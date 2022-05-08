Лимит на легионеров в КХЛ надо оставить прежним. Об этом должны договариваться заранее

Каким будет регламент в следующем сезоне?

Новость о возможном сокращении лимита на легионеров с пяти до трех игроков, появившаяся в разгар плей-офф КХЛ, ввела в легкое замешательство и заставила задуматься о некоторых деталях. Внешний рынок из-за известных событий получил «конфликтный» статус. Иностранные хоккеисты массово покинули клубы по ходу кубковых матчей. Оправданно ли останавливать поток легионеров, когда большинство из них не собираются возвращаться в Россию и предпочтут нашему чемпионату европейские лиги? Обстановка сама по себе поставила российский спорт в рамки. Дополнительные ограничения изнутри точно не приведут к положительному эффекту.

До сих пор от представителей ФХР, лоббирующих данную идею, не последовало публичных обоснований сокращения лимита. Никто не объяснил, как два «лишних» иностранца повлияют на развитие российских игроков, конкуренцию в чемпионате и наш хоккей. Со стороны предложение казалось ответной реакцией на демарш легионеров в плей-офф и вызвало противоречивые мысли.

Экс-игроки «Салавата Юлаева» Юха Метсола и Маркус Гранлунд. Юрий Кузьмин/photo.khl.ru

Лимит в пять игроков — оптимальный вариант для российских клубов. Менеджеры ограничены в импортной рабочей силе и вынуждены ответственно относиться к поиску иностранцев. Селекционные просчеты могут стоить дорого. Легионеров приглашают на ведущие роли: форварды первой тройки, защитник на большинство, основной вратарь. Эти же позиции наиболее дефицитные на внутреннем рынке. Клубы, неспособные конкурировать за топовых русских хоккеистов, полагаются на качественных легионеров. Сильные иностранцы поднимают уровень лиги, а молодые парни получают важный опыт, тренируясь рядом с теми, кто прошел НХЛ и АХЛ.

Странно, что лимит планируют оптимизировать именно сейчас, когда у некоторых иностранцев подписаны контракты на следующий сезон. Идея кажется чересчур поспешной и отчасти популистской. За чей счет клубы погасят неустойки «лишним» легионерам? Только недавно открылся рынок свободных агентов, а уже в потенциально абсурдную ситуацию попал «Автомобилист». Уральцы договорились о соглашениях с иностранцами до этих новостей и точно будут не рады, если в новом сезоне до матчей допустят только трех хоккеистов. Неизвестно, приедут новички в Екатеринбург или нет, но в новых обстоятельствах им попросту не найдется место в заявке.

Миро Аалтонен. Фото Global Look Press

Каждое решение, от которого зависят работа команд и судьба игроков, должно приниматься на перспективу. Спешка в действиях, которые влияют на всю КХЛ, ни к чему. Клубам потребуется время, чтобы подстроиться под новые ограничения. Вспомните, как в лиге вводили давно напрашивающийся жесткий потолок зарплат. В 2019 году КХЛ объявила о сокращении платежки и дала клубам год на изменения с окладами игроков. Представляю, какое негодование вызвало бы неожиданно спущенное требование о платежке в 900 миллионов. К примеру, перед сезоном-2019/20. Уверяю, что не все клубы вписались бы в лимит — и штраф в 30 процентов от суммы превышения их бы не спас.

Позиция ФХР понятна, пусть и аргументы «за» общественность не получила. Инициированное федерацией сокращение избавит лигу от иностранцев низкого уровня и откроет дорогу в состав молодым российским игрокам. Эти избитые тезисы звучат не первый год, поэтому сейчас детали нового лимита необходимо обсуждать с представителями КХЛ, чтобы услышать позицию клубов. Заинтересованы ли они в сокращении иностранцев в лиге? И на самом ли деле это поможет наиграть больше молодежи? Последние события заставили некоторые команды пересмотреть позицию по подписанию легионеров. К примеру, «Локомотив» планирует провести сезон русским составом, осторожно изучают внешний рынок СКА и «Салават Юлаев», которые обожглись в плей-офф с финскими игроками.

Форвард Йоонас Кемппайнен (слева) покинул СКА по ходу плей-офф. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сокращение лимита — дискуссионный вопрос, который не требует торопливых решений. Резкие шаги поставят команды в неудобное положение и негативно скажутся на имидже лиги, ведь некоторые иностранцы останутся «лишними». Интересы ФХР и КХЛ ожидаемо расходятся. Но лимит и его критерии — не главная проблема российского хоккея. Даже если на сокращении легионеров все-таки настоят, вводить нововведения и менять регламент необходимо не раньше чем с сезона-2023/24, чтобы клубы подготовились к новым правилам.