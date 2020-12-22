Постоянный эксперт «СЭ» Николай Лемтюгов положительно оценивает победу сборной России на Кубке Первого канала.

Игра сборной России на Кубке Первого канала очень понравилась. Сейчас многие эксперты опять будут говорить, что приехали второсортные соперники, и матчи получились легкими. Но мне прежде всего понравилась сама система игры. Дело даже не в соперниках. Наши парни редко допускали индивидуальные ошибки. Единственная, которую можно вспомнить, — когда Андрей Чибисов с финнами оставил шайбу под себя. Не сошлись они в дистанции с партнером. В остальном же доволен всеми играми. Хороший матч получился со шведами: мы вели, потом они сравняли, а на буллитах все решило мастерство Александра Самонова.

Хоккей Брагина и Ларионова различается из-за разных составов. На Кубке Карьяла сыграла молодежь, а на домашнем этапе — парни постарше. Активный хоккей все три периода они могут и не выдержать. Система и тактика команды строятся из игроков, которые находятся в сборной. Прямолинейный хоккей не зависит от Брагина или Ларионова. Прежде всего, влияет состав, которым ты распоряжаешься. Грамотные тренеры, какими и являются Брагин с Ларионовым, выстраивают тактику на каждый матч в зависимости от состава.

Нет ничего удивительного в том, что Самонов провел три матча. Даже лучше, когда играет один вратарь. Особенно, когда он не проваливается и держит команду в игре. Мы это видели и на Кубке «Карьяла», где все матчи провел Ярослав Аскаров. На следующем этапе Евротура, вероятно, сыграет другой вратарь три матча. Все будет зависеть от его результатов с первой игры. А Самонову дали хороший задел на будущее. Он понял, что готов играть за сборную.

Переход Брагина на три звена мог быть частью тактики. Возможно, он хотел посмотреть, как те или иные хоккеисты, которым уделяют больше внимания, выдерживают концовку матчей. Так что ничего критичного в этом не вижу. С чехами результат был очевиден — поэтому Шипачев не доиграл матч, чтобы избежать ненужных травм. Тем более чехи очень кусачая команда, где-то даже грязная. Лидерам дали отдохнуть — это нормально.

Не могу сказать, правильно поступал Брагин или нет, убирая Ткачева из состава по ходу матчей. Вспомните, как мы негодовали, когда Зинэтула Билялетдинов не взял на Олимпиаду лучшего снайпера в истории российского хоккея Сергея Мозякина. Это исключительно видение тренера. Придет завтра на пост Алексей Шевченко, он расценит по-своему и будет ставить тех хоккеистов, которые ему подходят. Не надо делать из этого трагедию. Ткачев — очень приличный игрок. Не думаю, что все из-за личной неприязни — это исключительно видение Брагина.

По итогам турнира можно выделить Андрея Кузьменко. Он шикарно провел концовку чемпионата перед паузой и классно сыграл в сборной. Держит свой уровень Вадим Шипачев, прилично сыграл Самонов. Понравился силовой форвард Воронков — мобильный, мощный. Последние две игры неплохо провел Максим Мамин. В целом состав сборной очень приличный. А самое главное, что правильно подобрали звенья. Всем было удобно играть — это стало залогом успеха.

Из этих хоккеистов любой может представить сборную на чемпионате мира. Единственный вопрос, в какой они будут форме и как закончат сезон. Последний этап чемпионата очень важен для сборников. Сейчас главное — не провалиться, держать себя в форме и показывать лучший хоккей. Тогда будут все шансы на вызов в сборную.