«Спартак» не вывез. Красно-белые уступили «Магнитке», но за сезон им не должно быть стыдно
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч
«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Канцеров — 3 (Силантьев, Зернов), 17:45 — 0:1. Зернов — 4 (Силантьев), 37:15 — 0:2. Михайлис — 1, 49:36 — 0:3.
Вратари: Кареев (56:12) — Набоков.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 38 (11+12+15) — 28 (17+4+7).
Судьи: Белов, Оскирко.
30 марта. Москва. «Мегаспорт». 9697 зрителей.
Счет в серии: 2-4
«Спартак» и «Магнитка» обменивались домашними победами в серии второго раунда Кубка Гагарина. Особенно ярким получился пятый матч, в котором магнитогорцы быстро оторвались в счете, но москвичи чуть не вытащили игру. Казалось, что «Спартак» дома возьмет свое и подарит зрителям седьмой матч, но сил у команды Алексея Жамнова не хватило.
Красно-белые всегда стараются играть комбинационно и не отсиживаются в обороне, и порой это не идет им на пользу. В первом периоде «Спартак» слишком много позволял сопернику, но до конца двадцатиминутки спасал команду Андрей Кареев. Впрочем, и у него не получилось выловить шайбу после быстрой контратаки гостей, которую развили Зернов и Силантьев, а завершил Канцеров.
История Дмитрия Силантьева вообще поражает. В 20 лет он попал в систему «Спартака», но почти полный сезон провел в молодежной команде. Контракт с ним продлевать не стали, и после трех матчей за фарм-клуб «Ак Барса» он осел в Рязани. Перед нынешним сезоном его взяли на просмотр в «Магнитку», и он зацепился за свой шанс. Силантьев неплохо выглядел и в регулярке, и в серии с «Амуром», но звездный час Дмитрия пришелся на первую игру со «Спартаком», в которой он набрал 2 (1+1) очка.
После этого Силантьев получил повреждение и не играл, но сегодня Андрей Разин вернул его в состав — как оказалось, не зря. Во втором периоде он организовал выход «один в ноль» Зернову, который удвоил преимущество «Магнитки».
Фанаты «Спартака» посвятили персональный баннер Николаю Голдобину, у которого накануне родилась дочь. Игра у лидера красно-белых сегодня в атаке не пошла, впрочем, как и у остальной команды. «Магнитка» же спокойно забросила третью шайбу, а Никита Михайлис снял с себя проклятие плей-офф — этот гол стал для него первым в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
«Спартаку» объективно не хватило сил, а помощи ударной тройке от остальных так и не последовало. Команде Алексея Жамнова точно не должно быть стыдно за сезон. За неполный год из бледной команды, которая не попала в плей-офф, в «Спартаке» сделали конфетку. На игру красно-белых было приятно смотреть, а тройка Голдобин — Морозов — Порядин стала настоящим открытием.
Учитывая умение менеджмента «Спартака» работать на трансферном рынке и проводить обмены, можно рассчитывать только на усиление команды в следующем сезоне. Удержать Цыплакова и Морозова, усилить оборону, определиться с основным вратарем — кажется, главные задачи для «Спартака» на весну и лето.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -