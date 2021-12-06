Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Быков — о составе сборной России на Кубок Первого канала: «Собрали всех лучших игроков КХЛ»

17:00
Теги:

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о составе сборной России на Кубок Первого канала.

«На данный момент это сильнейший состав, собрали всех лучших игроков КХЛ. Думаю, данный состав будет рассматриваться и готовиться постепенно к Олимпиаде. Особенно с учетом того, если игроки НХЛ все-таки не поедут в Пекин. И сборная Канады, которая тоже примет участие в Кубке Первого канала, сыграет потенциальным олимпийским составом», — приводит слова Быкова ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13122753

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед РФ
0