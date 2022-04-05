Уникальная история чемпиона мира и обладателя Кубка Гагарина Александра Попова.

Дядя Саша

Говорят, плей-офф — это время не только работяг и парней из нижних звеньев, но и великих ветеранов. Не верите? Спросите у Александра Попова из ЦСКА, который начал серию со СКА с двух шайб в двух матчах! В его возрасте многие хоккеисты уже отошли от дел и пылят в любительских лигах по выходным. Однако он в свой 41 не просто изредка играет за армейцев, а еще и способен определять результат красно-синих, как в первом матче нынешнего финала «Запада». И, глядя на то, с каким огоньком в глазах и мальчишеским азартом играет опытнейший дядя Саша, хочется сказать лишь одну фразу: «Что такое возраст? Всего лишь цифры».

Причем продолжает пахать в плей-офф Попов точно не за деньги, оставляя частичку богатырского здоровья на льду всего за 3 миллиона рублей в год — минимальную зарплату, предусмотренную кахаэловским регламентом.

«Попов — молодец. Весь плей-офф тащит команду. Могу сказать, что он был сильнейшим нашим игроком во время подготовки в олимпийскую паузу, набрал хорошую форму, а сейчас продолжает играть и радовать болельщиков», — восхищался молчаливым мастером главный тренер ЦСКА Сергей Федоров на пресс-конференции после первого матча в Санкт-Петербурге.

Да, Попов уже давно не зажигает в регулярке, набирая последние четыре сезона в среднем чуть больше 10 очков. Но именно весной его полезность становится очевидна всем. Он пашет так же, как и раньше, регулярно выходя убивать большинство соперника и забирая подавляющую часть рутинной черновой работы на себя. Он вообще не проседает в скорости и динамике, не отставая от зеленых (по сравнению с ним) Максима Соркина и Андрея Светлакова. И, разумеется, он со своим авторитетом на правах деда склеивает раздевалку красно-синих.

Но главное — самый возрастной игрок ЦСКА по-прежнему хорош в созидании, помогая забивать своим молодым партнерам: высочайший хоккейный IQ, видение площадки и грамотный выбор позиции с годами у игроков с такой светлой головой не выветриваются. Вы ведь помните его гениальный слепой пас на Константина Окулова в прошлогоднем финале?

«Кто самый скоростной хоккеист ЦСКА? Саня Попов. Он самый возрастной в команде? Ну и что? Он же быстрее всех бегает. Это удивительный игрок. Может на ограниченном пространстве обыграть кого угодно. Ускоряется — и улетает от соперников.

Со мной Александр такое однажды проделал на тренировке. Я очень сильно негодовал! И потом старался с Поповым просто не пересекаться на льду. Если он своих так обводит, то что же происходит с чужими игроками", — рассказывал в интервью официальному сайту КХЛ защитник красно-синих Богдан Киселевич.

Весу фигуре Попова добавляет и то, что он никогда не был замечен в откровенной грязи. Даже эпизод с травмой Атте Охтамаа из всей той же жгучей серии с «Локомотивом», за который Александра постфактум наказали денежным штрафом, выглядит несчастным случаем. Не уверен, что хотя бы раз за все годы он получал 5+20. И, учитывая, что Александр лишь раз за весь кахаэловский период карьеры набирал больше 20 минут штрафа за сезон, его вполне можно назвать одним из главных джентльменов лиги.

Почему стал не нужен «Авангарду»

А еще Попов, способный играть как на краю, так и в центре, — самый универсальный хоккеист красно-синих. Не случайно же именно его в прошлом году Игорь Никитин экстренно использовал в качестве защитника, когда у армейцев на раскатке перед седьмым матчем финала «Запада» с «Локомотивом» травмировался Артем Блажиевский.

Сейчас об этом даже странно вспоминать, но в 2016-м уроженца Ангарска списали в ставшем родным для него Омске, которому он отдал долгих 19 лет. Сам флегматичный бородач, старательно избегающий интервью и внимания прессы, никогда не выносил сор из избы. Так или иначе, в то время было легче построить вторую станцию омского метро, чем утаить что-то внутри «Авангарда» времен Владимира Шалаева.

В идеальном мире Попов, столько лет наводивший шороху на российский клубный хоккей в связке с устькаменогорцами Антоном Курьяновым и Александром Пережогиным, должен был добраться до своего первого Кубка Гагарина именно с «ястребами» и в статусе капитана вернуть команду из Балашихи в Омск, а чуть позже, пустив скупую мужскую, увидеть, как под своды новенькой арены сибиряков поднимается свитер с его фамилией. Кажется, именно такой сценарий и мечтал увидеть абсолютно каждый болельщик «Авангарда».

«Сила нашего звена была в том, что каждый помогал друг другу. Попов выполнял всю черновую работу. Нужно было протащить шайбу, стянуть соперников на себя. У Пережогина отменный бросок — важно было найти его передачей. Мы приехали из Ангарска из Казахстана почти в одно время. Жили вместе в общаге, потом снимали квартиру. «Химия», которая была в быту, переложилась на игру», — описывал феномен легендарной омской тройки Антон Курьянов.

С омичами Александр реально прошел через все: он выигрывал Суперлигу с Валерием Белоусовым в 2004-м; курил сигары Анатолия Бардина; терпел истерики Раймо Сумманена, который однажды разглядел в нем задатки центрального; видел последние минуты жизни Алексея Черепанова; пережил черный финал с московским «Динамо», когда Олег Знарок вырвал Кубок Гагарина прямо из рук «ястребов». И, несмотря на его репутацию мрачного молчуна, партнеры постоянно с теплотой подчеркивали о том, насколько важную роль он играет в коллективе. Тем не менее, с собственной иконой в «Авангарде» расстались довольно паршиво.

За 17 лет в основе Попов успел поработать с россыпью авторитетных тренеров. Белоусов, Флеминг, Сумманен, Ржига, Никитин — при всех них он неизменно занимал важную роль в «Авангарде». Уважал нападающего и Зинэтула Билялетдинов, который на ЧМ в 2012-м соединил связку Попов — Пережогин с праймовым Евгением Малкиным и породил монстра, вернувшего стране золото мирового первенства. Однако покинуть родной клуб его заставил, пожалуй, самый случайный и слабый тренер в современной истории сибиряков.

Помните ли вы еще Евгения Корноухова? Едва ли. Перед началом сезона-2015/16 бывший тренер «Омских Ястребов», который выиграл с омской молодежкой два Кубка Харламова, неожиданно возглавил «Авангард» и, получив в руки основную команду, сходу начал закусываться с ее лидерами. Сперва тренер-ноунейм буквально выжил из клуба Сергея Широкова, разрушив ударное сочетание с Ильей Зубовым и Денисом Паршиным, затем заставил взвыть от своих методов чеха Владимира Соботку, а ближе к концу сезоне в немилость Корноухова впали Пережогин и Попов — люди, чей авторитет в команде по-настоящему раздражал тренера.

Руководство и пресс-служба «Авангарда» старались моментально опровергать появлявшиеся слухи, но информация о конфликте между Корноуховым и ветеранами подтверждалась все новыми и новыми источниками. А когда тогдашний босс омичей Владимир Шалаев летом 2017-го поддался на уговоры тренера и позволил тому отцепить ветерана от основы в самый разгар предсезонки, все окончательно вылезло наружу.

Уже через несколько дней Шалаев расторг контракт с многолетним символом клуба, а рупором со стороны форварда выступила его жена Татьяна: «Саша был вынужден покинуть команду. Так бывает, видимо, пришло время. 17 лет никакие деньги и перспективы не могли его заставить сделать это. «Авангард» всегда был для него не просто командой, ей было много отдано. Так сложилось, это спорт». Забавно, но не прошло и месяца после ухода Попова, как из Омска погнали самого Корноухова, провалившего контрольные матчи с чешскими середняками на сборах, а на его место приехал только-только поборовший рак Леонид Канарейкин.

«Попов — наша легенда. Замечательный человек, великолепный спортсмен. Мы расторгли контракт с Поповым только после того, как узнали, что его подписывает ЦСКА. Последние два года игра у него не шла, ему нужно было перезагрузиться. Уверен, у него получится. Такие, как Попов, будут играть до 40 лет, а то и до 50! От этой сделки выиграли все: ЦСКА получил профессионала, а «Авангард» немного разгрузил ведомость. Благодаря этому имеем возможность оставить нашу молодежь — Фищенко, Лауту и Михеева.

Третья молодость в ЦСКА

Остался бы Попов в Омске, будь на тот момент тренером Канарейкин? Не знаю, думаю, было бы то же самое. Есть шаги, от которых иногда невозможно отказаться. Быть может, через два года он вернется в «Авангард», — пытался оправдаться тогда Владимир Шалаев, которому болельщики «ястребов» до сих пор не могут простить изгнание легенды.

Еще до расторжения за легендой омичей выстроилась очередь из топ-клубов. Однако в итоге Сан Саныч решил уехать на Ленинградский проспект, и не прогадал. Иронично, что в ЦСКА Попов оказался, когда генеральным менеджером клуба был ... Сергей Федоров, который не побоялся дать двухлетний контракт «нападающему на спаде». И вряд ли тогда он мог тогда представить, что через несколько лет ему придется встать на тренерским мостик, а Попов под его руководством по-прежнему будет рваться к Кубку Гагарина и забрасывать важнейшие шайбы.

Удивительно и другое: прошлой весной, когда у Попова закончилось предыдущее соглашение с москвичами, президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказывал, что намерен предложить ему административную должность в клубе, намекая на скорое завершение карьеры, а через пару месяцев подписал с нападающим новый однолетний контракт. И теперь Сан Санычу предстоит решить, стоит ли ему уходить на пенсию и надевать галстук после такого плей-офф? В августе чемпиону мира и обладателю Кубка Гагарина стукнет уже 42 года. Но разве у кого-то есть сомнения, что как хоккеист он еще точно не закончился?

Александр Попов

Родился 31 августа в «Ангарске»

Нападающий. Воспитанник ангарского «Ермака».

Выступал «Ермак» Ангарск (Первая лига, 1996/97), «Авангард-2» и «Авангард-ВДВ», (Первая лига, 1997 — 2003), «Авангард» (1998 — 2016), ЦСКА (2016 — н.в.)

Чемпион мира (2012), обладатель Кубка Гагарина (2019), чемпион России (2004).