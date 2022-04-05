Клуб КХЛ продлил контракт с легионером не моргнув глазом. Он ничего не боится или что-то знает?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Счет в серии между СКА и ЦСКА стал равный, противостояние между клубами затягивается. Нельзя сказать, что московский клуб сыграл совсем плохо. Это была не лучшая игра команды, но точно не провал. Да, странная игра в большинстве «5 на 3», когда гости почти за две минуты не создали ни одного момента. Плюс не были заметны лидеры, взявшие незапланированный выходной. Но даже в таком виде команда Сергея Федорова не выглядела обреченной. И СКА не сыграл лучше, чем прежде, только этого хватило.

Ключевой момент встречи — не знаменитая «улитка» Андрея Кузьменко, поставившая в тупик всю оборону ЦСКА, и не гол Никиты Гусева, бросившего наудачу, а то, что из первого звена убрали Лео Комарова. С ударной связки словно гири сняли. Да, возможно, Захар Бардаков тоже не лучший вариант, все-таки было бы неплохо попробовать в первом звене творческого человека, способного рисовать атаки. Но Бардаков хотя бы старался и носился как заведенный.

Отлично сыграла оборона. Мы видим, что влияние Валерия Брагина на игру СКА по-прежнему велико. Знаменитый стиль «как бы чего не вышло», а также воплощенный в жизнь девиз «Обороняемся большими силами, а впереди что-нибудь да создадим». Смотреть на игру СКА по-прежнему тяжело, а когда смотришь на состав, то ничего, кроме удивления, такой хоккей не вызывает. Но команда победила, а в плей-офф, да особенно в финале конференции, нет смысла вспоминать о качестве. Стала ли эта победа СКА переломной? Вряд ли. Они проявили старание и воспользовались тем, что у соперника был не лучший день. Но в этом успехе не было того преимущества, что позволяет поймать кураж.

Отказ

Боб Хартли принял решение не возвращаться в Россию. Больше он не будет тренировать «Авангард», да и вообще взял паузу в работе. Накануне прошла большая пресс-конференция тренера, но разговаривал канадец по зуму, еще раз дав понять, что, несмотря на все свои слова, отношение к КХЛ, к клубу, к болельщикам у него снисходительное. Мы для него второй сорт, люди, которые вообще ничего не понимают в хоккее. Ну что, на неделю не мог задержаться? Контракты, вообще-то, у всех до 30 апреля.

В Сети плач по поводу ухода тренера, эксперты вспоминают эпоху, а кто-то уже скучает по Хартли. Не стоит. Да, за его плечами выход в финал Кубка Гагарина и сам кубок. Но и два ранних вылета в плей-офф, причем именно в тот момент, когда он полностью почувствовал свою власть и полностью руководил коллективом. Все забывают, что «Авангард» — один из самых богатых клубов, там не знали, что такое задержки по зарплате, а за четыре года потрачено столько денег, что можно было бы и второй стадион в Омске построить.

Хартли блестяще отработал только первый год. Он был свежим воздухом для КХЛ. Расписание чуть ли не до конца сезона, огромное количество выходных, интересный подход к тренировкам и восстановлению. Хартли доверял хоккеистам, предпочитая, чтобы они сами создавали настроение в раздевалке. Даже его стиль хоккея отличался. Потом тренер изменился и превратился в человека, который вообще никому не доверяет. Да, был кубок, но не переоценивайте успех тренера в этом титуле. Илья Ковальчук, пришедший по ходу сезона в команду, чуть отогнал тренера от раздевалки, и это сработало. Конечно, Хартли — сильный специалист, возможно, один из лучших иностранцев, которые поработали в лиге. Но когда у тебя полная власть, над тобой не висит угроза увольнения, то работать легко. Хартли — эпизод КХЛ. Яркий, интересный, но скучать по нему не стоит. Он про вас всех уже забыл.

Легионер

Владельцы «Автомобилиста», видимо, дали гарантию бюджета и позволили менеджерам тратить. В Екатеринбурге продлили контракт на два сезона с иностранцем. Немецкий форвард Брукс Мэйсек должен провести на Урале еще два сезона. И как это понимать? Нет, наша лига уже дала понять, что не будет против иностранцев в турнире. Всех примут с удовольствием. У легионеров только теперь с визами начнутся проблемы, да и прилететь в страну станет чуть тяжелей.

Но мы знали и то, что негласный запрет на участие в турнире КХЛ идет как раз с Запада. Финнам чего-то наговорили, что они быстро рванули из страны, шведам, каким-то американцам и канадцам. То ли никто не знает в Германии про Мэйсека (а это не так), то ли немецкие власти не лезут в частную жизнь простых людей, но немецкий хоккеист спокойно подписывает контракт и готов выступать в КХЛ.

Что касается игровых качеств Брукса, то он не самый плохой иностранец, что выступал за клуб. Немецкий форвард провел в Екатеринбурге три года, меньше 15 шайб за сезон не забрасывал, к нему трудно предъявить претензии по качеству игры. Мэйсек старается, он и прошлый сезон провел ровно. Сложности у форварда возникли лишь в декабре, но по понятным причинам. Он вышел из списка травмированных и влился в состав в тот момент, когда всю команду трясло. Брукс — хороший крайний второго звена. Теперь осталось найти хороших партнеров.