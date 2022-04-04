Канадец, которого в России и полюбили, и возненавидели. Хартли навсегда вписал себя в историю КХЛ
Мне стало немного грустно и почти навернулась слеза, когда Боб Хартли сегодня объявил о том, что не останется в «Авангарде». Его уход был неизбежен, но прощаться с канадцем до последнего не хотелось. Прямо сейчас отчетливо понимаешь, что КХЛ лишилась фигуры огромного масштаба, которая была чертовски притягательной в разных образах.
Ни один другой иностранец, при всей моей любви к Майку Кинэну, который сделал впечатляющую и стильную «Магнитку», не залез настолько глубоко в душу как своим поклонникам, так и недругам. Если тебя в хоккейном мире одновременно любят и ненавидят, значит, все делаешь правильно. Вызывать такой взрыв полярных по содержанию эмоций может только человек, который войдет в историю. Боб этого добился, причем дело не только в результатах.
Для Омска и Балашихи он стал тренером-победителем и настоящим волшебником. Для модных экспертов — человеком, легко провоцирующим на критику одним внешним видом. Для журналистов — персонажем, который всегда интересен и не лезет за словом в карман. Для конкурирующих команд — неприятным дядькой, сделавшим из разномастного набора игроков мощного претендента на Кубок Гагарина. Для хоккеистов, работавших с ним, — въедливым и дотошным тренером, который со своими методами не затерялся бы в ГУЛАГе.
Хартли на скамейке «Авангарда» новой арены Омска — это был бы красивый сюжет. Но расставаться надо вовремя даже с тем, кого сильно любишь. Канадец визуально не производит впечатления уставшего от больших дел тренера. Бодр, горяч и эмоционален по-прежнему. Однако в настоящий момент клубу нужна серьезная перестройка с условным выходом на пик через два-три года.
Не уверен, что Хартли это надо. Дело тут не в экспрессии моего коллеги Алексея Шевченко, который с какого-то момента потерял уважение к заезжему специалисту и ждал его отставки как второго пришествия. Тренер давно задумывался о том, что пришло время спокойно встречать старость в кругу семьи. Это он снова подтвердил во время прощальной пресс-конференции. Его решение никаким образом не зависело от реалий сложной политической ситуации в мире.
Еще по ходу регулярного чемпионата руководство «Авангарда» вело активную работу по поиску достойного преемника, рассматривая иностранных кандидатов. Говорят, их было трое, но по понятным причинам пришлось поменять стратегию и теперь делать выбор из российских специалистов. Это точно будет шаг назад. Пишу данное предложение как человек, которого не слишком вдохновлял «хоккей по Хартли». Тем, кто по каким-то причинам до сих пор не понял, сколько потерял «Авангард» с отъездом канадского тренера, предлагаю дождаться первых месяцев следующего чемпионата. Компенсировать потерю Хартли сразу будет невозможно.
Один из болельщиков спросил у меня в телеграм-канале, как повлияла деятельность канадского тренера на КХЛ в целом. Слепить из Боба легендарного первооткрывателя, который дал туземцам великий свет знаний, не сможет даже его самый большой апологет. Он просто со знанием дела на совесть вкалывал и делился опытом. За очень хорошие деньги. Но этот тот случай, когда размер зарплаты не имеет значения. Чем больше профессионалов с именем работаем в российском хоккее, тем для него лучше. Боб, за всех не скажу, но я точно буду скучать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|4.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -