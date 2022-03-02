«Ак Барс» и «Авангард» повторяют прошлогодний сценарий? Серия снова началась с победы омичей
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток
Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Прохоркин — 1 (Цегларик, Шарипзянов), 53:01 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Коваленко, Демерс), 55:36 — 1:1. Прохоркин — 2 (Цегларик), 63:52 — 1:2.
Вратари: Билялов — Грубец. Штраф: 10 — 14. Броски: 29 (6+13+8+2) — 29 (12+8+6+3). Судьи: Гашилов, Кулаков.
2 марта. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 1-0.
Первый матч «Ак Барса» и «Авангарда» подтвердил ожидания от серии четвертой и пятой команд «Востока». По уровню сопротивления сравнил бы ее только с противостоянием ЦСКА и «Локомотива». Казанцы и омичи выдали ремейк финала «Востока» — 2021 — с минимумом голов, обоюдоострой и терпеливой игрой. Старая пословица про терпение и труд тезисно описывает сегодняшние планы Дмитрия Квартальнова и Боба Хартли на победу.
«Авангард» начал матч без раскачки — с первых смен помчался вперед и задавил соперника излюбленным прессингом. Показалось, что казанцы оказались не готовы к такому темпу. Омичи ловили «Ак Барс» на ошибках, убегали к воротам Тимура Билялова. Быстро заработанное Корбэном Найтом большинство только утвердило доминирование «Ястребов», даже несмотря на то, что хозяева грамотно оборонялись и магнитили на себя броски. Ближе к середине периода «Ак Барс» адаптировался к скоростям и выровнял игру.
Казанцы вышли на первый матч без ряда основных хоккеистов: Бурмистрова, Барберио и Лямкина. Зато в третье звено Дмитрий Квартальнов заявил Даниса Зарипова, который в регулярке не всегда попадал в заявку. Капитан хозяев в первом периоде выходил на лед реже остальных форвардов, а во втором создал суперопасный момент у ворот Шимона Грубеца. Когда «Ак Барс» получил большинство, Зарипов хитрым пасом вывел Джордана Уила на пустой угол. Голкипер чудом поймал ловушкой бросок канадца. Сейв чеха претендует на звание лучшего в первом раунде — не иначе.
Команды не спешили радовать болельщиков голами. На первый план вышла игра вратарей. Билялов и Грубец обменивались сейвами, спасая партнеров после острых моментов. Одна ошибка от любого голкипера могла переломить ход матча. Заставить пропустившую команду раскрыться и побежать отыгрываться. Рисковать, однако, ни казанцы, ни омичи не стремились. Большую часть моментов команды создавали, когда получали большинство. А в равных составах обменивались неплохими, но менее опасными атаками с ходу.
Одна из таких в середине третьего периода разбудила зрителей и принесла первый гол в серии. Мини-шедевр сотворил Николай Прохоркин. Форвард отказался от примитивного заброса в зону, рискнул пойти «один в один» на Дмитрия Юдина, отклеился от защитника и разобрался с Биляловым.
Символично, что две самые непредсказуемые серии — ЦСКА с «Локомотивом» и «Ак Барса» с «Авангардом» — начались с овертаймов. Ничья в основное время — справедливый результат равного матча. Казанцы успели отыграться усилиями Дмитрия Кагарлицкого. Овертайм, как и в московском матче, не затянулся. Помог омичам повести в серии оформивший дубль Николай Прохоркин. Дальний бросок нападающего поставил Тимура Билялова в тупик. Казанцы не смогли сделать подарок Данису Зарипову на его 800-й матч в КХЛ. Как и год назад, серия началась с победы гостей. Прервать эту тенденцию — задача Дмитрия Квартальнова на вторую игру, которая обещает подарить не менее захватывающий сюжет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 1
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|1 : 2 ОТ
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|8 : 3
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 6