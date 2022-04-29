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Сегодня, 11:30

Вратаря «Динамо» затравили в родном клубе. Теперь его обменяли в «Локомотив»

Вратарь Иван Бочаров покидает «Динамо» и будет играть за «Локомотив»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Бочаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

ЦСКА все-таки сравнял счет в серии с «Металлургом». Казалось, что армейцев уже ничего не спасет. И совсем не потому, что уральцы сильней. Но когда играешь без права на ошибку, то очень тяжело психологически. Поразительно, но команда Сергея Федорова сумела собраться. Хоккей в четверг получился замечательным и напряженным, минимальная победа одной команды по-спортивному справедлива. Хозяева здорово начали, а затем сохранили преимущество в счете. И игроков «Металлурга» ни в чем упрекнуть нельзя. Подвел только Джош Карри, который сыграл грубо, получил большой и дисциплинарный штрафы и теперь не сможет помочь в решающей встрече. И шел он в том злополучном моменте действительно «убивать», а не бороться за шайбу. Опять легионер не подумал о команде.

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Но мы снова возвращаемся к тому, что предсказать седьмую игру невозможно. Илья Воробьев по каким-то причинам не поставил на игру Архипа Неколенко, который блещет в этой серии. Что с ним — тайна, но не нужно быть гением, чтобы понять причину, почему не играл форвард. Вопрос в том, сумеет ли он решить все свои проблемы к решающей игре. Козыри ЦСКА — на поверхности. Полная концентрация на протяжении 60 минут (в прошлой встрече была только одна ошибка, когда забил Андрей Чибисов), старательность. Даже те, кто нечасто выходит на площадку, действуют так, как будто это последний матч в их жизни. Опять же в этом и слабость армейцев. Так зажигательно можно провести один матч, два — уже подвиг. Но хватит ли энергии на три игры? Рассуждать о том, что будет, можно до 15 часов московского времени 30 апреля. Мы получили отличный финал, и уверен, что последняя игра сезона не разочарует.

Переезд

«Витязь» все-таки перебирается в Балашиху. Из Подольска уезжает и молодежная команда, а местные беспокоятся, что в связи с этим закроются и детские. Но волноваться не стоит. Школа «Витязя» остается, ей даже обещают больше льда и внимания, да и все почему-то забывают, что клуб как был подмосковным, так и остался. Сменилась лишь локация.

Смешная формулировка — арена в Подольске не соответствует регламенту, и проводить матчи там нельзя. Никто не поясняет, что за этим скрывается, но настоящая причина не в этом. Несколько лет назад «Витязь» уже едва не прекратил отношения с ледовой ареной, но тогда такого выбора стадионов не было, большим людям пришлось делать звонки и договариваться. Но это были отношения без любви. На арене сменилось очень много начальников, и каждый относился к хоккейной команде пренебрежительно. «Витязь» не только платил довольно большую аренду, но и ремонтировал все за свой счет: уменьшал размеры площадки, переоборудовал раздевалки, приобретал куб. Но при этом никакой благодарности, а аренда, наоборот, росла.

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А тут подвернулся стадион в другом городе Московской области с довольно комфортными финансовыми условиям, отремонтированный и готовый принять команду КХЛ. Не ищите каких-то подводных течений — это просто бизнес. Теперь посмотрим, как клуб распорядится более выгодной локацией. У одной из самых непопулярных команд лиги есть хорошая возможность приобрести больше болельщиков. Должны воспользоваться шансом, если голова на плечах есть.

Переход

Официально о том, что вратарь «Динамо» Иван Бочаров покинет клуб и перейдет в «Локомотив», будет объявлено в начале мая. Уже нет смысла скрывать, что Иван будет обменян в Ярославль. Взамен клуб получит права на голкипера Илью Коновалова, у которого, кстати, действующий контракт еще на один сезон с «Эдмонтоном». Переход должен пойти Бочарову на пользу. Это очень талантливый голкипер, умеющий играть здорово.

Но хоккеист уже просто не может находиться в системе клуба. Последний сезон превратился для него в сущий кошмар. Давление было таким, что трудно было ждать хорошей игры от спортсмена. И речь не про ту психологическую нагрузку, что несет на себе голкипер серьезного клуба. На Ивана давили вне льда, советник президента Андрей Сафронов делал его жизнь невыносимой, а клуб, постоянно ошибаясь с тренерами вратарей, никак не помогал Бочарову.

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Конечно, и сам Иван упустил возможность стать основным вратарем команды на долгие годы. Он неудачно провел плей-офф позапрошлого сезона, да и в этом особенно не блистал, вчистую проиграв конкуренцию ветерану Александру Еременко. Возможно, нужно было быть более толстокожим, не принимать близко к сердцу все то, что окружало его, продолжать работать. Но это очень легко писать, а когда в родной команде у тебя нет никакой поддержки, то невозможно показывать хорошую работу. Скажем так: Бочарова выдавливали из клуба и, наконец, добились своего.

В «Локомотиве» он будет работать с Рашитом Давыдовым, и пусть команда тоже с серьезными задачами, но хоккеистов стараются не долбить. Да и конкуренты Бочарова — из тех, которых легко переиграть. Так что все теперь будет зависеть от Ивана. И он должен справиться. По крайней мере, хочется в это верить.

Иван Бочаров
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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Нас ждет суперматч «Металлург» — ЦСКА. Фаворита в нем нет

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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 3
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3 - 3
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
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