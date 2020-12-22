Интервью с известным хоккейным комментатором Андреем Шестаковым, работающим на петербургском телеканале «78».

— Три победы в трех матчах — отличный результат. Но насколько вам понравилось содержание игры?

— Как раз содержание и понравилось больше всего. Недоброжелатели могут сколько угодно говорить, что приехали неизвестно какие сборные. Но на самом деле соперники были достойные. Понятно, что на чемпионате мира составы собираются гораздо сильнее, но тем не менее такого превосходства на домашнем этапе Евротура в обозримом прошлом трудно вспомнить. Может, только в сезоне-2012/13, когда в НХЛ случился локаут и на Кубке Первого канала сыграли наши звезды из-за океана.

— Многие критиковали Валерия Брагина, что его хоккей, несмотря на победный результат, был не самым ярким. Вы согласны с этим?

— Абсолютно нет. Сборная забрасывала и красивые, и рабочие шайбы. В игровых видах спорта часто говорят, что красота — на табло. Как можно победу 5:1 над неуступчивыми финнами назвать неяркой? Такое превосходство! Команда показала атакующий хоккей во всех матчах. Брагин и говорил, что старается прививать игрокам такой стиль. Причем вчера на пресс-конференции он сказал, что не все игроки из других клубов оказались готовы к такой атакующей тактике. Поэтому некоторых пришлось перестраивать. Но к концу турнира этой схемы все придерживались.

— Заметили какие-то отличия в работе Брагина в СКА и в сборной?

— Брагин остался тем же, но в сборной стал строже. Это меня удивило. Посадить Андрея Чибисова после грубой ошибки в своей зоне, которая привела к пропущенной шайбе, — редкая практика для него. Причем Чибисов не тринадцатый нападающий, а игрок ведущих звеньев. Это очень показательный момент. Брагин дал понять, что за невыполнение тренерской установки вы можете присесть на скамейку.

— Но ведь Евротур всего лишь контрольный турнир, где нужно просматривать игроков. Не уверен, что подобные меры оправданы.

— А потому что руководство сборной заявило, что эти игроки — потенциальные кандидаты на чемпионат мира. Скорее всего, было собрание, на котором Брагин и Роман Ротенберг пояснили хоккеистам, что Кубок Первого канала — серьезная проверка. Уже после турнира сказали, что на шведский этап поедут только те игроки, чьи команды не попали в плей-офф. То есть совершенно другой состав. А на Кубке Первого канала спрос был самым высоким.

— Вас не смутило, что Брагин переходил на три звена, присаживал на лавку лидера СКА Владимира Ткачева?

— Брагин объяснил, что Ткачева он не так много нагружал, так как Владимир подустал в СКА. Видимо, это выяснилось уже на турнире. Ткачеву элементарно нужно было дать отдохнуть. В переходе на три звена не вижу ничего необычного. Вспомните финал Квебека-2008, когда Сергей Федоров предложил главному тренеру Вячеславу Быкову перейти на три звена. Тот же Брагин перешел на три звена с молодежной сборной в финале Баффало-2011. Наверное, это был единственный выход, чтобы никто не выпадал из концепции.

— Но в Квебеке и Баффало решалась судьба золотых медалей, а Кубок Первого канала — проверочный турнир. Может, Брагин в какой-то степени боялся проиграть на домашнем турнире, поэтому результат для него стал важнее просмотра хоккеистов?

— Ничего удивительно в этом нет. Я помню все декабрьские турниры, начиная с 1970 года. Ставка всегда делалась на результат. Между прочим, на Призе Известий 1971 года советская сборная впервые проиграла в официальных матчах финнам, и тогда это поражение восприняли очень болезненно. Совершенно другая ситуация была у Игоря Ларионова на Кубке «Карьяла». У Брагина же была одна задача — выиграть домашний турнир. Тем более у нас поехали лучшие игроки КХЛ на данный момент.

— Александр Самонов провел все три матча на Кубке Первого канала. Значит ли это, что его рассматривают как кандидата на поездку на чемпионат мира из КХЛ.

— Конечно, это своего рода аванс. Но у нас много хороших вратарей. Сейчас точно известно, что регулярный сезон в НХЛ закончится 8 мая. А чемпионат мира стартует 21 мая. То есть десант из НХЛ вполне может усилить сборную. Если освободятся Бобровский или Василевский, Самонову будет сложно конкурировать.

— Два других вратаря — Иван Федотов и Даниил Тарасов — не сыграли ни одного матча, и поездка получилась скорее ознакомительной. Получили ли они какую-то пользу от вызова в сборную?

— Это очень полезный опыт. Всегда считал, что любой вратарь, который приехал на международный турнир, получает огромную пользу, даже если он не сыграл ни одного матча. Тренировки в клубах со своими игроками отчасти приедаются. А в сборной более мастеровитые хоккеисты. Те же Шипачев, Кузьменко, который провел потрясающий турнир и побил рекорд сборной. Андрей забросил 11 голов в 17 матчах. До этого Михаил Григоренко забил 10 шайб в 19 матчах.

— В чем феномен Андрея Кузьменко? Такое ощущение, что в сборной у него открывается второе дыхание, хотя в СКА он не всегда отличается стабильностью.

— Андрей — мастер. В последние годы он серьезно повзрослел. Он и в СКА стабильно набирает очки. Видимо, к Кубку Первого канала Андрей подошел в оптимальных кондициях. Кроме того, в СКА периодически менялись звенья, и не во всех возникала «химия». Был у него небольшой спад, но без них никуда. В сборной же он показал потрясающую игру, а ему только 24 года.

Кузьменко можно сравнить с Владиславом Каменевым, с которым он вместе играл на молодежном чемпионате мира-2016. Каменев был лидером, капитаном сборной, а потом резко уехал в Америку. Кузьменко же остался развиваться в России. Да, было сложно, пришлось пройти через обмен из ЦСКА в СКА. Но сейчас эти игроки — небо и земля. Всегда был уверен, что не надо уезжать так рано за океан, если ты не Малкин, Овечкин или Ковальчук.

— Кого из этой сборной вы видите на чемпионате мира?