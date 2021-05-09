Кто будет первым вратарем сборной на чемпионате мира?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Спор

«Нефтехимик» неожиданно для всех повторил условия контракта нападающего Павла Порядина и не отпустил его в «Ак Барс». Клуб лишился 45 миллионов рублей, которые бы могли получить в качестве компенсации, а хоккеист станет самым высокооплачиваемым в команде. Говорят, что это исключительно республиканские разборки. Владельцы ниженекамского клуба просто не захотели усиливать своего конкурента в КХЛ, а для директора «Нефтехимика» это стало сюрпризом. Вроде бы и деньги за компенсацию уже «потратили», знали, кого позвать.

Что теперь? Не исключено, что Павла все равно обменяют, возможно, в другую команду, например, из Западной конференции. И пусть у него все равно хороший контракт, он не такой, чтобы богатые клубы не смогли повторить условия. А может быть, и заставят отработать соглашение до конца. Это не так и плохо. Все-таки Порядин — едва ли не единственный в «Нефтехимике», которого знают все. Он не должен расстраиваться из-за того, что остается в клубе, который, вероятно, даже не попадет в плей-офф. Павел обязан стараться, увеличивать свою стоимость и получать удовольствие от хоккея. Кто знает, что будет в другой команде, а дома он будет находиться на льду столько, сколько захочет. Играет же в «Баффало» Джек Айкел, ситуации примерно одинаковые. А что там будет дальше — от хоккеиста не зависит. Я смотрел матчи «Нефтехимика» ради Порядина, пусть так и остается.

?ОФИЦИАЛЬНО. ПОРЯДИН НА 2 ГОДА В СТАЕ?



Руководство ХК «Нефтехимик» приняло решение повторить квалификационное предложение ХК «Ак Барс» Павлу Порядину, и, таким образом, форвард остается в нашей команде еще на два сезона. pic.twitter.com/xLaZZKs6KP — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 8, 2021

Контракт

Нападающий Оскар Линдберг все-таки останется в московском «Динамо», он подписал новый годичный контракт с клубом. Формирование состава проходит отлично, только совершенно напрасно Алексей Кудашов отказался от услуг Дмитрия Кагарлицкого, сейчас бы было уже три полноценных звена, да причем довольно приличного уровня. Иногда тренеру стоит перешагнуть через личное ради успеха. Тем более речь идет о специалисте, который вообще никогда ничего не выигрывал.

Что касается шведа, то напомним, что год назад все восторгались приобретением динамовцев. Через сезон настроение чуть поменялось. Легионер провел турнир неровно, например, потерялся в плей-офф, да и в регулярном чемпионате не все было гладко. Связано это было в том числе и с пандемией. Оскар заболел перед началом регулярного чемпионата, хотя летом показывал фантастический хоккей. Не думаю, что и Владимир Крикунов со своими требованиями помогал хоккеисту раскрыться, но в каких-то матчах шведского игрока невозможно было остановить, и он показывал игру высочайшего уровня. Теперь у бело-голубых отличная атака, а самое главное — возможность пригласить еще трех иностранцев. Двух — если удастся сохранить Яшкина, но на это закладываться не стоит. Конечно, теперь клуб будет укреплять оборону, с атакой все предельно ясно.

Сборная

Национальная команда России продолжает подготовку к этапу Евротура и чемпионату мира. Накануне расположение покинули защитник Юрий Паутов и нападающий Павел Кукштель. Проверили ребят, посмотрели, оценили, вселили в игроков уверенность, но и тому и другому пока рано ехать на крупный турнир. Сейчас самая большая интрига — кто будет вратарем на чемпионате мира. Судя по всему, «Рейнджерс» не слишком заинтересован в том, чтобы отпускать Игоря Шестеркина. Но при этом клуб все равно выпускает его на игры, хотя для команды уже все кончено. Это очень некрасивая ситуация, наверное, сам хоккеист должен решать, а Игорь всегда был готов играть в национальной команде. Да и впервые он бы приехал в сборную в качестве безусловного первого номера.

Если Шестеркина не отпустят, то из свободных голкиперов останутся Александр Георгиев, а также Иван Просветов. С последним не все так однозначно. В АХЛ только в дивизионе Пасифик пройдет свой плей-офф, Ивана привлекут играть за «Тусон», но это самый слабый клуб, и вряд ли команда надолго задержится в турнире. Из АХЛ ждать больше некого: Налимов, Демченко, Мельничук и Загидулин вряд ли помогут. «Виннипег» — в плей-офф, так что не ждем Михаила Бердина. Можно подумать о Данииле Тарасове. В «Кливленде» он смотрится хорошо, а «Коламбус» сезон завершил. В НХЛ, помимо, Георгиева, освободиться может Антон Худобин. Но там не все просто и переговоры начнутся лишь после того, как «Даллас» завершит регулярный чемпионат. Пока есть шанс, что они попадут в плей-офф.