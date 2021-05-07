Канадец с паспортом Казахстана бросил «Барыс» ради денег. По ходу сезона ему сломали челюсть за наглое поведение

Обзор дня Алексея Шевченко

Поражение

Юниорская сборная России поехала на чемпионат мира за золотом, и только одна команда могла остановить наш мощный коллектив. И пусть к финалу мы подошли с небольшими проблемами, победа над Канадой все бы обнулила. Но ее не случилось. Сыграв неплохо в первом периоде, наша команда не нашла аргументов против противника и уступила — 3:5. Можно сколько угодно повторять, что «все медали хороши», «сейчас все научились играть в хоккей» и другие подобные лозунги, но это может успокаивать людей, которые ничего не понимают в спорте. Мы проиграли, вторых никто не помнит, а в памяти остаются чемпионы.

С первого до последнего матча было непонятно, какой план у нашей команды. Тренеры, кажется, были нужны лишь для того, чтобы определять пятерки, а потом спокойно стоять на скамейке, не вмешиваясь в происходящее. Ничего не сделано, чтобы хоть как-то улучшить действия в обороне, странный выбор вратаря (и тут не скажешь, что тащат игроков СКА, все голкиперы представляли этот клуб). Вся надежда только на звезд в атаке. И к форвардам вообще нет вопросов: Юров, Мичков, Мирошниченко, Свечков сыграли отлично. Делали все что могли. Только выигрывают на чемпионате мира команды с планом поведения в экстремальных ситуациях. У нас же этого и близко не было. Повезло с американцами, но получили от финнов. Затем за счет талантов дошли до финала, где и были биты. Мы только вторые в турнире, где две команды могли выиграть титул, нет повода для радости.

Вратарь

Минское «Динамо» начинает потихоньку оживать. Клуб заключил контракт со словацким вратарем Патриком Рыбаром. Наконец-то осознали, что Доминик Фурх — это провал, а историю с Дэнни Тейлором когда-нибудь всерьез разберут. Как мог такой слабый голкипер получать не только контракты, но и паспорт Белоруссии?

Правда, про Рыбара мы знаем совсем немного, но цифры, которые видны всем, хотя бы радуют. Новичку минчан 27 лет, за плечами есть кое-какой опыт. Был участником двух чемпионатов мира, но никогда не считался основным вратарем, тем не менее на площадке появлялся. На Олимпиаду в Корею съездил просто так, там ему на лед выходить не давали. До 2018 года выступал исключительно дома (не считаю переезд из Словакии в Чехию грандиозным шагом в карьере), а затем внезапно рванул в Северную Америку, подписал двусторонний контракт с «Детройтом», но так и просидел в «Грэнд Рэпидс», правда, провел 37 матчей и смотрелся довольно неплохо. Через год вернулся в Европу, подписал соглашение с финским «Кярпятом», где и провел два сезона.

Точно слышал, что пару раз он всерьез рассматривался в КХЛ, не в топовые клубы, но по каким-то причинам сделки срывались. Вроде бы его хотели видеть в «Спартаке», куда-то предлагали еще, но у нас к словацким голкиперам отношение настороженное. Теперь минчане могут начинать формировать пятерки, там слишком много дыр после набега «Автомобилиста».

Кража

«Автомобилист» нанес удар по «Барысу», забрав защитника Джесси Блэкера. Хоккеист, несмотря на свое имя и канадский паспорт, легионером считаться не будет, так что у Екатеринбурга будет еще место для маневра. Странно, что подписали лишь на один сезон, видимо, в чем-то не уверены. Пожалуй, это был самый ценный актив казахстанского клуба. Да, есть Даррен Диц, но по его игре у своих ворот большие вопросы. А Блэкер очень надежен, и пусть он помогает форвардам не столь активно, это нельзя считать недостатком.

У «Автомобилиста» есть Никита Трямкин, который будет атаковать. Блэкер может подстраховать в нужный момент. В последнем сезоне он чаще всего выходил в паре с Дилланом Хетерингтоном и, когда тот подсел, частенько выручал команду большим объемом работы. «Барыс» пока пассивен на рынке, у Блэкера закончился контракт, а новый ему не спешили предлагать. Видимо, надеялись переговорить на чемпионате мира, но туда Джесси и не собирался ехать. Выдумал какие-то проблемы с визой и кинул страну, которая позволила ему зарабатывать. Но это обычное дело, даже удивляться такому не стоит.

А главное событие в карьере Блэкера в КХЛ состоялось на тренировке. Он подрался с Никитой Клещенко и получил перелом челюсти. И все равно сработал на команду. После той бойни, вызванной слишком наглым поведением легионеров, команда Юрия Михайлиса стала играть здорово.