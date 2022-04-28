В четверг в Москве состоится шестой матч решающей серии плей-офф КХЛ. Пока «Магнитка» ведет 3-2, но после драматичной победы в овертайме пятой встречи у армейцев есть шансы не только сравнять счет, но и завладеть психологическим преимуществом.

После трех побед подряд магнитогорцев мало кто верил в перспективы ЦСКА. Тем более перед пятой встречей, которая предстояла на Урале. Москвичи открыли счет во втором периоде, но хозяева выдали мощное начало третьей 20-минутки и вышли вперед. Спас родную команду нападающий Максим Соркин — овертайм. А уже там победу красно-синим принес шведский защитник Клас Дальбек, для которого этот гол стал первым в плей-офф. Неординарно, но именно такое помогает добиваться успеха в ключевые моменты плей-офф.

Таким же неординарным шагом штаба ЦСКА стало включение в состав в этой игре нападающего Данила Юртайкина: до того 24-летний хоккеист в Кубке Гагарина-2022 на лед не выходил. Его появление не только добавило свежести атаке армейцев — Юртайкин отдал результативный пас на 2:2. Так что Данил совсем не зря признан третьей звездой матча. Конечно, без травмированного ветерана Александра Попова ЦСКА приходится тяжело, но тот ход Федорова стал удачным.

Потерял место в составе и, казалось бы, железный игрок основы ЦСКА Богдан Киселевич. Их пара с Дарреном Дицем вдоволь наошибалась в предыдущих встречах, и в пятой место Киселевича занял Гилмор. Вышло неидеально: именно ошибка канадца привела ко второму голу хозяев. Пассивно сыграл и Диц.

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев решил убрать из состава нападающего Никиту Коростелева — его заменил Семен Кошелев. Коростелев — более тонкий игрок, но при этом, обостряя, порой допускает ошибки и теряет шайбу. Чтобы быть более аккуратным, Воробьев и поставил Кошелева. Семен не ошибся, но креатива Коростелева, возможно, и не хватило «Магнитке».

Характеру армейцев стоит отдать должное — находясь в шаге от поражения, они сумели перевернуть ход серии на выезде. Тем не менее вряд ли стоит считать москвичей фаворитами шестого матча. Шансы соперников как минимум равны.

У «Магнитки» по-прежнему более ярко действует нападение — три равноценные тройки умеют нагнетать остроту в зоне соперника. Плюс отличную форму набрал вратарь Василий Кошечкин, установивший рекорд финалов Кубка Гагарина по сухим сериям. Смущают только периодические ошибки игроков «Металлурга» в простых ситуациях — например, швед Линус Хультстрем в большинстве в овертайме последнего матча трижды терял шайбу. Хотя шанс завершить все в свою пользу у магнитогорцев был отличный.

Словом, как бы ни закончился финал, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он получился эффектным. Красивые голы, яркие спасения, мощные камбэки, преображение отдельных личностей — разве не такого мы ждали от главной серии сезона?

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Шестой матч. ЦСКА — «Металлург». 19:00 (мск)