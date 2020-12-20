Подводим итоги домашнего этапа Евротура.

Три победы в трех матчах, местами очень зрелая игра, впечатляющая разность заброшенных и пропущенных шайб — выступление сборной России на Кубке Первого канала заслуживает блестящих оценок. Дебют Валерия Брагина сложился лучше не придумаешь. Старшие товарищи поддержали свою молодежь, которая также крепко проехалась по всем соперникам месяцем раньше на финском этапе Евротура.

Именно хоккейные команды с двуглавым орлом на груди стали приятным исключением на фоне повсеместных неудач русского спорта — позорная еврокубковая осень и разгром сборной России от Сербии в футболе, ставшие традиционными провалы в биатлоне, оставшиеся без медалей гандболистки. В политическом плане хоккей обласкан вниманием первых лиц, но в сложную эпоху «короны» дает результат. От молодежки Игоря Ларионова на предстоящем чемпионате мира в Эдмонтоне объективно ждут только золота, а не достойного выступления с претензией на получение заслуженных мастеров спорта.

Как бы классно ни сыграла сборная в Москве, на месте Романа Ротенберга и Владислава Третьяка в первую очередь следует озаботиться новостями из Северной Америки. Новая схема проведения турнира подразумевает, что 8 мая (день окончания регулярного чемпионата) могут освободиться сильные российские игроки, выступающие за скромные команды без серьезных кубковых перспектив. Например, «Оттава» и «Нью-Джерси». А это уже Гусев, Дадонов, Анисимов и Зуб. Сомнительная по потенциалу «Миннесота» может обеспечить приезд Капризова, «Чикаго» — Задорова и так далее.

При всем уважении к прогрессировавшему по ходу Кубка Первого канала Самонову для взрослого чемпионата мира нужен вратарь более авторитетный. Молодому Аскарову при всех его талантах необходимо круто выступить на МЧМ, а потом выиграть конкуренцию за позицию первого номера в СКА. «Рейнджерс» попали в дивизион смерти, что повышает шансы на приглашение Шестеркина и Георгиева.

Совершенно не собираюсь принижать достижения конкретных игроков на Кубке Первого канала. Но повторить то, что сделали финны в 2019-м, взяв в состав всего лишь пару человек из НХЛ и выиграв золото, почти невозможно. Ставка на кахаэловские кадры в современное время очень рискованна. Даже на Олимпиаде в Корее россияне, обладая мощным на фоне конкурентов составом, находились в шаге от катастрофы.

За места в третьем-четвертом звеньях борьба будет лютая вне зависимости от того, освободится кто-то из НХЛ весной или нет. Важнее ключевые фигуры, из которых можно соорудить крепкий костяк применительно к чемпионату мира. Пока в этом плане выделяется лишь 33-летний Шипачев. Он, если вспоминать крупные турниры, там часто был очень результативен, но в важных матчах оказывался не столь эффективен. Хотя центрфорвард чаще выходил с партнерами более высокого уровня, чем на Кубке Первого канала.

Успех в Москве — заслуженный и приятный, но это лишь один шаг на пути к большой цели. Золота чемпионата мира Россия ждет уже седьмой год.