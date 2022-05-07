Воробьев едва не ушел в «Ак Барс», но остался в «Металлурге». Год назад его хотели уволить

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

«Металлург» не стал затягивать вопрос и подписал новый контракт на два года с главным тренером Ильей Воробьевым. Интрига была в сроке соглашения, хотя в КХЛ это особо ничего не означает. Напомним, что Андрей Скабелка не доработал два трехлетних договора в разных клубах. Тем не менее срок — финансовая гарантия для специалиста, в случае отставки он получает всю сумму. Воробьев признался, что во время плей-офф ему поступали предложения, но он даже не начинал обсуждений, так как это было бы не совсем честно по отношению к хоккеистам. Все правильно сделал.

Есть информация, что главным претендентом на тренера был «Ак Барс». Некоторые люди, отвечающие за хоккей в Татарстане, не слишком довольны выбором в пользу Олега Знарка. Но что сейчас говорить! Воробьев остался в «Металлурге». Тренер провел отличный сезон. Смешно, но еще год назад его едва не уволили из клуба, причем к отставке он был близок раза два-три. Виктора Рашникова уговорили не торопиться и дать время. Все закончилось финалом Кубка Гагарина нынешнего сезона. Немного обидно, что тренер не взял Кубок, но это чисто спортивное поражение. Нельзя сказать, что Воробьев совершил какие-то ошибки, просто соперником был приличный клуб. Никто не будет отрицать, что на «Металлург» в этом сезоне было приятно смотреть. Команда играла в хоккей, а не «работала», даже поражения случались веселые. Но в нужный момент уральцы демонстрировали характер, команда вполне могла стать лучшей по итогам сезона. В ближайшие два года только «Металлург» и может помешать «Ак Барсу» на «Востоке».

Новички

«Салават Юлаев» подписывает сразу двух игроков. Контракты с клубом заключили Евгений Тимкин и Станислав Бочаров. Первый в прошлом сезоне выступал за СКА, но этой весной не получил предложения о продлении контракта. Карьера Евгения уже подходит к концу. Ему 31 год, в последнее время он уже окончательно превратился в силового форварда четвертого звена, который может толкаться, защищать партнеров, применять силовые приемы. Но как на нападающего, способного обеспечивать результат, на Евгения уже не рассчитывают. Четыре года назад он еще забивал за «Металлург» (а с техникой у Тимкина все в порядке), однако после переезда в СКА стал узкоспециализированным нападающим. При этом Евгений еще умудрился сыграть на чемпионате мира в Риге, и этот выбор тренеров остался непонятным.

В Уфе Тимкин возьмет на себя функции Петра Хохрякова. Будет разрушать, забирать меньшинство, а иногда и запугивать. А контракт с Бочаровым — хороший ход руководства уфимского клуба. Первое звено у «Салавата Юлаева» сформировано, надо задуматься о втором, а Бочаров подходит для этой роли. Не обращайте внимания на то, что нападающий впервые за пять лет забросил меньше десяти шайб за сезон. Это вопросы не к нему, а к тренеру. Билл Питерс ко всем российским игрокам относился довольно скептически, по каким-то причинам не нравился ему и Станислав. Но от этого Бочаров не стал плохим нападающим, и удивительно, что «Автомобилист» не стал бороться за хоккеиста. Но решения екатеринбуржцев мы прекратили понимать еще два года назад.

Игорь Бобков перешел из «Ак Барса» в «Автомобилист». ХК «Ак Барс»

Вратарь

Голкипер Игорь Бобков получает новый вызов в своей карьере. Теперь он подписывает контракт с «Автомобилистом». Правда, пока непонятно, в какой роли приходит в клуб. Там и Юхан Маттсон на контракте (за него в прошлом чемпионате заплатили приличную компенсацию), и недавно клуб сообщил о договоре с Юхой Метсолой (агент игрока сказал, что финн не приедет), а есть еще Владимир Галкин. Учитывая сложности с легионерами, именно Бобков будет основным голкипером на следующий сезон. По крайней мере, у него есть все, чтобы завоевать себе место в основном составе. Вернуть сезон-2018/19, когда он пришел в «Авангард», дошел с командой до финала Кубка Гагарина и считался одним из лучших вратарей лиги.

Тяжело объяснить, что с ним случилось через год. Отчасти виновато руководство команды из Балашихи, где очень нервно реагировали на какие-то ошибки хоккеиста в матчах. И происходило это не потому, что Игорь был слабым хоккеистом. Он стал жертвой войны Александра Крылова с Максимом Сушинским. Последний дал вратарю приличный контракт, а председатель совета директоров хоть и одобрил сделку, но постоянно ей попрекал. Бобкову стали активно искать замену. Сначала привезли Эмиля Гарипова, но Игорь с ним справился, а затем подписали Шимона Грубеца. Такую нервотрепку Игорь не выдержал, расклеился, а в прошлом сезоне он так и не стал своим в «Ак Барсе», хотя у него были все возможности для того, чтобы забрать место в основном составе и не отдавать его. Интересно, готов ли он сам после двух ужасных лет вернуться на приличный уровень? Бобкову 31 год, для вратаря это пустяковый возраст, и теперь важно, поверит ли он в себя. Обстановка, правда, не располагает. От хоккеистов «Автомобилиста» в этом сезоне будут ждать исключительно побед.