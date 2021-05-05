Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?

Рассказываем о последних трансферных новостях в нашей лиге.

Пока из «Ак Барса» только уходят — но скоро будут подписания

Трансферная политика «Ак Барса» пока только пугает болельщиков казанского клуба. Все сделки пока — исключительно «на выход». Причем уходят не только те, кто провалил плей-офф и от кого отказались сами, — Стефан да Коста, Найджел Доус, Виктор Тихонов, Микаэль Викстранд. Покидают Казань и игроки, которые еще точно пригодились бы клубу. Выбрали вместо «Ак Барса» московское «Динамо» защитник Андрей Педан и нападающий Станислав Галиев, близок к переходу в этот клуб и форвард Михаил Фисенко.

Пока не решен вопрос с продлением контракта местного воспитанника, наличие которого очень важно с точки зрения стратегии «Ак Барса» (70 процентов доморощенных хоккеистов) — защитника Альберта Яруллина. По информации «СЭ», для него приоритет — остаться в Казани, и скорее всего, он продолжит карьеру в «Ак Барсе». Вот только странно, что в клубе не решили вопрос с ключевым хоккеистом раньше и позволили ему выйти на рынок свободных агентов.

В ближайшее время «Ак Барс» должен начать подписания новых игроков. Пополнит команду канадский нападающий Джордан Уил, который сейчас выступает за «Лаваль», фарм-клуб «Монреаля». С ним согласован двухлетний контракт с зарплатой в 55 млн рублей в год, и Уил должен в потенциале стать первым центрфорвардом «Ак Барса».

Скорее всего, в «Ак Барсе» в итоге окажется и соотечественник Уила — лучший защитник-бомбардир минувшей регулярки Крис Уайдмэн. Конкуренция за игрока серьезная, большой интерес к канадцу проявлял «Автомобилист». Но в итоге Уайдмэн все-таки переходит в «Ак Барс».

Перейдет ли в казанский клуб нападающий Павел Порядин, зависит от «Нефтехимика». «Ак Барс» выставил игроку квалификационное предложение, которое он принял. По нашей информации, Порядину предлагают 25 млн рублей в первый год контракта и 30 млн — во второй. Очень сомнительно, что не самый богатый нижнекамский клуб будет повторять это предложение. Да и сумма компенсации, которую «Ак Барс» должен будет заплатить «Нефтехимику» в случае перехода, приличная — 45 млн рублей. На эти деньги нижнекамцы могут собрать целую тройку.

Вратаря Адама Рейдеборна, с которым «Ак Барс» не стал подписывать новый контракт, должен заменить Игорь Бобков. Но его контракт с «Авангардом» еще не расторгнут, так что до соглашения с казанским клубом еще далеко.

Огромные потери «Авангарда»

«Авангард» попал в уникальную ситуацию. Впервые за долгое время команда, ставшая лучшей в лиге, понесла огромные потери сразу после того, как выиграла титул. Неужели Боб Хартли успел, переведя на корректный манер фразу Ильи Ковальчука в чемпионской раздевалке, всех настолько достать, что от него бегут при первой возможности? Возможно. Главное объяснение происходящему все-таки лежит в плоскости функционирования жесткого потолка зарплат. После яркой победы улучшить свои финансовые условия хочется любому хоккеисту, и необычайной наглости в таком подходе нет. Это естественный процесс для любой лиги мира. Однако места для маневра у генерального менеджера «ястребов» Алексея Волкова осталось по минимуму.

Контракты истекли сразу у двух десятков игроков, что нельзя записать однозначно ему в вину. В КХЛ обычно не принято привязывать хоккеистов длительными соглашениями. Мощный контракт Вадима Шипачева с московским «Динамо» на три года — исключение из правил.

Перестройка «Авангарда» могла бы восприниматься с пониманием и даже спокойствием, если не два момента. Первый — неожиданный уход Ковальчука, на котором держался микроклимат внутри коллектива. Без его усилий команда не имела шансов стать единым целым и выиграть чемпионство. Заменить ветерана в этом плане попросту некому.

Вторая головная боль для менеджмента — скандал с Егором Чинаховым. Молодой форвард не сделал ничего плохого лично и пострадал больше всех, поскольку был изолирован от остальной команды непосредственно перед шестым матчем из-за коронавируса. За драмой и последующим триумфом своих товарищей 20-летнему игроку пришлось наблюдать из номера гостиницы по телевизору. Его агент Шуми Бабаев зажег глаголом, придя в эфир «СЭ» на YouTube. Клуб в лице Волкова нанес симметричный ответ везде, где только можно.

Резкий обмен мнениями сути дела не изменил. Чинахов подписал контракт с «Коламбусом» и уедет в НХЛ. Не так важно, почему он принял такое решение — отношение, деньги, реализация давней мечты. В ближайшее время «Авангарду» придется думать о том, кем его заменить и как в будущем избежать таких ситуаций. Двухлетний контракт на общую сумму 35 миллионов рублей, который, по информации «СЭ», предлагал клуб игроку в последний момент, кажется достойным вариантом. Но не все в нашей жизни измеряется рублями, евро и долларами. Нужно искать и другой подход, чтобы убедить молодого таланта чуть задержаться в России.

Другая восходящая звездочка «ястребов», защитник Семен Чистяков тоже собрался в Северную Америку. По последним сведениям, он сделал выбор в пользу того, чтобы принять предложение задрафтовавшего его два года назад «Нэшвилла». В ближайшее время о сделке должно быть объявлено официально.

Перечислять снова тех, кто ушел и планирует остаться, в данном материале нет смысла. Об этом уже говорил сам Волков и в интервью «СЭ», и на пресс-конференции по итогам сезона, и сообщал официальный сайт клуба. Надежда, что «Авангард» сохранит американского бомбардира Рида Буше, пока выглядит призрачно. Сразу после финала форвард был настроен еще на одну попытку зацепиться в НХЛ, имея к тому моменту конкретное предложение об одностороннем контракте от одной из команд сильнейшей лиги мира.

Еще один нападающий, Кирилл Семенов, еще недавно был настроен продлить контракт с «ястребами» на один год, но потом взял паузу. Видимо, какое-то предложение от клуба НХЛ показалось ему заманчивым. Чем завершится этот сюжет, пока предсказать сложно. «Авангард» ждет ответа со стороны игрока и одновременно пытается вести работу на рынке. Пока удалось договориться лишь с качественным силовым форвардом «Салавата Юлаева» Владимиром Жарковым.

Кем «Динамо» заменит Яшкина и Кагарлицкого

Очень любопытная ситуация сложилась вокруг нападающего Владимира Брюквина. Он стал ограниченно свободным агентом, и московское «Динамо» сделало ему квалификационное предложение, урезав зарплату с 40 миллионов до 15. Форвард засиделся на одном месте, не прогрессирует и в завершившемся сезоне из-за травм провел всего лишь 24 матча в регулярном чемпионате и 9 — в плей-офф. «Авангард» видит Брюквина у себя в составе и в соответствии с регламентом сделал ему предложение о новом контракте. «Динамо» взять бы и отпустить игрока за денежную компенсацию, но новый главный тренер Алексей Кудашов не хочет его терять и готов найти форварду место в составе. Как бы ни закончилась эта история, сам Брюквин в накладе не останется.

Бело-голубые, потеряв надежду на сохранение двух Дмитриев — Яшкина и Кагарлицкого, официально объявили о заключении контракта со Станиславом Галиевым. Рядом с Шипачевым игра снайпера, который провел четыре хороших сезона в «Ак Барсе», способна расцвести новыми красками. Приобретением еще двух бывших казанских игроков, защитника Андрея Педана (официально) и нападающего Михаила Фисенко (пока неофициально), бело-голубые сделают важную инъекцию серьезного кубкового опыта. Это должно помочь команде, нацеленной на омоложение и подключение к основному составу большого количества талантов из своей системы.

Очередное возвращение из «Северстали» Александр Петунина не только напоминание о том, что скрытая аренда в КХЛ существует. «Динамо» собирается строить команду, не отталкиваясь лишь от громких имен. Петунин стал лучшим бомбардиром череповецкой команды в минувшем сезоне и сейчас получит хороший шанс начать сезон в топ-6, где на данный момент есть вакансии. На общем фоне ожидаемого доверия к молодежи решение основного вратаря МХК «Динамо» в плей-офф Вадима Жеренко продолжить карьеру в Финляндии кажется странным. Но лишь на первый взгляд. Пока в основном составе делают ставку на прежний дуэт Александра Еременко и Ивана Бочарова, лучше развивать свой талант в лиге повыше уровнем, чем ВХЛ и МХЛ.

Активная, но неочевидная селекция «Магнитки»

«Металлург» разочаровал активностью в первый день трансферного окна. Пока так и не понятно, в каком направлении движется селекция «Магнитки». Тренд, который руководство задало 1 мая, откровенно противоречит клубным амбициям и задачам. Они, как известно, ставятся президентом Виктором Рашниковым — босс «сталеваров» всегда ждет как минимум выхода в финал конференции. Сейчас официально известно о пяти подписанных новичках и одном оффершите.

Все хоккеисты, приглянувшиеся менеджерам «Металлурга», прошлый сезон провели в командах, которые вылетели в первом раунде плей-офф или вовсе туда не попали. То есть руководство действительно верит в то, что состав станет лучше, если подписать игроков из клубов, которые выступили хуже «Магнитки»? И сильнее ли новички тех хоккеистов, с которыми «сталевары» попрощались? Забавно, что получивший оффершит Кирилл Панюков тащил «Барыс» в серии с «Металлургом». Такое ощущение, что за эти заслуги (7 (4+3) очков в 6 матчах) его и хотят переманить на Урал.

Какими бы противоречивыми ни были подписания, теперь уральцы укомплектовали нижние звенья. Но усиление требуется первым тройкам, которые должны обеспечивать результат в атаке. Прежде всего за счет грамотного скаутинга иностранцев. Однако первый новичок-легионер вызывает вопросы. В новом сезоне за «Магнитку» сыграет Линус Хультстрем из «Витязя», и он точно не сильнее покинувшего команду Филипа Хольма. Ранее мы уже сообщали, что в «Металлурге» приметили габаритного канадского центра с опытом игры в НХЛ. А вот Кагарлицкого, по нашим данным, в команде не будет. Продолжаются переговоры с ветераном Сергеем Мозякиным, но пока рано говорить о какой-то конкретике. Ждут ответа по квалификационному предложению от Николая Голдобина.

Вице-президент клуба Сергей Ласьков рассказал «СЭ», что у Ильи Воробьева будут новые помощники. Останется при деле только тренер вратарей Клемен Мохорич. Можно ли считать, что таким решением «сталевары» нашли виновных за вылет во втором раунде? Пока нет информации по потенциальным кандидатам, зато известно, что экс-тренер «Ладьи» Владимир Маленьких, посвятивший несколько сезонов игровой карьеры «Металлургу», может войти в тренерский штаб «Стальных Лисов» — молодежной команды из Магнитогорска.