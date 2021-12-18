Дубль Григоренко принес России победу над Чехией на Кубке Первого канала

Сборная России одержала третью победу подряд на Кубке Первого канала — домашнем этапе Евротура. Россияне переиграли команду Чехии со счетом 5:2.

Дубль в составе российской сборной оформил нападающий Михаил Григоренко. По голу также на счету форварда Арсения Грицюка, который открыл счет уже на 1-й минуте, нападающего Даниила Вовченко и защитника Александра Елесина.

Россия сохраняет первое место на домашнем этапе Евротура. В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия — Чехия — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Голы: Грицюк — 1, 0:14 — 1:0. Вовченко — 1 (Коршков, Анисимов), 7:31 — 2:0. Григоренко — 1 (Гусев, Шипачев), 14:08 — 3:0. Коварж — 2 (Фролик, Клок), 18:18 — 3:1. Григоренко — 2 (Гусев, Шипачев), 37:27 — 4:1. Елесин — 3 (бол., А. Марченко), 39:12 — 5:1. Гулаш — 2 (бол., Шпачек, Ержабек), 47:36 — 5:2.

Вратари: Билялов (Самонов, 40:00) — Вилл (Грубец, 20:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (9+10+3) — 29 (13+7+9).

18 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».