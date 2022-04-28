Финал Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург»: все или ничего!
После трех побед подряд магнитогорцев мало кто верил в перспективы ЦСКА. Тем более перед пятой встречей, которая предстояла на Урале. Москвичи открыли счет во втором периоде, но хозяева выдали мощное начало третьей 20-минутки и вышли вперед. Спас родную команду нападающий Максим Соркин — овертайм. А уже там победу красно-синим принес шведский защитник Клас Дальбек, для которого этот гол стал первым в плей-офф. Неординарно, но именно такое помогает добиваться успеха в ключевые моменты плей-офф.
Таким же неординарным шагом штаба ЦСКА стало включение в состав в этой игре нападающего Данила Юртайкина: до того 24-летний хоккеист в Кубке Гагарина-2022 на лед не выходил. Его появление не только добавило свежести атаке армейцев — Юртайкин отдал результативный пас на 2:2. Так что Данил совсем не зря признан третьей звездой матча. Конечно, без травмированного ветерана Александра Попова ЦСКА приходится тяжело, но тот ход Федорова стал удачным.
Потерял место в составе и, казалось бы, железный игрок основы ЦСКА Богдан Киселевич. Их пара с Дарреном Дицем вдоволь наошибалась в предыдущих встречах, и в пятой место Киселевича занял Гилмор. Вышло неидеально: именно ошибка канадца привела ко второму голу хозяев. Пассивно сыграл и Диц.
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев решил убрать из состава нападающего Никиту Коростелева — его заменил Семен Кошелев. Коростелев — более тонкий игрок, но при этом, обостряя, порой допускает ошибки и теряет шайбу. Чтобы быть более аккуратным, Воробьев и поставил Кошелева. Семен не ошибся, но креатива Коростелева, возможно, и не хватило «Магнитке».
Характеру армейцев стоит отдать должное — находясь в шаге от поражения, они сумели перевернуть ход серии на выезде. Тем не менее вряд ли стоит считать москвичей фаворитами шестого матча. Шансы соперников как минимум равны.
У «Магнитки» по-прежнему более ярко действует нападение — три равноценные тройки умеют нагнетать остроту в зоне соперника. Плюс отличную форму набрал вратарь Василий Кошечкин, установивший рекорд финалов Кубка Гагарина по сухим сериям. Смущают только периодические ошибки игроков «Металлурга» в простых ситуациях — например, швед Линус Хультстрем в большинстве в овертайме последнего матча трижды терял шайбу. Хотя шанс завершить все в свою пользу у магнитогорцев был отличный.
Словом, как бы ни закончился финал, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он получился эффектным. Красивые голы, яркие спасения, мощные камбэки, преображение отдельных личностей — разве не такого мы ждали от главной серии сезона?
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Шестой матч. ЦСКА — «Металлург». 19:00 (мск)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|28.04
|19:00
|
ЦСКА – Металлург
|2 : 1