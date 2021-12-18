Плющев: «Современная сборная России пытается быть достойной традиций СССР»

Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу национальной команды над сборной Чехии на Кубке Первого канала (5:2).

«Ребята достаточно уверенно играли, — сказал Плющев «СЭ». — Чувствовалось, что после выходного дня у них достаточно сил и эмоций. Чехи выглядели неплохо. Где-то нам повезло больше, а где-то им. Мы реализовали то, что сумели, а они нет. Игра удалась. Сборная России порадовала болельщиков. Хороший хоккей!

Форма СССР? Честно, не вижу ничего общего с тем поколением. Там были мастера выдающегося класса. Как минимум, три звена олицетворяли хоккей. Современная сборная пытается быть достойной традиций СССР. Хотя, конечно, до тех мастеров тянуться сложно».

Россия сохраняет первое место на домашнем этапе Евротура. В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии.