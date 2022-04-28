В четверг ЦСКА выиграл у «Магнитки» в Москве в шестой встрече финальной серии Кубка Гагарина (2:1). Чемпион КХЛ будет определен в субботу в Магнитогорске.

ЦСКА сделал то, чего ждала вся хоккейная Россия за исключением отдельных районов Магнитогорска, — перенес развязку финала на седьмой матч. Интереснее такого сюжета ничего быть не может. Решающие игры обычно проходят по причудливым сценариям, которые изначально сложно предугадать, несмотря на самые подробные вводные данные. Стать свидетелем этого зрелища — настоящее счастье для болельщиков, журналистов, да и для самих хоккеистов.

В четверг главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев после финальной сирены выглядел разочарованным, но уныния и безнадежности в его словах совершенно не чувствовалось. На сто процентов уверен, что «Металлург» не надломился и дома предстанет традиционно опасным для соперника. Но если меня попросили бы предсказать исход субботней встречи, то проще подкинуть монетку. Вероятность угадать примерно одинаковая.

Армейцы стали на шаг ближе к чуду, в которое еще два дня разум отказывался верить. Отыграться в решающей серии со счета 1-3 и взять титул ранее удавалось только московскому «Динамо» во главе с неистовым, бородатым Олегом Знарком против «Авангарда». Это произошло десять лет назад. Воспоминания о тех событиях слегка потускнели, но о закулисных интригах, которые переходили все пределы приличия, как минимум, в Омске не забыли. Сейчас ЦСКА, обладающий не менее внушительным административным ресурсом, собственное спасение проводит без скандалов и заговоров. Задействованы только мозги тренерского штаба и руки/ноги/тела хоккеистов.

Визуально не было похоже, что Сергей Федоров придумал что-то новое в тактическом плане по сравнению с прошлым матчем. Его команде в первую очередь требовалось правильно использовать очевидные психологические плюсы, приобретенные после победы в пятом матче.

С первых секунд армейцы помчались вперед, чтобы самим забирать игру, а не надеяться на удачу и ляпы соперника. «Магнитка» отвечала не менее острыми атаками, и порой ей сильно не везло. Однако ЦСКА кардинально изменился по сравнению с первой половиной серии. Прежде всего ментально. Меньше суеты, ошибок в простых ситуациях, неправильных решений — это обычно идет от головы. Игроки столичной команды действовали с эмоциями и перестали напоминать роботов, работающих по давно заданной программе.

Это еще не означает, что ЦСКА поменялся и своего уже не упустит. Но год назад в кризисный момент армейцы, которыми тогда руководил Игорь Никитин, выхода не нашли. В нынешнюю команду веры больше.