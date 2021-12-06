Федерация хоккея России опубликовала состав сборной России на Кубок Первого канала.

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все — «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб:

Менеджер национальной сборной России — Илья Ковальчук.

Главный тренер — Алексей Жамнов, тренеры — Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей — Сергей Наумов, тренеры по физподготовке — Хассан Саид, Дмитрий Яшанькин.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Россия сыграет со сборными Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.