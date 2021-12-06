Сборная, которая сыграет на Кубке Первого канала, может поехать в Пекин. И она не будет там фаворитом

Разбираем состав российской национальной команды на традиционный домашний турнир.

Вопрос с участием НХЛ в ОИ подвис

Кубок Первого канала в олимпийский год перестает быть турниром исключительно местного значения. Так было перед Сочи-2014 и Пхенчханом-2018. Сейчас ситуация несколько изменилась, но не до такой степени, чтобы относиться к предстоящим в Москве матчам с легким пренебрежением. В идеальном мире из КХЛ до Пекина в феврале доедут от силы пара игроков. Но гарантий, что все будет гладко, на данный момент не может дать ни один человек в мире. Вопрос с участием НХЛ в Олимпиаде пока повис в воздухе. Из-за проблем с коронавирусом у игроков были перенесены несколько матчей регулярного чемпионата с участием «Оттавы» и «Айлендерс». Неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, поэтому надо быть готовым ко всему. Расклад, при котором московский турнир станет первой и последней возможностью попробовать в деле реальных кандидатов в олимпийскую команду, уже не фантазия, а максимально приближенная к реальности ситуация.

Состав сборной России следует считать особенным по нескольким причинам. Впервые за несколько лет полностью ответственными за его определение стали новые лица. Речь о недавно назначенном главном тренере Алексее Жамнове и его штабе, включающем Илью Ковальчука. Они были свободны в своем выборе и не подвергались влиянию со стороны. Во всяком случае, знающие люди утверждают именно так. Усмотреть лоббирование чьих-то клубных или агентских интересов сейчас почти невозможно. Премьерный выход в народ должен стать настолько идеальным, чтобы никто не мог подкопаться. Наконец, для тренерской бригады, которая поедет на Олимпиаду, другой возможности проявить себя в деле больше не будет. У Алексея Кудашова и Сергея Федорова с головой хватает клубной работы. Жамнов и Сергей Гончар давно сидят без дела, и любой опыт для них в нынешней ситуации дороже всех сокровищ мира.

Недосчитались нескольких игроков

Анализ любого состава в первую очередь отталкивается от нехитрого вопроса, почему взяли тех, а не этих. Утверждать, что сейчас кого-то внаглую прокатили, не возьмусь. Хотя лично мне будет интересно узнать, с чем связано отсутствие Анисимова. В матчах «Локомотива» он на общем фоне регулярно выделялся с лучшей стороны. Приглашения своей игрой точно заслуживали Бурдасов, Окулов, Рафиков. Возможно, стоило еще раз посмотреть в деле блестящих новичков сезона Тертышного и Рашевского, которые играли на Кубке Карьяла. Ни одного из них нельзя считать железным кандидатом для Пекина, даже в отсутствие игроков НХЛ. Вместо них в основном вызваны кандидаты, как минимум не уступающие им в классе.

По некоторым игрокам есть вопросы. Не лучший сезон для себя проводят Коршков, Чистяков, Шарипзянов, Елесин. Для них вызов в национальную команду выглядит как возможность перезагрузиться и начать жизнь с нового листа. Например, Галимов, неважно начавший чемпионат, на Кубке Карьяла сыграл неплохо. Это говорит и о том, что выбор у тренеров в определенной степени ограничен. Списывать кого-то из-за неудачного отрезка в чемпионате не имеет смысла.

Самонов, Морозов и в меньшей степени Марченко в последнее время имели не так много игровой практики. Однако это в первую очередь внутреннее дело СКА, где обожают слово «ротация» и ненавидят — «стабильность». Выбор классных вратарей с российским паспортом в КХЛ ограничен, а Самонов полгода назад был первым номером на чемпионате мира и проявил себя очень хорошо. Разбрасываться такими кадрами в нынешних обстоятельствах было бы преступлением перед здравым смыслом даже с учетом того, что набрал хорошую форму динамовец Бочаров. Морозов выступает на дефицитной позиции центрфорварда и заслуживает нового шанса. То же самое касается только вернувшегося из Северной Америки в «Авангард» Семенова.

Если представить самое худшее, то есть Олимпиаду без НХЛ, российскую сборную сложно назвать фаворитом, как было четыре года. Есть Шипачев и стремительно набирающий форму Гусев. К ним можно добавить Кузьменко. Большой разницы в классе между остальными игроками не видно. Легко предположить, что каждый из них будет с большим желанием цепляться даже за минимальный шанс проявить себя на глазах всей страны. Хотя бы по этой причине Кубок Первого канала должен стать запоминающимся событием на фоне рутины регулярного чемпионата КХЛ.