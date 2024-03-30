Флегматичный тренер чуть не свел с ума 12 тысяч зрителей. Но его «Авангард» проиграл серию в седьмом матче
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Седьмой матч
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Каюмов — 2, 16:49 — 0:1. Березкин — 4 (Рафиков), 40:16 — 0:2.
Вратари: Хомченко (57:17 — 58:28, 58:35) — Исаев.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 21 (2+7+12) — 18 (11+4+3).
Судьи: Оленин, Юдаков.
30 марта. Омск. «G-Drive Арена». 12011 зрителей.
Счет в серии: 3-4
Серия «Авангарда» против «Локомотива» стала первой в нынешнем плей-офф, которая дошла до седьмого матча — самого интересного, что может быть в играх на вылет. Омичи после двух побед подряд были полны оптимизма — решающая встреча проходила на их арене. Но в таких играх это не оказывает решающего влияния. А вот ошибки — оказывают. И их сегодня больше совершили хозяева.
«Авангард» никуда не спешил и не открывал зоны, но одно неуверенное действие капитана команды Дамира Шарипзянова стоило омичам гола. Сможет ли сам защитник объяснить, зачем он так рисковал в достаточно простой ситуации — большой вопрос. Но Каюмов воспользовался ошибкой соперника идеально.
Во втором голе «Локомотива» снова большая вина лежит на Шарипзянове. Он оставил свою позицию на синей линии, слишком глубоко подключился в атаку, и после выброса Рафикова ярославцы убежали вдвоем на одного Чистякова. Березкин решил все сам и, пожалуй, забрал себе звание лучшего игрока серии — 8 (4+4) очков в семи матчах.
Сергей Звягин уже шестой сезон работает в Омске, но в серии с «Локомотивом» он дебютировал в роли главного тренера. Несмотря на итоговый результат, его первые дни на новом посту можно назвать удачными — при Звягине омичи выиграли три матча, уступив только в двух. Удивил всех Звягин в третьем периоде — обычно спокойный тренер, когда его показали на видеокубе, начал активно размахивать руками и заводить трибуны.
Завел Звягин не только арену, но и свою команду. Отсиживавшиеся в обороне и отдавшие сопернику инициативу омичи в третьем периоде преобразились. Первое большинство для «Авангарда» в матче заработал Ткачев. Но Исаев сыграл супернадежно, а партнеры ему отменно в этом помогли.
«Локомотив» заслуженно продвигается в третий раунд — ярославцы выглядели в серии более цельно и сбалансированно и могли заканчивать серию раньше. «Авангард» же стоит поблагодарить за характер и ту интригу, которую они вернули в серию. Говорят, что в омском клубе не прочь сохранить Звягина на посту главного тренера на следующий сезон, и пока это видится грамотным решением. Специалист вернул команде игровой стиль, который ставил Боб Хартли, и это помогло «Авангарду» вернуться в серию. Наследие канадца еще живо, так что Звягин может продолжить ту линию, которая еще работает.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -