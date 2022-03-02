«Ак Барс» и «Авангард» повторяют прошлогодний сценарий? Серия снова началась с победы омичей

Героем стал Николай Прохоркин , оформивший дубль.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток

Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Прохоркин — 1 (Цегларик, Шарипзянов), 53:01 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Коваленко, Демерс), 55:36 — 1:1. Прохоркин — 2 (Цегларик), 63:52 — 1:2.

Вратари: Билялов — Грубец. Штраф: 10 — 14. Броски: 29 (6+13+8+2) — 29 (12+8+6+3). Судьи: Гашилов, Кулаков.

2 марта. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 1-0.

Первый матч «Ак Барса» и «Авангарда» подтвердил ожидания от серии четвертой и пятой команд «Востока». По уровню сопротивления сравнил бы ее только с противостоянием ЦСКА и «Локомотива». Казанцы и омичи выдали ремейк финала «Востока» — 2021 — с минимумом голов, обоюдоострой и терпеливой игрой. Старая пословица про терпение и труд тезисно описывает сегодняшние планы Дмитрия Квартальнова и Боба Хартли на победу.

«Авангард» начал матч без раскачки — с первых смен помчался вперед и задавил соперника излюбленным прессингом. Показалось, что казанцы оказались не готовы к такому темпу. Омичи ловили «Ак Барс» на ошибках, убегали к воротам Тимура Билялова. Быстро заработанное Корбэном Найтом большинство только утвердило доминирование «Ястребов», даже несмотря на то, что хозяева грамотно оборонялись и магнитили на себя броски. Ближе к середине периода «Ак Барс» адаптировался к скоростям и выровнял игру.

Казанцы вышли на первый матч без ряда основных хоккеистов: Бурмистрова, Барберио и Лямкина. Зато в третье звено Дмитрий Квартальнов заявил Даниса Зарипова, который в регулярке не всегда попадал в заявку. Капитан хозяев в первом периоде выходил на лед реже остальных форвардов, а во втором создал суперопасный момент у ворот Шимона Грубеца. Когда «Ак Барс» получил большинство, Зарипов хитрым пасом вывел Джордана Уила на пустой угол. Голкипер чудом поймал ловушкой бросок канадца. Сейв чеха претендует на звание лучшего в первом раунде — не иначе.

Команды не спешили радовать болельщиков голами. На первый план вышла игра вратарей. Билялов и Грубец обменивались сейвами, спасая партнеров после острых моментов. Одна ошибка от любого голкипера могла переломить ход матча. Заставить пропустившую команду раскрыться и побежать отыгрываться. Рисковать, однако, ни казанцы, ни омичи не стремились. Большую часть моментов команды создавали, когда получали большинство. А в равных составах обменивались неплохими, но менее опасными атаками с ходу.

Одна из таких в середине третьего периода разбудила зрителей и принесла первый гол в серии. Мини-шедевр сотворил Николай Прохоркин. Форвард отказался от примитивного заброса в зону, рискнул пойти «один в один» на Дмитрия Юдина, отклеился от защитника и разобрался с Биляловым.

Символично, что две самые непредсказуемые серии — ЦСКА с «Локомотивом» и «Ак Барса» с «Авангардом» — начались с овертаймов. Ничья в основное время — справедливый результат равного матча. Казанцы успели отыграться усилиями Дмитрия Кагарлицкого. Овертайм, как и в московском матче, не затянулся. Помог омичам повести в серии оформивший дубль Николай Прохоркин. Дальний бросок нападающего поставил Тимура Билялова в тупик. Казанцы не смогли сделать подарок Данису Зарипову на его 800-й матч в КХЛ. Как и год назад, серия началась с победы гостей. Прервать эту тенденцию — задача Дмитрия Квартальнова на вторую игру, которая обещает подарить не менее захватывающий сюжет.