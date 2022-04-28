Каким будет КХЛ с тремя легионерами. Кто выиграет от этого решения, а кто пострадает

Обзор дня Алексея Шевченко.

Лимит

Роман Ротенберг признался, что он целиком поддерживает вероятное изменение в регламенте КХЛ, сокращающее количество легионеров в клубах с пяти до трех. Абсолютно понятно, почему он зол на иностранцев. В Санкт-Петербурге для всех игроков созданы прекрасные условия для работы, а легионеры подводят команду в самый важный момент. Йооанс Кемппайнен уехал домой, сославшись на «травму», Микко Лехтонен откровенно провалил серию против ЦСКА, не спасал Ларс Юханссон, не так, как нужно, выглядел Лео Комаров. Последние трое хоть и остались, но каждый день вздыхали и стонали, что им надо домой.

Плохие действия иностранцев — одна из причин досрочного завершения сезона СКА. Но из-за сокращения иностранцев пострадают все. Хуже станет среднему классу, а также командам, которые будут бороться за место в плей-офф. Питерцы чувствуют себя в относительной безопасности. В системе много талантливых игроков, но этим не могут похвастаться остальные. Ни «Динамо», ни «Ак Барс», ни «Салават Юлаев» не имеют таких возможностей, и уж мы молчим про «Витязь», «Сибирь» и «Торпедо». Упадет общий уровень турнира, а цены на российских хоккеистов снова возрастут. Если уж вводить такое изменение, то вместе с другими. Сделайте, чтобы на балансе команды находилось не более 30 хоккеистов (20 в КХЛ, по пять в ВХЛ и в МХЛ) и эта цифра не могла меняться. Тогда будет справедливо. Не забывайте и про то, что иностранцы уезжали этой зимой не потому, что они дураки, а сталкиваясь с огромным давлением из дома. Можно, в конце концов, поменять регламент, жестче наказывать за такие досрочные отъезды. Но сокращать лимит никак нельзя. Если мы хотим сильный турнир, то ограничений вообще быть не должно, но пять иностранцев — нормально.

Вызов

Владислав Третьяк будет баллотироваться на пост президента ФХР, а 19 мая, когда пройдут выборы, он окажется единственным кандидатом. Смешно, но для нашей главной лиги КХЛ именно федерация — главный враг. Все самые спорные инициативы идут именно из федерации. Третьяк, как опытный чиновник, козыряет победой на Олимпиаде 2018 года, опуская, что последний раз мы выигрывали чемпионат мира в 2014 году, а молодежный чемпионат — в 2011-м. Отъезд хоккеистов за океан не останавливается, но вместо того чтобы создавать внутри страны все условия для хоккеистов, собираются принять закон, чтобы спортсмены платили за возможность продолжить карьеру в другой лиге.

Каждый раз после поражений Владислав Третьяк вспоминает о том, что в той или иной стране больше ледовых площадок, забывая, кто возглавляет федерацию с 2006 года. Не сделано ровным счетом ничего для того, чтобы привести в порядок хотя бы государственные школы. Их надо лицензировать, а допускать до работы с детьми только проверенных специалистов. Но ничего этого не происходит, а коррупция на низовом уровне приняла угрожающие размеры. Хоккей стал очень дорогим видом спорта, а все затраты ложатся на плечи родителей. Популярность хоккея в мире падает, в Канаде озабочены тем, как привлекать детей в секции, а у нас об этом даже не думают. Что сделала ФХР для популяризации вида спорта в последние годы? Плохо то, что и других кандидатов на пост президента нет. Никто особо туда не рвется.

Подписание

СКА начинает формировать состав. Новые контракты с клубом заключили три хоккеиста. Удивило, что контракт предложили Евгению Кетову. Очень уважаемый хоккеист, один из самых отважных, бесстрашных форвардов, который в последние годы окончательно переформатировался в разрушителя. Но казалось, что дни ветерана в клубе сочтены. В плей-офф Евгений либо сидел в запасе, либо получал минимальное время. Его игровое время рухнуло с 14 минут до 11 в регулярном чемпионате, а в плей-офф Кетов никогда не играл так мало. Перед началом прошлого сезона ходили разговоры о том, что Евгения вообще могут отдать в «Сочи», но у хоккеиста запрет на обмен и не получилось уговорить на такой шаг. В этом сезоне у нападающего только 1+1, так мало очков он никогда не набирал в своей карьере.

Заключен четырехлетний контракт с Никитой Камаловым. У защитника удивительная карьера. Совсем недавно он даже не был основным игроком в «Амуре». Его либо держали в запасе, либо отправляли в фарм-клуб, считая бесперспективным. Но, выехав с Дальнего Востока, Камалов стал одним из ведущих защитников «Сочи», а сейчас он нужен питерцам. При этом нельзя сказать, что Камалов стал своим в СКА. В плей-офф он провел всего пять матчей. По Даниле Моисееву, который тоже получил четырехлетнее соглашение, никаких вопросов. Прошлым летом мы удивлялись, зачем питерскому клубу вообще понадобился игрок третьего звена «Витязя», но хоккеист показал, что может выполнять свою работу и в клубе более высокого уровня. Его обязанности не изменились. Данила по-прежнему быстр, агрессивен и старателен, при этом в плей-офф его игровое время даже выросло по сравнению с регулярным чемпионатом.