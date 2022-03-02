Гусев играет на заоблачном уровне. Он установил рекорд по очкам за матч плей-офф

А «Северсталь» удивила в Москве.

Бочаров должен играть надежнее

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Голы: Стенквист — 1 (бол., Пилипенко), 5:48 — 0:1. Хабаров — 1 (Макеев, Гуслистов), 16:56 — 0:2. Войнов — 1 (Шипачев), 24:18 — 1:2. Галиев — 1 (бол., Линдберг, Войнов), 26:47 — 2:2. Вовченко — 1 (бол., Гераськин, Пилипенко), 30:10 — 2:3. Морозов — 1 (Няттинен, Хлыстов), 32:20 — 2:4. Няттинен — 1 (Лишка, Морозов), 45:24 — 2:5. Игумнов — 1 (Фисенко), 56:19 — 3:5. Гераськин — 1 (п.в., Думбадзе), 59:42 — 3:6.

Вратари: Бочаров (Еременко, 32:20, 58:21 — 59:42) — Подъяпольский.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 32 (9+13+10) — 29 (15+9+5).

Судьи: Бирин, Хрибик.

2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 2807 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Год назад «Северсталь» как следует потрепала нервы бело-голубым в первом раунде, несмотря на итоговое поражение в пяти матчах. С тех пор череповчане стали только лучше, добившись качественной стабильности в игре и результатах. Один матч далеко не показатель. Особенно с учетом того, что у команд не было серьезной практики на протяжении полутора месяца. Долгая пауза сказалась на характере игры, которая для плей-офф получилась слишком открытой и богатой заброшенными шайбами. «Северсталь» не показала идеального хоккея и допускала ошибки. Однако на фоне москвичей гости смотрелись более цельной командой.

«Динамо» слишком зависимо от состояния своих лидеров. Они должны находиться на пике возможностей, чтобы команда могла претендовать на победу. Бело-голубые смогли вернуться в игру после неудачного первого периода. Когда Станислав Галиев, молчавший на Олимпиаде, фирменным щелчком сравнял счет, то показалось, что команда Алексея Кудашова встала на правильный путь.

Дальше у динамовцев снова что-то пошло не так. Они играли быстро, охотно шли в силовую борьбу и постоянно нагружали работой вратаря череповчан Владислава Подъяпольского. Но собственный голкипер Иван Бочаров подвел и был заменен после четвертой пропущенной шайбы. То, что вратарская позиция вызывает большие сомнения, было ясно еще в межсезонье. Даже приглашение нового специалиста Магнуса Веннстрема пока не произвело нужного эффекта. Не случайно, что клуб еще несколько недель назад достиг предварительной договоренности с канадским вратарем шведской «Фрелунды» Мэттом Томкинсом о подписании двухлетнего контракта. Сейчас совершенно непонятно, доедет ли он в итоге до «Динамо».

Очень симпатичный мне и моим коллегам по человеческим качествам Бочаров психологически дрогнул и в нужный момент не выручил. Списать его игру можно на долгое отсутствие практики, тем более что по большому счету он ни одного гола себе не привез. Для команды, которая хочет и может претендовать на борьбу за титул, ее голкипер обязан играть надежнее. К полевым хоккеистам «Динамо» больших претензий нет, хотя в обороне они могли бы действовать немного иначе — более плотно и сконцентрированно.

Граовац забил, как Макдэвид

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)

Голы: Моисеев — 1 (Гусев, Воробьев), 2:36 — 1:0. Варфоломеев — 1 (Гудачек, Теденбю), 11:32 — 1:1. Теденбю — 1 (бол., Граовац, Крейчик), 13:52 — 1:2. Кузьменко — 1 (Гусев), 20:43 — 2:2. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 23:49 — 3:2. Гусев — 1 (буллит), 24:44 — 4:2. Кемппайнен — 1 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 28:25 — 5:2. Фальковский — 1 (Комаров, Пыленков), 32:59 — 6:2. Бурдасов — 1 (бол., Гусев), 36:54 — 7:2. Кузьменко — 2 (бол., Гусев, Лехтонен), 39:55 — 8:2. Горбунов — 1, 57:25 — 8:3.

Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов, 28:25).

Штраф: 12 — 18.

Броски: 35 (11+17+7) — 15 (9+3+3).

Судьи: Гофман, Раводин.

2 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6146 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

По окончании первого периода, в котором минчане одержали волевую победу над СКА, сложно было представить, что петербуржцы в дальнейшем по частям разберут соперника до самого основания. Динамовские легионеры, говорят, сильно переживали из-за текущей ситуации в мире и находились в шаге от того, чтобы разъехаться по домам. Хотя то же самое можно сказать почти про любую команду, играющую в плей-офф. Иностранцы поначалу смотрелись очень достойно, и было совсем не похоже, что их мысли находятся где-то далеко от ледовой площадки. Шикарный проход Тайлера Граоваца не потерялся бы даже на фоне крутых соло от своего соотечественника Коннора Макдэвида. Канадец со своей половины дотащил шайбу до чужих ворот, ловко просочившись через оборону и выложив шайбу на пустой угол Маттиасу Теденбю.

Армейцы, получив в перерыве своевременные инструкции от Романа Ротенберга, вышли на второй период заряженными на максимум и методично наказывали соперника за любую ошибку. Высочайшая реализация голевых моментов и вдохновенная игра Никиты Гусева произвели сногсшибательное впечатление. Лучший вратарь Олимпиады Патрик Рыбар не справился и был заменен на молодого белоруса Алексея Колосова, что делу совсем не помогло. Андрей Кузьменко, которому не дали шанса проявить себя в составе сборной России в Пекине, сыграл очень здорово. Но Гусев по сравнению с остальными находился на заоблачном уровне. Он стал первым в истории Кубка Гагарина игроком, набравшим шесть очков в одном матче, причем сделал это всего лишь за один период.