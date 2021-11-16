НХЛ может не поехать на Олимпиаду? Зачем Канада играет на Кубке Первого канала

Канадская сборная проверит «европейский» состав на российском этапе Евротура. На всякий случай.

НХЛ еще ничего не решила

Когда в начале октября МОК, НХЛ и ИИХФ консолидировались и обязали сборные огласить первые тройки игроков на Олимпиаду, не возникало сомнений, что энхаэловцы приедут в Пекин. Подтверждали этот тезис и перестановки в тренерском штабе российской команды. А журналист TSN Пьер Ле Брюн раскрыл расширенный состав канадской сборной, которая еще весной представила управленческий штаб из представителей НХЛ. Однако даже после этой цепочки событий высадка лучших хоккеистов в Китае остается под угрозой.

Помешать энхаэловцам добраться до Пекина может только один злодей — коронавирус. Лига оставила за собой право сорвать стоп-кран, если в мире ухудшится ковидная обстановка. Я не эпидемиолог и не в силах предсказать, куда повернет пандемия в январе — феврале. Но тревожная тенденция заставит НХЛ отказаться от Олимпиады ради безопасности и здоровья игроков. В начале ноября в Китае зафиксировали новую вспышку ковида, но ее удалось потушить и избежать длительного роста заболеваемости.

Определиться с решением Гэри Беттмэн обязан до 10 января. До этой даты НХЛ вправе выйти из договора с МОК. Пока же от догадок, что произойдет дальше, откреститься не получится. Вирус путает планы НХЛ даже сейчас. Вспомните ситуацию в «Оттаве», где часть хоккеистов попали в ковид-протокол. Лига выбрала единственный верный выход из критической обстановки. «Технари» «Сенаторз» не выписали, а лишь перенесли три матча на неопределенный срок.

НХЛ с этого сезона вернулась к нормальной жизни. С болельщиками на трибунах, предматчевыми шоу и другими атрибутами привычного хоккея. Но никто не застрахован от того, что произошло в «Оттаве». Когда всей лиге придется сделать один, а то и несколько шагов назад. Неспроста Ле Брюн напомнил в Twitter о дедлайне, до которого НХЛ может отказаться от китайских гастролей.

— НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпиаде. Если количество отложенных игр НХЛ увеличится в течение следующих двух месяцев, это, очевидно, возможно, — написал Ле Брюн.

Подтвердил его мысль и инсайдер Ник Кипреос.

— У НХЛ нет точного количества игр, которые можно перенести, но если сразу несколько команд начнут закрывать на карантин на несколько дней, Олимпиада будет под угрозой. Ситуация в «Оттаве» вызывает большое беспокойство, — написал Кипреос в Twitter.

Как будет выглядеть «европейская» Канада

Решение Hockey Canada приехать на Кубок Первого канала подтверждает легкую обеспокоенность с ее стороны. Из-за неопределенности с ковидом «Кленовые» хотят оценить и «европейских» хоккеистов. Как и сборная России, они готовят два состава на Олимпиаду, ожидая всевозможных проделок от вируса. Проверить игроков из Европы и КХЛ — важный шаг для сборной. Канадцы готовят план Б — это стратегическая необходимость в сложившейся ситуации.

На Кубке Первого канала сыграют пять команд, а матчи с «Кленовыми» не пойдут в зачет Евротура. Роман Ротенберг напомнил, что, когда канадцы приезжали в Москву в 2017 году, их матч с Россией вызвал наибольший ажиотаж. и сравнил его с эль-класико «Реала» и «Барселоны». Аналогии первого вице-президента ФХР, произнесенные в публичном поле, — отдельный вид искусства. Василия Подколзина он сравнивал с Коннором Макдэвидом, а наша сборная в своем стиле ориентируется на «Ливерпуль» и «Барселону». Но в чем-то Роман Борисович прав. Россия — Канада — топ-матч, который интересен болельщикам. Только не забывайте, что на Кубок Первого канала у «Кленовых» не приедут игроки из НХЛ.

Никто из этой сборной не попадет в Пекин при оптимистичном раскладе. Первым номером в воротах однозначно будет Эдди Паскуале из «Локомотива», а ведущими центрами — Корбэн Найт из «Авангарда» и Филипп Майе из «Магнитки». Подъедет подкрепление из Европы. К примеру, лучшие бомбардиры немецкой DEL-лиги — Крис Де Соуса и Крис Фуко, первый снайпер шведского первенства Макс Веронно. Любопытнее всего, пригласят ли в сборную отказников НХЛ — Брендана Лайпсика и Джейка Виртанена. Распространяется ли бан от западного хоккейного мира на российскую территорию — большой вопрос. Впрочем, неясно, какой тренерский штаб будет руководить командой на турнирах. «Тампа» точно не отпустит Джона Купера ради поездки в Москву.

Канадцы планируют сыграть и на Кубке Шпенглера, куда традиционно привезут команду, составленную из игроков, выступающих в Швейцарии и других европейских лигах. А все потому, что участие энхаэловцев в Олимпиаде — еще не свершившийся факт. Беспокойство по ковидному будущему остается. «Кленовые», как и любая сборная, ставящая высокие цели на Играх-2022, прорабатывает все варианты развития событий. Перестраховка канадцев не говорит о том, что НХЛ откажется от Олимпиады. Они лишь отреагировали на небезосновательные опасения, от чего декабрьский турнир и российский зритель останутся только в плюсе. Роман Ротенберг после поражения в четвертьфинале ЧМ-2021 обещал же, что в следующем матче мы обязательно победим канадцев. Сейчас наша сборная как никогда близка к этому.