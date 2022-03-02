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Сегодня, 23:00

«Ак Барс» и «Авангард» повторяют прошлогодний сценарий? Серия снова началась с победы омичей

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в первом матче Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
2 марта. Казань. «Ак Барс» — «Авангард» — 1:2 ОТ. Игроки омского клуба поздравляют с заброшенной шайбой Николая Прохоркина.
Фото ХК «Авангард»
Героем стал Николай Прохоркин, оформивший дубль.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток
Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Прохоркин — 1 (Цегларик, Шарипзянов), 53:01 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Коваленко, Демерс), 55:36 — 1:1. Прохоркин — 2 (Цегларик), 63:52 — 1:2.
Вратари: Билялов — Грубец. Штраф: 10 — 14. Броски: 29 (6+13+8+2) — 29 (12+8+6+3). Судьи: Гашилов, Кулаков.
2 марта. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 1-0.

Первый матч «Ак Барса» и «Авангарда» подтвердил ожидания от серии четвертой и пятой команд «Востока». По уровню сопротивления сравнил бы ее только с противостоянием ЦСКА и «Локомотива». Казанцы и омичи выдали ремейк финала «Востока» — 2021 — с минимумом голов, обоюдоострой и терпеливой игрой. Старая пословица про терпение и труд тезисно описывает сегодняшние планы Дмитрия Квартальнова и Боба Хартли на победу.

СКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Минск)&nbsp;&mdash; 8:3. Гол Никиты Гусева. Гусев играет на заоблочном уровне. Он установил рекорд по очкам за матч плей-офф

«Авангард» начал матч без раскачки — с первых смен помчался вперед и задавил соперника излюбленным прессингом. Показалось, что казанцы оказались не готовы к такому темпу. Омичи ловили «Ак Барс» на ошибках, убегали к воротам Тимура Билялова. Быстро заработанное Корбэном Найтом большинство только утвердило доминирование «Ястребов», даже несмотря на то, что хозяева грамотно оборонялись и магнитили на себя броски. Ближе к середине периода «Ак Барс» адаптировался к скоростям и выровнял игру.

Казанцы вышли на первый матч без ряда основных хоккеистов: Бурмистрова, Барберио и Лямкина. Зато в третье звено Дмитрий Квартальнов заявил Даниса Зарипова, который в регулярке не всегда попадал в заявку. Капитан хозяев в первом периоде выходил на лед реже остальных форвардов, а во втором создал суперопасный момент у ворот Шимона Грубеца. Когда «Ак Барс» получил большинство, Зарипов хитрым пасом вывел Джордана Уила на пустой угол. Голкипер чудом поймал ловушкой бросок канадца. Сейв чеха претендует на звание лучшего в первом раунде — не иначе.

Команды не спешили радовать болельщиков голами. На первый план вышла игра вратарей. Билялов и Грубец обменивались сейвами, спасая партнеров после острых моментов. Одна ошибка от любого голкипера могла переломить ход матча. Заставить пропустившую команду раскрыться и побежать отыгрываться. Рисковать, однако, ни казанцы, ни омичи не стремились. Большую часть моментов команды создавали, когда получали большинство. А в равных составах обменивались неплохими, но менее опасными атаками с ходу.

Одна из таких в середине третьего периода разбудила зрителей и принесла первый гол в серии. Мини-шедевр сотворил Николай Прохоркин. Форвард отказался от примитивного заброса в зону, рискнул пойти «один в один» на Дмитрия Юдина, отклеился от защитника и разобрался с Биляловым.

Символично, что две самые непредсказуемые серии — ЦСКА с «Локомотивом» и «Ак Барса» с «Авангардом» — начались с овертаймов. Ничья в основное время — справедливый результат равного матча. Казанцы успели отыграться усилиями Дмитрия Кагарлицкого. Овертайм, как и в московском матче, не затянулся. Помог омичам повести в серии оформивший дубль Николай Прохоркин. Дальний бросок нападающего поставил Тимура Билялова в тупик. Казанцы не смогли сделать подарок Данису Зарипову на его 800-й матч в КХЛ. Как и год назад, серия началась с победы гостей. Прервать эту тенденцию — задача Дмитрия Квартальнова на вторую игру, которая обещает подарить не менее захватывающий сюжет.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; сыграет против &laquo;Авангарда&raquo; в&nbsp;плей-офф КХЛ. Кубок Гагарина-2022, результаты 2 марта: «Ак Барс» проиграл «Авангарду», СКА обыграл минское «Динамо»
Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
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6.03
7.03
2.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 2 : 1
2.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 1 : 2 ОТ
2.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 8 : 3
2.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 6
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