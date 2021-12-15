Жамнов не имел права провалиться в первом матче. Россия с трудом переиграла «европейскую» Канаду

Именно эти составы могут встретиться на Олимпиаде в Пекине.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия — Канада — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы: Коршков — 1, 4:23 — 1:0. Гормли — 1 (бол., Робинсон, Тамбеллини), 27:51 — 1:1. Елесин — 2 (К. Марченко, Чибисов), 28:16 — 2:1. Нестеров — 1 (бол., Анисимов), 39:54 — 3:1. Шипачев — 1 (К. Марченко), 40:20 — 4:1. Одетт — 1 (Найт), 48:00 — 4:2. О`Делл — 1 (Робинсон, Спунер), 58:38 — 4:3.

Вратари: Федотов — Погге.

Штраф: 2 — 8.

Судьи: Гофман, Ромасько.

15 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Матч сборных России и Канады на московском льду как репетиция олимпийского финала в Москве уже не фантастический вариант, а лишь небольшое преувеличение и осязаемая мечта. После разгула новой волны коронавируса в ряде команд НХЛ и последующих переносов матчей вероятность приезда в Пекин всех сильнейших игроков мира падает быстрее, чем российский фондовый рынок в кризис. Алексей Жамнов и его команда перед своей аудиторией провалиться в дебютном матче не имели права. На сто процентов убежден, что нет ничего хуже, чем проигрывать Канаде, даже если речь идет о турнире для полицейских и пожарных.

Значение у нынешнего Кубка Первого канала огромное. Возможности проверить себя в деле у россиян больше не будет. Прекрасно помню, как запаниковал обычно невозмутимый Зинэтула Билялетдинов, когда опростоволосился на домашнем турнире перед Сочи-2014. В случае если НХЛ все-таки согласится поехать в Китай, Жамнову с помощниками в ближайших играх необходимо приобрести запас психологической уверенности для себя лично. Первое впечатление — многое делается правильно.

Хотя премьера новой версии сборной России получилась неоднозначной. Наспех собранные канадцы, которых тренирует выигрывавший Кубок Стэнли с «Бостоном» специалист старой школы Клод Жюльен, местами забирали контроль над шайбой и оказывали серьезное давление на ворота Федотова. Если бы не сомнительная игра выступающего в немецком Кельне голкипера Погге, то жизнь для хозяев могла сложиться заметно сложнее. Однако предъявлять какие-то серьезные претензии по первой игре — не более чем бред сумасшедшего. Особенно с учетом радующего глаз итогового счета.

15 декабря. Москва. Россия — Канада — 4:3. Алексей Кудашов, Алексей Жамнов и Сергей Федоров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная России, так же как и канадцы, была вынуждена играть с чистого листа, проведя вместе всего лишь несколько тренировок. Оказалось, что долгое сидение на сборах в современных условиях становится бесполезной тратой времени. Разве что «физику» подтянуть и большинство потренировать. Очень активно и полезно смотрелось «ярославское» звено, хотя в первоначальных планах ни Анисимова, ни Каюмова не значилось.

Жамнов днем ранее, отвечая на мой вопрос об игровой модели сборной России, ограничился обтекаемыми фразами. Уточнил только, что есть задача больше проводить времени в атаке. Стремление как можно быстрее проходить среднюю зону за счет быстрых передач, вменяемое по задумкам большинство с одним защитником и четырьмя нападающими, агрессивные действия при потере шайбы с целью быстрого отбора — тут скорее речь можно вести об универсальных методах, используемых во всем мире, чем об эксклюзивных фишках. В целом матч вышел вполне симпатичным и смотрибельным. Для первого раза совсем неплохо.