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Шипачев, скорее всего, пропустит матч против Финляндии

18:20
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что нападающий Вадим Шипачев, скорее всего, пропустит заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии.

«Тяжело играть 4 матча подряд — большая нагрузка. Вадим сыграл уже 3 игры. У нас будет ротация, дадим сыграть всем. Так что, завтра он, скорее всего, отдохнет. Будем выходить завтра побеждать. У нас есть ребята, которые могут сыграть не хуже Шипачева. Для меня все равны. Проверяем разные сочетания, стараемся что-то новое вносить в большинство перед каждой игрой», — заявил тренер.

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