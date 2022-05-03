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Бей своих: Финляндия и Швеция ввели санкции против своих же хоккеистов из КХЛ

Финляндия и Швеция запретили вызывать в сборные хоккеистов из России
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Лукас Валльмарк, Лео Комаров, Йоонас Кемппайнен.
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Новые санкции от западных стран — но теперь против своих.

Федерации хоккея Финляндии и Швеции запретили вызывать в сборные игроков, которые продолжат выступать в КХЛ. Паническая реакция хоккейных функционеров могла вызвать изумление только у совсем наивных людей. После того как сборную России отстранили от участия в любых международных турнирах, на Западе решили, что нельзя останавливаться и необходимо срочно придумать дополнительное наказание.

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Тут фантазия чиновников дала сбой. Уколоть русскую сторону по-новому не получается. Все варианты исчерпаны. Вместо этого «санкции» крепко прилетели своим же спортсменам. Шведским и финским хоккеистам пригрозили отлучением от национальной команды в том случае, если они продолжат выступать в КХЛ. Демократия и свобода выбора от «цивилизованного мира» во всей красе.

Осуждать своих соотечественников за их мнение — полнейшая глупость. Человек идейный сам разберется в политическом моменте и примет решение, которое в наибольшей мере соответствует его воззрениям. Хочет уехать — сделает. Не хочет — останется. Финский нападающий Кемппайнен решил покинуть СКА, но поступил трусливо и придумал себе травму, чтобы сбежать домой. Реакция главного тренера команды Романа Ротенберга прекрасно понятна — это предательство. Скажи честно и откровенно о причинах своего отъезда. Слова никто не скажет. Когда ты пытаешься оправдать себя постфактум, то это смотрится как минимум некрасиво.

Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Роман Ротенберг.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мои коллеги из европейских стран, как только начались события на Украине, принялись писать, что иностранным хоккеистам угрожают и заставляют оставаться в клубах чуть ли не насильно. Это оказалось полной чушью. Более того, многие легионеры, взвесив все «за» и «против», готовы вернуться в КХЛ на будущий сезон.

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И когда финский агент вратаря Метсолы Ярмо Корк (в КХЛ интересы игрока представлял известный в прошлом голкипер Андрей Трефилов) заявляет, что тот подписал контракт с «Автомобилистом» еще в январе, то пытается вывести клиента из-под огня критики дома, свалив всю вину на КХЛ и клуб. Это полуправда. Предварительное прощупывание почвы на предмет будущего ведется представителем игрока. В этом нет ничего противозаконного. Ситуация деликатная, но договоренности, достигнутые на словах, не являются нарушением регламента. Сам Метсола изъявлял желание вернуться в Россию, несмотря на политическую обстановку. Говорят, совсем недавно консультировался с представителями екатеринбургского клуба по бытовым вопросам. Контракт официально может быть зарегистрирован с 1 мая, причем сторона игрока должна нажать кнопку в базе данных, чтобы соглашение вступило в силу.

Невозможно представить, что хоккеиста или его представителя заставили это делать под пытками. Добрая воля — лучший показатель искренности человека. Он выбирает себе путь продолжения карьеры без подсказки премьер-министра своей страны.

Многие иностранцы готовы играть в КХЛ, но просят подождать. Возможно, в ближайшие месяц-полтора политическая ситуация изменится. Работа в России не будет восприниматься в Швеции и Финляндии как сейчас.

Бывший голкипер &laquo;Салавата Юлаева&raquo; может продолжить карьеру в &laquo;Автомобилисте&raquo;. Клуб КХЛ подписал легионеров, которые уехали по ходу плей-офф. Вернутся ли они в Россию?

Каждый имеет право на выбор, где ему зарабатывать деньги любимым делом. Это всего лишь игра. Когда сейчас швед Валльмарк спустя два месяца начинает рассказывать о том, как ему было плохо, как он не мог оставаться в КХЛ и как «ноги его здесь больше не будет», то это кажется банальной отработкой актуальной повестки со стороны местных СМИ.

В конце февраля из Финляндии звонили игрокам и оказывали давление на родственников — со стороны спецслужб, дипломатических сотрудников и просто знакомых. История с сыном Лео Комарова, которого стали травить в детском саду из-за русской фамилии, и вовсе кажется средневековым мракобесием. Супруга хоккеиста даже предложила дать ребенку свою фамилию, чтобы оградить от агрессивного поведения окружающих.

В происходящей дискриминации своих соотечественников не обязательно искать какую-то мораль. Это тот случай, когда все и так очевидно.

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ХК СКА
Роман Ротенберг
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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