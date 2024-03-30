Флегматичный тренер чуть не свел с ума 12 тысяч зрителей. Но его «Авангард» проиграл серию в седьмом матче

«Локомотив» вышел в полуфинал.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Седьмой матч

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Каюмов — 2, 16:49 — 0:1. Березкин — 4 (Рафиков), 40:16 — 0:2.

Вратари: Хомченко (57:17 — 58:28, 58:35) — Исаев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 21 (2+7+12) — 18 (11+4+3).

Судьи: Оленин, Юдаков.

30 марта. Омск. «G-Drive Арена». 12011 зрителей.

Счет в серии: 3-4

Серия «Авангарда» против «Локомотива» стала первой в нынешнем плей-офф, которая дошла до седьмого матча — самого интересного, что может быть в играх на вылет. Омичи после двух побед подряд были полны оптимизма — решающая встреча проходила на их арене. Но в таких играх это не оказывает решающего влияния. А вот ошибки — оказывают. И их сегодня больше совершили хозяева.

«Авангард» никуда не спешил и не открывал зоны, но одно неуверенное действие капитана команды Дамира Шарипзянова стоило омичам гола. Сможет ли сам защитник объяснить, зачем он так рисковал в достаточно простой ситуации — большой вопрос. Но Каюмов воспользовался ошибкой соперника идеально.

Во втором голе «Локомотива» снова большая вина лежит на Шарипзянове. Он оставил свою позицию на синей линии, слишком глубоко подключился в атаку, и после выброса Рафикова ярославцы убежали вдвоем на одного Чистякова. Березкин решил все сам и, пожалуй, забрал себе звание лучшего игрока серии — 8 (4+4) очков в семи матчах.

Сергей Звягин уже шестой сезон работает в Омске, но в серии с «Локомотивом» он дебютировал в роли главного тренера. Несмотря на итоговый результат, его первые дни на новом посту можно назвать удачными — при Звягине омичи выиграли три матча, уступив только в двух. Удивил всех Звягин в третьем периоде — обычно спокойный тренер, когда его показали на видеокубе, начал активно размахивать руками и заводить трибуны.

Завел Звягин не только арену, но и свою команду. Отсиживавшиеся в обороне и отдавшие сопернику инициативу омичи в третьем периоде преобразились. Первое большинство для «Авангарда» в матче заработал Ткачев. Но Исаев сыграл супернадежно, а партнеры ему отменно в этом помогли.

«Локомотив» заслуженно продвигается в третий раунд — ярославцы выглядели в серии более цельно и сбалансированно и могли заканчивать серию раньше. «Авангард» же стоит поблагодарить за характер и ту интригу, которую они вернули в серию. Говорят, что в омском клубе не прочь сохранить Звягина на посту главного тренера на следующий сезон, и пока это видится грамотным решением. Специалист вернул команде игровой стиль, который ставил Боб Хартли, и это помогло «Авангарду» вернуться в серию. Наследие канадца еще живо, так что Звягин может продолжить ту линию, которая еще работает.