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30 марта, 17:45

Флегматичный тренер чуть не свел с ума 12 тысяч зрителей. Но его «Авангард» проиграл серию в седьмом матче

«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Отдел хоккея «СЭ»
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«Локомотив» победил «Авангард» (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
Фото ХК «Авангард»
«Локомотив» вышел в полуфинал.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Седьмой матч
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Каюмов — 2, 16:49 — 0:1. Березкин — 4 (Рафиков), 40:16 — 0:2.
Вратари: Хомченко (57:17 — 58:28, 58:35) — Исаев.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 21 (2+7+12) — 18 (11+4+3).
Судьи: Оленин, Юдаков.
30 марта. Омск. «G-Drive Арена». 12011 зрителей.
Счет в серии: 3-4

Серия «Авангарда» против «Локомотива» стала первой в нынешнем плей-офф, которая дошла до седьмого матча — самого интересного, что может быть в играх на вылет. Омичи после двух побед подряд были полны оптимизма — решающая встреча проходила на их арене. Но в таких играх это не оказывает решающего влияния. А вот ошибки — оказывают. И их сегодня больше совершили хозяева.

«Авангард» никуда не спешил и не открывал зоны, но одно неуверенное действие капитана команды Дамира Шарипзянова стоило омичам гола. Сможет ли сам защитник объяснить, зачем он так рисковал в достаточно простой ситуации — большой вопрос. Но Каюмов воспользовался ошибкой соперника идеально.

Во втором голе «Локомотива» снова большая вина лежит на Шарипзянове. Он оставил свою позицию на синей линии, слишком глубоко подключился в атаку, и после выброса Рафикова ярославцы убежали вдвоем на одного Чистякова. Березкин решил все сам и, пожалуй, забрал себе звание лучшего игрока серии — 8 (4+4) очков в семи матчах.

Сергей Звягин уже шестой сезон работает в Омске, но в серии с «Локомотивом» он дебютировал в роли главного тренера. Несмотря на итоговый результат, его первые дни на новом посту можно назвать удачными — при Звягине омичи выиграли три матча, уступив только в двух. Удивил всех Звягин в третьем периоде — обычно спокойный тренер, когда его показали на видеокубе, начал активно размахивать руками и заводить трибуны.

Завел Звягин не только арену, но и свою команду. Отсиживавшиеся в обороне и отдавшие сопернику инициативу омичи в третьем периоде преобразились. Первое большинство для «Авангарда» в матче заработал Ткачев. Но Исаев сыграл супернадежно, а партнеры ему отменно в этом помогли.

«Локомотив» заслуженно продвигается в третий раунд — ярославцы выглядели в серии более цельно и сбалансированно и могли заканчивать серию раньше. «Авангард» же стоит поблагодарить за характер и ту интригу, которую они вернули в серию. Говорят, что в омском клубе не прочь сохранить Звягина на посту главного тренера на следующий сезон, и пока это видится грамотным решением. Специалист вернул команде игровой стиль, который ставил Боб Хартли, и это помогло «Авангарду» вернуться в серию. Наследие канадца еще живо, так что Звягин может продолжить ту линию, которая еще работает.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Сергей Звягин
Кубок Гагарина
11
11
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
1. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
2. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
4. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
1. Локомотив - Трактор
0 - 0
2. Локомотив - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Локомотив
0 - 0
4. Трактор - Локомотив
0 - 0
0 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
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4. Динамо Мн - Динамо М
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5. Динамо М - Динамо Мн
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6. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
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5. Авангард - Лада
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
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4. Северсталь - Спартак
4 - 5
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
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2. Локомотив - ЦСКА
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5. Локомотив - ЦСКА
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4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
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5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
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6. Трактор - Сал. Юлаев
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Локомотив – Трактор
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