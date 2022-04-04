Канадец, которого в России и полюбили, и возненавидели. Хартли навсегда вписал себя в историю КХЛ

Тренер «Авангарда» покидает нашу лигу.

Мне стало немного грустно и почти навернулась слеза, когда Боб Хартли сегодня объявил о том, что не останется в «Авангарде». Его уход был неизбежен, но прощаться с канадцем до последнего не хотелось. Прямо сейчас отчетливо понимаешь, что КХЛ лишилась фигуры огромного масштаба, которая была чертовски притягательной в разных образах.

Ни один другой иностранец, при всей моей любви к Майку Кинэну, который сделал впечатляющую и стильную «Магнитку», не залез настолько глубоко в душу как своим поклонникам, так и недругам. Если тебя в хоккейном мире одновременно любят и ненавидят, значит, все делаешь правильно. Вызывать такой взрыв полярных по содержанию эмоций может только человек, который войдет в историю. Боб этого добился, причем дело не только в результатах.

Боб Хартли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Для Омска и Балашихи он стал тренером-победителем и настоящим волшебником. Для модных экспертов — человеком, легко провоцирующим на критику одним внешним видом. Для журналистов — персонажем, который всегда интересен и не лезет за словом в карман. Для конкурирующих команд — неприятным дядькой, сделавшим из разномастного набора игроков мощного претендента на Кубок Гагарина. Для хоккеистов, работавших с ним, — въедливым и дотошным тренером, который со своими методами не затерялся бы в ГУЛАГе.

Хартли на скамейке «Авангарда» новой арены Омска — это был бы красивый сюжет. Но расставаться надо вовремя даже с тем, кого сильно любишь. Канадец визуально не производит впечатления уставшего от больших дел тренера. Бодр, горяч и эмоционален по-прежнему. Однако в настоящий момент клубу нужна серьезная перестройка с условным выходом на пик через два-три года.

Не уверен, что Хартли это надо. Дело тут не в экспрессии моего коллеги Алексея Шевченко, который с какого-то момента потерял уважение к заезжему специалисту и ждал его отставки как второго пришествия. Тренер давно задумывался о том, что пришло время спокойно встречать старость в кругу семьи. Это он снова подтвердил во время прощальной пресс-конференции. Его решение никаким образом не зависело от реалий сложной политической ситуации в мире.

Боб Хартли и команда отмечают победу в Кубке Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Еще по ходу регулярного чемпионата руководство «Авангарда» вело активную работу по поиску достойного преемника, рассматривая иностранных кандидатов. Говорят, их было трое, но по понятным причинам пришлось поменять стратегию и теперь делать выбор из российских специалистов. Это точно будет шаг назад. Пишу данное предложение как человек, которого не слишком вдохновлял «хоккей по Хартли». Тем, кто по каким-то причинам до сих пор не понял, сколько потерял «Авангард» с отъездом канадского тренера, предлагаю дождаться первых месяцев следующего чемпионата. Компенсировать потерю Хартли сразу будет невозможно.

Один из болельщиков спросил у меня в телеграм-канале, как повлияла деятельность канадского тренера на КХЛ в целом. Слепить из Боба легендарного первооткрывателя, который дал туземцам великий свет знаний, не сможет даже его самый большой апологет. Он просто со знанием дела на совесть вкалывал и делился опытом. За очень хорошие деньги. Но этот тот случай, когда размер зарплаты не имеет значения. Чем больше профессионалов с именем работаем в российском хоккее, тем для него лучше. Боб, за всех не скажу, но я точно буду скучать.