Михайлов: «После Кубка Первого канала можно вернуться к разговору, на кого тренерский штаб может рассчитывать»

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов высказался о составе сборной России на Кубок Первого канала.

«По некоторым позициям среди защитников и нападающих у меня есть мнение. Нет вопросов по вратарям. Сейчас надо довериться этому тренерскому штабу и посмотреть, как команда выступит на Кубке Первого канала. И тогда будет понятно, кто соответствует уровню игрока сборной, а кто нет. После Кубка Первого канала можно вернуться к разговору, на кого тренерский штаб может рассчитывать», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Соперниками России станут сборные Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.