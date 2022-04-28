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28 апреля, 23:15

Нас ждет суперматч «Металлург» — ЦСКА. Фаворита в нем нет

ЦСКА победил «Металлург» в шестом матче финала Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Форвард «Металлурга» Филипп Майе с игроками ЦСКА Никитой Нестеровым и Иваном Федотовым.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В четверг ЦСКА выиграл у «Магнитки» в Москве в шестой встрече финальной серии Кубка Гагарина (2:1). Чемпион КХЛ будет определен в субботу в Магнитогорске.

ЦСКА сделал то, чего ждала вся хоккейная Россия за исключением отдельных районов Магнитогорска, — перенес развязку финала на седьмой матч. Интереснее такого сюжета ничего быть не может. Решающие игры обычно проходят по причудливым сценариям, которые изначально сложно предугадать, несмотря на самые подробные вводные данные. Стать свидетелем этого зрелища — настоящее счастье для болельщиков, журналистов, да и для самих хоккеистов.

Момент с&nbsp;первым голом ЦСКА в&nbsp;ворота голкипера &laquo;Металлурга&raquo; Василия Кошечкина. «Металлург» — ЦСКА: этот финал заслужил семь матчей!

В четверг главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев после финальной сирены выглядел разочарованным, но уныния и безнадежности в его словах совершенно не чувствовалось. На сто процентов уверен, что «Металлург» не надломился и дома предстанет традиционно опасным для соперника. Но если меня попросили бы предсказать исход субботней встречи, то проще подкинуть монетку. Вероятность угадать примерно одинаковая.

Армейцы стали на шаг ближе к чуду, в которое еще два дня разум отказывался верить. Отыграться в решающей серии со счета 1-3 и взять титул ранее удавалось только московскому «Динамо» во главе с неистовым, бородатым Олегом Знарком против «Авангарда». Это произошло десять лет назад. Воспоминания о тех событиях слегка потускнели, но о закулисных интригах, которые переходили все пределы приличия, как минимум, в Омске не забыли. Сейчас ЦСКА, обладающий не менее внушительным административным ресурсом, собственное спасение проводит без скандалов и заговоров. Задействованы только мозги тренерского штаба и руки/ноги/тела хоккеистов.

Визуально не было похоже, что Сергей Федоров придумал что-то новое в тактическом плане по сравнению с прошлым матчем. Его команде в первую очередь требовалось правильно использовать очевидные психологические плюсы, приобретенные после победы в пятом матче.

Артем Земченок проводит силовой прием против судьи матча.

С первых секунд армейцы помчались вперед, чтобы самим забирать игру, а не надеяться на удачу и ляпы соперника. «Магнитка» отвечала не менее острыми атаками, и порой ей сильно не везло. Однако ЦСКА кардинально изменился по сравнению с первой половиной серии. Прежде всего ментально. Меньше суеты, ошибок в простых ситуациях, неправильных решений — это обычно идет от головы. Игроки столичной команды действовали с эмоциями и перестали напоминать роботов, работающих по давно заданной программе.

Это еще не означает, что ЦСКА поменялся и своего уже не упустит. Но год назад в кризисный момент армейцы, которыми тогда руководил Игорь Никитин, выхода не нашли. В нынешнюю команду веры больше.

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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«Металлург» — ЦСКА: этот финал заслужил семь матчей!

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 3
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3 - 3
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
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