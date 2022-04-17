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«Думал, он меня убьет». Канадские тафгаи, уличные драки, босс-мафиози: безумные годы хоккейного «Витязя»

«Витязь» при Николае Павлинове вошел в историю хоккейной России
Светлана Афанасьева
Читать «СЭ» в
Алексей Кровопусков и Дарси Веро.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Дарси Веро и Джереми Яблонски.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Андрей Назаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Федосеев и Крис Саймон.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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Такого в нашем хоккее не было и вряд ли еще будет.

Из заголовка может показаться, что перепутаны десятилетия, и сейчас речь пойдет про девяностые, но нет. Хоккейный клуб «Витязь» появился в 1996 году, но самые его «отвязные» времена наступили чуть позже. Его владельцем был Николай Павлинов, известный в определенных кругах как Коля (с ударением на последний слог). Помимо незаконных мошеннических схем, которыми он занимался в «рабочее» время, у него было две страсти: единоборства и хоккей. Поэтому сначала он создал бойцовский клуб «Витязь», а следом за ним одноименный хоккейный.

Артемий Панарин. В 12 отчислили из «Трактора», борцы и боксеры в интернате «Витязя» отбирали еду, в НХЛ не задрафтовали. Трудный путь к славе Артемия Панарина

Слабость к бойцам

На льду Павлинов предпочитал видеть жесткий и силовой хоккей. Поэтому он начал искать соответствующих игроков в состав — североамериканских тафгаев.

«Когда я играл в России, владельцем «Витязя» был один важный мафиози. Он заставлял игроков драться, у него была слабость к канадским бойцам», — рассказывал экс-игрок «Амура», «Трактора» и ЦСКА Ян Платил порталу maxihokej.cz.

Первым бойцом-хоккеистом был Рид Симпсон в 2005 году, набиравшем в АХЛ по сотне минут штрафа. Сам он так говорил о том времени в России в подкасте Spittin' Chiclets:

«В Чехове меня встретил владелец клуба и дал мне 50 тысяч долларов. Наличкой. Я положил их в карман и ходил с ними в раздевалке еще дней пять. В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал».

Игроки, выходившие тогда на лед против Симпсона, вспоминали об этом времени с ужасом:

«Я сменяюсь и вижу на скамейке «Витязя» их владельца, он толкает Симпсона и указывает на меня пальцем. И тот начал гоняться за мной на льду. Против него у меня не было шансов. Я думал, он меня убьет. Возможно, приставленный пистолет к голове был получше этого. Когда он все-таки догнал меня, я упал на лед и стал ждать, что будет. Он ударил меня в спину, а потом его оттащили», — вспоминал Платил.

Дарси Веро и Джереми Яблонски. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дарси Веро и Джереми Яблонски.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Самая массовая драка КХЛ

Следующим заметным «силовиком» стал Дарси Веро. Он присоединился к команде в 2007-м. 30-летний канадский нападающий не отличался ни по росту, ни по весу от обычных игроков. 183 сантиметра и 92 килограмма по сравнению со «стандартными» тафгаями" ростом за два метра, а весом за 100 килограммов, кажется абсолютно нестрашным. Но тем не менее его появление на площадке было событием. А для игроков команды-соперника — очень плохим событием.

Достаточно вспомнить его участие в «ледовом побоище» 2010 года. «Витязь» принимал у себя «Авангард». Хоккеисты начали выяснять отношения еще на раскатке, а через 4 минуты после стартового свистка завязалась самая массовая драка в истории КХЛ, да и всего российского хоккея: команда на команду. Результат: 20 удаленных игроков. Остановка матча. Невозможность продолжить встречу из-за отсутствия хоккеистов, не отбывающих штраф. Итог: техническое поражение для обоих клубов.

Дастин за годы, проведенные в «Витязе», ЦСКА и «Рубине», заработал более 1 000 минут штрафа, так что его тафгайская миссия была более чем удачной. Да и вообще для Веро жизнь в России и за пределами льда была, судя по его рассказам друзьям-хоккеистам, очень интересным приключением. Так, Платил вспоминал, что ему говорил Дарси о своей внехоккейной жизни:

«Веро рассказывал, что однажды в отеле владелец разбудил его в два часа ночи и сказал: «Ты будешь пить со мной». И заставил его это сделать. Игроков, которые ему нравились, он брал к себе на дачу. Там они пили и стреляли по кроликам из пистолета. Тренеру он звонил и говорил, что игрок такой-то два дня будет отсутствовать».

В 2008 году «Витязь» вступает в только что образовавшуюся КХЛ, а к команде присоединяется Крис Саймон. Очередной канадец-тафгай, но на сей раз не лишенный таланта нападающего. Олимпийский чемпион Валерий Каменский, игравший с ним в Квебеке, говорил, что у Криса «руки в работе с клюшкой золотые». А помимо золотых рук, Саймон — это 194 см роста и 114 кг веса, он расшвыривал по площадке всех, кто встречался ему на пути.

За пять сезонов в КХЛ он заработал 87 очков, из которых 41 — это голы, и всего лишь 17 раз подрался. Так что его смело можно назвать самым толковым и полезным тафгаем лиги. А жизнь в России, кстати, помогла этому канадскому здоровяку избавиться от алкогольной зависимости.

Николай Павлинов (слева). Экс-владельцу «Витязя» дали 17 лет строгого режима. Он привозил из Америки тафгаев, устраивал бойни и управлял Чеховским районом

В 2009 году в клуб пришли еще два тафгая — Брендон Сагден и Джош Грэттон. А двумя годами ранее присоединился еще и Натан Перро, так что в общей сложности в «Витязе» к сезону-2009/10 было уже четыре «машины для убийств». Но на клубном результате такая тактика никак не сказывалась. Ни разу за «тафгайское четырехлетие» (2008-2012) команда не смогла выйти в плей-офф.

Новички «Витязя», как и все их предшественники, были под большим впечатлением от «мафиозных настроений» подмосковного клуба.

«С первого момента я оказался совсем в другом мире. Это все выглядело невероятно. Босс клуба был мафиози, вокруг были телохранители. Босс обожал драки, и он просил меня заниматься только этим. По сути, моя работа заключалась в том, чтобы перед каждой игрой на стартовом вбрасывании подъезжать к соперникам и говорить, что я надеру им задницы. Так я выводил их из равновесия. Когда игра начиналась, я выбирал себе оппонента и бил его. Вот так я и набрал 122 минуты штрафа за 10 матчей», — вспоминал Сагден в подкасте Bucket Drop.

Брендон запомнился российским болельщикам как 122-килограммовый человек-гора, медленно перемещавшийся по площадке, но если кто-то попадался ему под коньки... Тут уж Брендон был не виноват. Достаточно вспомнить несчастного Степана Захарчука, с которым он встретился в углу площадки и «навтыкал» так, что Степан наверняка до сих пор вспоминает. И хотя его прозвище Sugar (сахар), милым он на льду не был никогда. Этот сахарок дрался, удалялся и дисквалифицировался так, что за два года сыграл всего лишь 19 матчей за «Витязь».

Андрей Назаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Назаров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Появление Назарова

2010 год начался с назначения нового главного тренера. Им стал Андрей Назаров, известный своим тафгайским прошлым. Так что приглашение через год еще трех игроков подобного типа не стало ни для кого сюрпризом. Из-за океана приехали канадцы: Джереми Яблонски, Джон Мирасти и Кип Бреннан. Этих крепышей можно рассмотреть сначала вместе. Они втроем — это 300 килограммов живого веса, две заброшенные шайбы (спасибо, Мирасти, иначе бы тут было совсем все грустно) и 606 минут штрафа. По отдельности их успехи не менее заметны.

Например, Мирасти в первой же смене первой игры в КХЛ ввязался в драку с Александром Свитовым. Российский нападающий не уступал канадскому хотя бы в росте и весе. И хотя Мирасти взял верх, довольным он не остался и начал обвинять российских нападающих в трусости.

«Я по-прежнему уверен, что в России все боятся драться, — говорил Мирасти «Советскому спорту». — Только Свитов ведет себя как мужик. Больше бойцов нет! Ребятам из КХЛ не помешает стать покрепче. Они трусят играть жестко, применять силу. Хватит бояться, пусть станут мужиками и отрастят яйца».

Яблонски себе в актив записал нападение на вратаря «Металлурга» Гелашвили и дисквалификацию до конца сезона за удар защитника «Трактора» Рязанцева в голову со спины, но в итоге ее отменили. Также для полноты картины стоит сказать, что Джереми дважды выступал в ММА и дважды побеждал, а также он чемпион любительского боксерского турнира в Канаде «Золотые перчатки».

Яблонски о своей жизни в России до сих пор вспоминал в интервью matchtv.ru с теплотой:

«Это было великолепное время. Я получал много удовольствия от общения с людьми, от поддержки фанатов команды. Я возвращался в Чехов примерно через год. И люди по-прежнему подходили и тепло разговаривали со мной. Тогда я почувствовал, что нахожусь дома. Я люблю Чехов. У меня только хорошие воспоминания».

Эта троица успела помахать кулаками не только на льду. Каким-то невообразимым ветром их занесло на свадьбу в Магнитогорске, где они подрались с местными жителями.

«Приходим туда, и оказывается, что весь ресторан сняли на свадьбу и нам надо подождать полчасика. Ну о'кей, стоим мы на улице, не знаю, что произошло, но тут выходят люди и начинают на нас орать. Верите или нет, но мы не пытались начать драку! Наоборот, хотели все свести на нет. Стою я и думаю: «Ну начинается. Только приехал в Россию, и сейчас меня подстрелят». Короче, завязалась потасовка, и мы начали разбрасывать всех налево и направо.

Говорю Мирасти: «Пора сваливать». Никогда не забуду, как мы продвигались по стеночке, спиной к ней, а перед нами толпа. Нескольких человек мы уже повалили, и тут я замечаю боковым зрением, как на нас мчится какой-то парень и набрасывается на Мирасти! А Мирасти ему даже ничего не делал! Короче, вырубил я этого придурка с одного удара, и мы дали деру. Это был полный дурдом!" - рассказывал Яблонски в подкасте Spittin' Chiclets.

Правда, потом парни не раз говорили, что не начинали драку и вообще хотели ее избежать, но их вынудили.

«Знаете, я же не уличный боец. Никогда сам не начинаю драки за пределами хоккейной площадки. Дерусь только в случае, если этого не избежать. Можете спросить обо мне у людей, которые меня знают. Вам ответят, что я достаточно приятный парень. Тогда мне нужно было защищать себя и своих друзей. Вы, наверное, заметили, что мы достаточно долго пытались им объяснить: «Эй, ребят, мы не хотим проблем. Нам не нужна драка». Мы не старались избить как можно больше людей. Сделали необходимое, чтобы защитить себя, и сразу ушли», — отмечал Яблонски.

В общем, эти канадские ребята классно проводили время в России во всех отношениях. После нескольких лет здесь они вернулись на родину, где Яблонски, по последним новостям, поработал тренером, а потом снова решил возобновить карьеру игрока, Мирасти сначала поиграл немного в хоккей за океаном, а потом купил сеть пончиковых и занялся «сладким» бизнесом, Саймон занимается организацией тренировочных лагерей для маленьких хоккеистов, Веро открыл собственную хоккейную школу.

Эра тафгайства в «Витязе» закончилась тогда, когда у Павлинова начались проблемы с «бизнесом» и с его соучастниками.

С 2013 года начал строиться новый клуб «Витязь», который в 2016 году смог впервые выйти в плей-офф. Коля же больше года назад получил 17 лет тюремного срока, так что все эти истории про босса-мафиози совсем перестали походить на выдумки впечатлительных иностранцев.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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