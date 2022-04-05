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Сегодня, 11:20

Клуб КХЛ продлил контракт с легионером не моргнув глазом. Он ничего не боится или что-то знает?

«Автомобилист» подписал новый контракт с немецким форвардом Бруксом Мэйсеком
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Брукс Мэйсек.
Фото ХК «Автомобилист»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Счет в серии между СКА и ЦСКА стал равный, противостояние между клубами затягивается. Нельзя сказать, что московский клуб сыграл совсем плохо. Это была не лучшая игра команды, но точно не провал. Да, странная игра в большинстве «5 на 3», когда гости почти за две минуты не создали ни одного момента. Плюс не были заметны лидеры, взявшие незапланированный выходной. Но даже в таком виде команда Сергея Федорова не выглядела обреченной. И СКА не сыграл лучше, чем прежде, только этого хватило.

Нападающий ЦСКА Александр Попов. Хоккеист начал карьеру 22 года назад. Его списали в утиль в родном клубе — с тех пор он 6 лет помогает побеждать ЦСКА

Ключевой момент встречи — не знаменитая «улитка» Андрея Кузьменко, поставившая в тупик всю оборону ЦСКА, и не гол Никиты Гусева, бросившего наудачу, а то, что из первого звена убрали Лео Комарова. С ударной связки словно гири сняли. Да, возможно, Захар Бардаков тоже не лучший вариант, все-таки было бы неплохо попробовать в первом звене творческого человека, способного рисовать атаки. Но Бардаков хотя бы старался и носился как заведенный.

Отлично сыграла оборона. Мы видим, что влияние Валерия Брагина на игру СКА по-прежнему велико. Знаменитый стиль «как бы чего не вышло», а также воплощенный в жизнь девиз «Обороняемся большими силами, а впереди что-нибудь да создадим». Смотреть на игру СКА по-прежнему тяжело, а когда смотришь на состав, то ничего, кроме удивления, такой хоккей не вызывает. Но команда победила, а в плей-офф, да особенно в финале конференции, нет смысла вспоминать о качестве. Стала ли эта победа СКА переломной? Вряд ли. Они проявили старание и воспользовались тем, что у соперника был не лучший день. Но в этом успехе не было того преимущества, что позволяет поймать кураж.

Радость армейцев из&nbsp;Санкт-Петербурга.

Отказ

Боб Хартли принял решение не возвращаться в Россию. Больше он не будет тренировать «Авангард», да и вообще взял паузу в работе. Накануне прошла большая пресс-конференция тренера, но разговаривал канадец по зуму, еще раз дав понять, что, несмотря на все свои слова, отношение к КХЛ, к клубу, к болельщикам у него снисходительное. Мы для него второй сорт, люди, которые вообще ничего не понимают в хоккее. Ну что, на неделю не мог задержаться? Контракты, вообще-то, у всех до 30 апреля.

Илья Ковальчук и&nbsp;тренер Боб Хартли празднуют победу в&nbsp;Кубке Гагарина. Канадец, которого в России и полюбили, и возненавидели. Хартли навсегда вписал себя в историю КХЛ

В Сети плач по поводу ухода тренера, эксперты вспоминают эпоху, а кто-то уже скучает по Хартли. Не стоит. Да, за его плечами выход в финал Кубка Гагарина и сам кубок. Но и два ранних вылета в плей-офф, причем именно в тот момент, когда он полностью почувствовал свою власть и полностью руководил коллективом. Все забывают, что «Авангард» — один из самых богатых клубов, там не знали, что такое задержки по зарплате, а за четыре года потрачено столько денег, что можно было бы и второй стадион в Омске построить.

Хартли блестяще отработал только первый год. Он был свежим воздухом для КХЛ. Расписание чуть ли не до конца сезона, огромное количество выходных, интересный подход к тренировкам и восстановлению. Хартли доверял хоккеистам, предпочитая, чтобы они сами создавали настроение в раздевалке. Даже его стиль хоккея отличался. Потом тренер изменился и превратился в человека, который вообще никому не доверяет. Да, был кубок, но не переоценивайте успех тренера в этом титуле. Илья Ковальчук, пришедший по ходу сезона в команду, чуть отогнал тренера от раздевалки, и это сработало. Конечно, Хартли — сильный специалист, возможно, один из лучших иностранцев, которые поработали в лиге. Но когда у тебя полная власть, над тобой не висит угроза увольнения, то работать легко. Хартли — эпизод КХЛ. Яркий, интересный, но скучать по нему не стоит. Он про вас всех уже забыл.

Боб Хартли. «Русский ГУЛАГ» канадского тренера «Авангарда» приказал долго жить. Что будет с командой после ухода Боба Хартли?

Легионер

Владельцы «Автомобилиста», видимо, дали гарантию бюджета и позволили менеджерам тратить. В Екатеринбурге продлили контракт на два сезона с иностранцем. Немецкий форвард Брукс Мэйсек должен провести на Урале еще два сезона. И как это понимать? Нет, наша лига уже дала понять, что не будет против иностранцев в турнире. Всех примут с удовольствием. У легионеров только теперь с визами начнутся проблемы, да и прилететь в страну станет чуть тяжелей.

Но мы знали и то, что негласный запрет на участие в турнире КХЛ идет как раз с Запада. Финнам чего-то наговорили, что они быстро рванули из страны, шведам, каким-то американцам и канадцам. То ли никто не знает в Германии про Мэйсека (а это не так), то ли немецкие власти не лезут в частную жизнь простых людей, но немецкий хоккеист спокойно подписывает контракт и готов выступать в КХЛ.

Что касается игровых качеств Брукса, то он не самый плохой иностранец, что выступал за клуб. Немецкий форвард провел в Екатеринбурге три года, меньше 15 шайб за сезон не забрасывал, к нему трудно предъявить претензии по качеству игры. Мэйсек старается, он и прошлый сезон провел ровно. Сложности у форварда возникли лишь в декабре, но по понятным причинам. Он вышел из списка травмированных и влился в состав в тот момент, когда всю команду трясло. Брукс — хороший крайний второго звена. Теперь осталось найти хороших партнеров.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Боб Хартли
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
1 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 1
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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