «СЭ» скаут команды Владимир Малахов рассказал о просмотре кандидатов, итогах поездки в Северную Америку и особенностях игроков КХЛ и НХЛ.

Владимир Малахов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Поездка в Америку

— Перед официальным представлением нового штаба сборной ходило много слухов о том, кто будет главным тренером и помощниками. Как проходили ваши переговоры о работе в олимпийской команде?

— Спокойно. У меня и была должность скаута, но не в олимпийской сборной, а в ФХР. Алексей Юрьевич пригласил меня в главную команду и все. Я и раньше отвечал за энхаэловцев — все так и осталось.

— То есть вы только собираете информацию о кандидатах в сборную из НХЛ?

— Сейчас мы на Кубке Первого канала, работаем с игроками из КХЛ. А основная работа — с энхаэловцами.

— Вы анализируете только российских игроков? Соперников не смотрите?

— Соперники не входят в мои обязанности. Мне незачем смотреть иностранных игроков, они все равно не войдут в нашу команду.

Денис Рогачев: В отличие от предыдущих кратковременных турниров, в случае отмены Fan ID, человеку придет об этом СМС с причиной отмены. Затем он сможет это решение обжаловать. Все прописано в законе. Наше пожелание — получить время на введение этого проекта. РФС считает, что необходима разработка программного комплекса. Наверное, будет приложение. Плюс стадионы должны получить всю необходимую технику. Мы постараемся участвовать и в обсуждении этого проекта, и в дальнейшем его введении.

— Я скорее об анализе соперников.

— Для этого у нас есть аналитики. На общем собрании с тренерами мы, конечно, просматриваем соперников, принимаем общие решения. Но в прямой круг моих обязанностей это не входит.

— На тренировке вы вместе с Сергеем Гончаром работали с защитниками. На Олимпиаде вы также будете помогать на льду?

— Да. Мы работаем вместе с Сергеем — это моя вторая обязанность. В паре удобнее работать. Отрадно, что у нас совпадают взгляды на хоккей.

— Все ли планы удалось выполнить во время поездки в Северную Америку вместе с тренерским штабом?

— Поездка получилась не очень долгой. Все, что планировали, выполнили. Конечно, хотелось посмотреть больше ребят. Но мы все равно отслеживаем матчи через специальную программу.

— Правильно понимаю, что вы вчетвером — Алексей Жамнов, Сергей Гончар, Илья Ковальчук и вы — ездили по городам?

— Да, но я присоединился только к концу поездки. Последние два матча я смотрел вместе с ними. Без меня они посмотрели пять игр.

— Представим, что вы прилетели в условный город Х, где играют две команды с русскими хоккеистами. Вы предупреждаете их о том, что приедете, или лучшая проверка — неожиданная?

— Конечно, лучшая проверка — неожиданная. Зачем предупреждать их об этом? Да и мне не приходится особо ездить по городам. Если есть возможность, смотрю игроков во Флориде, где живу. Все остальное — по телевизору и через специальную программу, где каждого можно разглядеть детальнее.

— Что прежде всего штаб сборной хотел донести до игроков на этих встречах?

— Чтобы ребята начали готовиться к Олимпиаде. Говорили о требованиях к игрокам, что мы хотим видеть от них, чтобы они начинали задумываться об этом. Предупрежден — значит, вооружен. После Кубка Первого канала мы разошлем всем видео, как мы будем играть. Ближе к Олимпиаде будем смотреть, кого выбирать, кого — нет. Поедут сильнейшие. Это было сразу сказано на собрании. Место в составе никому не гарантировано.

Разница между КХЛ и НХЛ

— Вы сказали, что разошлете видео. Можете объяснить, в какой хоккей команда будет играть?

— Я всех тайн раскрыть не могу. Пока что это секретная информация. Скажу только, что мы будем стараться играть в агрессивный хоккей. Для игроков КХЛ это что-то новое. Энхаэловцы к этому привыкли. В откат играть точно не будем.

— То, что агрессивный хоккей чужд игрокам КХЛ, вы поняли за время работы перед Кубком Первого канала?

— Нет, мы же с конца ноября в России, смотрели игры КХЛ. Уровень, конечно, отличается. Мы пытались донести до местных хоккеистов наши стандарты. Первая тренировка показала, что игроки отреагировали на это адекватно. Посмотрим в деле в матче с Канадой.

— В чем заключается эта разница между игроками КХЛ и НХЛ?

— Кардинальное отличие — надо выкладываться в каждом игроком моменте. Самое главное — не проигрывать индивидуальную борьбу.

— С кем из игроков был самый длительный разговор?

— Со всеми общались примерно одинаковое время. Встречались после матчей, ребята уставшие. Час-полтора проводили вместе. Хотелось поговорить дольше, но игроки устали после матчей. Не хотелось их грузить. Например, мы смотрели «Нэшвилл». У них было два матча подряд. Посмотрели, как с этим справился Яков Тренин.

— Тренин вас впечатлил? Он полезно играет в четвертом звене и не боится драться со Зденой Харой.

— Он молодец, старается. Оставил хорошее впечатление.

— Почему-то думал, что самый длинный разговор у вас был с Александром Овечкиным.

— Не знаю, меня на той встрече не было. Из того, что я знаю, они ходили вместе на ужин после матча. Времени было немного. Игра заканчивается в 10 часов, пока переоденутся, пока приедут. А ребятам надо отдыхать.

— Вы поражены тем, как Александр начал сезон? Складывается впечатление, что ему не 36, а максимум 25.

— Дай бог, чтобы он так доиграл его до конца. Начал здорово, соглашусь. Но сезон длинный. Для его возраста он играет на приличном уровне.

— На подобных встречах хоккеисты могут высказывать свои пожелания?

— Никто никаких пожеланий не высказывал. Все горят желанием играть за сборную и представить страну на большом турнире. Все хотят попасть в состав — это уже радует.

— На игроков НХЛ не давит, что окончательное решение — поедут ли они на Олимпиаду или нет — еще не принято?

— Будем решать проблемы по мере их поступления. Зачем гадать на кофейной гуще? Сейчас у нас Кубок Первого канала, который надо выиграть. Дальше будем смотреть, что случится.

Вячеслав Войнов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитники

— Согласны, что сейчас у сборной более благоприятная ситуация с защитниками, чем на прошлой Олимпиаде?

— Вы сравниваете игроков КХЛ и НХЛ?

— Нет, я говорю о Сочи-2014.

— Тяжело сказать. Нельзя сравнивать. Не хочу переходить на фамилии, но игра кое-кого пока оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы эти люди, которые, как у нас пишут в прессе, на лидирующих позициях, играли лучше.

— Какой концепции, говоря об обороне, придерживается штаб сборной? Больше защитников-домоседов или тех, кто умеет подключаться к атакам и помогать нападающим?

— Постараемся, чтобы и тех и тех было поровну. Игру в обороне никто не отменял, но надо, помимо этого, помогать нашим нападающим в атаке.

— Для сборной реально собрать четыре пары надежных защитников, но в сравнении с конкурентами — канадцами, американцами — у нас нет топ-защитников НХЛ. Это может стать проблемой?

— Это не проблема. Все зависит от желания ребят, хотят они выиграть или нет. Когда ты выходишь на лед, нет фаворитов. Если ты будет смотреть на имена, то проиграешь.

— Проблема с нехваткой праворуких защитников может сказаться?

— Да, в НХЛ у нас не хватает праворуких защитников, но они есть в КХЛ. И они могут попасть в состав. Конечно, хочется баланса между леворукими и праворукими, но будем исходить из ситуации. Ничего страшного в этом нет. Все зависит от желания ребят. Каких бы им тренеров ни поставили, если они захотят, то могут свернуть горы.

— То есть технически пара из двух леворуких защитников справится со всеми задачами на таком высоком уровне?

— Да. Когда у тебя нет праворуких, ты выпускаешь леворуких. Что делать, если их нет? Найдем решение. Поставим двух леворуких, если надо.

— Велик ли шанс в связи с этим поехать на Олимпиаду у Вячеслава Войнова?

— Сегодня была первая тренировка, завтра матч. Посмотрим. Шансы есть у всех. Мы это сказали на первом собрании. Моя теория всегда была такой: если ты играешь в НХЛ, это не значит, что ты сильнее ребят из России. Да, скорости в КХЛ ниже. Но если парням из КХЛ добавить скорости, они ничем не уступят энхаэловцам. Всегда придерживался такой точки зрения.

— Самое главное, что эти скорости получилось добавить.

— Конечно, им надо сыграть немного на другом уровне. А это уже зависит от них — захотят ли они улучшить свою игру или нет. Мы можем только подсказать, направить. Если они будут следовать нашему курсу, все получится.

— Что скажете про Илью Любушкина из «Аризоны»? Не станет ли для сборной отталкивающим фактором то, что он играет в клубе-аутсайдере?

— Понятно, что когда команда не забивает и не выигрывает, статистика у парня отрицательная. Мы посмотрели пару матчей, он играет неплохо. Пропускает — но что делать? Это не всегда его вина. Главное, что он старается, играет с желанием. Илья у нас в списке.

— Вы общались с Никитой Задоровым. У него не все получилось на старте сезона, тренер убрал его из состава, но потом вернул. Как он сам воспринимает эту ситуацию?

— Нет, мы с ним не общались. Со всеми поговорить не получилось. Тем более Никита играет в Канаде, где другие въездные правила из-за ковида. Но мы просматриваем матчи всех игроков. Пока рано делать выводы, кто точно поедет, а кто — нет. Сейчас идет общий обзор.

— Возможно ли, что одно из мест отдадут молодому защитнику с перспективой на следующую Олимпиаду? Например, Александру Романову.

— Пока не могу сказать. Все зависит от того, кто в какой форме будет ближе к Олимпиаде. Турнир короткий, пять-шесть игр. Не будет времени даже тренироваться. Пока о решениях говорить рано.

— Чем можете объяснить локальный спад Михаила Сергачева из «Тампы» на старте сезона? Чемпионское похмелье?

— Может быть. Два года подряд играть в финале Кубка Стэнли — это очень тяжело. Может быть, сказалась какая-то усталость. Очень много факторов. Надо конкретно разговаривать об этом с Мишей. Возможно, он меньше тренировался летом или накопилась усталость. От спадов никуда не деться. Главное — их нормально пережить.

— Вратари — самая надежная линия сборной. Какую информацию вы предоставляли для тренеров как скаут?

— О вратарях я не собираю информацию. Это работа Евгения Набокова. Для меня это темная тема. Я даже никогда в воротах не играл. Немного понимаю какие-то моменты: как вратарь держит ловушку, как перемещается, но все конкретные вопросы — к тренеру вратарей.

Нападающие

— Сборная пригласила много центральных на Кубок Первого канала. Причина этого — проблема с этой позицией и дефицит кадров из НХЛ?

— У нас такая концепция, что центральный должен уметь сыграть и на фланге, и в центре. Важна взаимозаменяемость, чтобы крайний мог заменить центрального, а центральный — крайнего. Мы пытаемся охватить больше центральных нападающих. Они есть, но у нас много вопросов по вбрасываниям. Ребята не очень хорошо играют на точке, а это — важный компонент игры. Вбрасывания решают многое и в атаке, и в обороне. Нам надо определиться, кто у нас силен на вбрасываниях и кто играет правильно. Поэтому мы и вызвали много центральных.

— Какой вариант предпочтет сборная: привезти на Олимпиаду центра из КХЛ или выбрать нападающего из НХЛ, который сейчас играет на фланге, но раньше был центральным?

— Вы про Наместникова?

— В том числе.

— И Барбашев на данный момент играет на краю, хотя в прошлом году выходил в центре. Сейчас не могу сказать все, что будет. Пока просматриваем кандидатов. После Кубка Первого канала будем детальнее просматривать энхаэловцев. Потому что появится картина по игрокам КХЛ. Определимся с ними, потом переключимся на НХЛ.

— То есть сейчас ваша задача — понять, кто из КХЛ сможет добавить скорости и справится с вашими требованиями?

— Да. Кубок Первого канала — хороший показатель. Мы это и сказали на собрании. Двери для всех открыты. Дерзайте! Есть тренерское задание, игровая дисциплина. Будем смотреть, кто как с этим справится. Тот хоккей, в который мы будем играть на Кубке Первого канала, мы перенесем и на Олимпиаду. Хотим посмотреть, смогут ли ребята войти в этот темп, который будет с игроками НХЛ.

— Принято считать, что на Кубке Первого канала обязательно нужна победа. Но сейчас есть задача — оценить игроков из КХЛ. Поражение станет негативным фактором для вас?

— Нет. Конечно, хочется победить. Но надо понимать, что хоккей — это игра. Произойти может все что угодно. Будем играть на победу. Другие задачи не ставятся.

— «Сент-Луис» наигрывает связки для сборной России на Олимпиаде. Бучневич выходил с Тарасенко, Барбашевым. Вы рассматриваете их вместе, чтобы, к примеру, закрыть одно из звеньев наигранной тройкой?

— Все может быть. Посмотрим, как они будут играть дальше. Конечно, сыгранная тройка — это полезный опыт. У них лучше взаимопонимание.

— Расскажите, как восстанавливаются после травм Евгений Малкин и Никита Кучеров?

— Женя начал кататься. Мы встречались во Флориде буквально перед отъездом в Москву. Занимается по программе, должен выйти к концу декабря. Никита тоже готовится. Сказал, что будет готов к Олимпиаде.

— Нет обеспокоенности, что им надо будет еще набрать форму?